Boquilla de chorro concentrado

La boquilla de chorro garantiza una limpieza fácil de juntas, rincones, bordes y otros lugares poco accesibles. Utilizada en combinación con el cepillo redondo, ofrece innumerables posibilidades de aplicación.

La boquilla de chorro garantiza una limpieza fácil de juntas, rincones, bordes y otros lugares poco accesibles. En combinación con el cepillo redondo, ofrece innumerables posibilidades de aplicación en la cocina, el baño y el váter. De esta forma, la limpieza de juntas se convierte en una tarea muy fácil.

Características y ventajas
Fijación para accesorios
  • Fijación para cepillos, boquilla de alto rendimiento y prolongación
Forma curvada
  • Mejor acceso a lugares poco accesibles
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 180 x 50 x 40
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Alfombras
  • Persianas/venecianas
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Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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