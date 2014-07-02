Barredora KM 70/20 C 2SB

Barredora manual para limpieza exterior e interior. Con un cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable en 6 pasos y 2 cepillos laterales de regulación continua para unos resultados de limpieza óptimos.

Barredora manual para la limpieza sencilla y sin esfuerzo de superficies exteriores. Seis veces más rápida que una escoba manual. Barrido prácticamente sin polvo gracias al guiado controlado del aire y el filtro. Cepillo lateral plegable hacia fuera. Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable en altura y por tanto adaptable a diferentes tipos de suelo. Accionamiento a ambos lados del cepillo cilíndrico principal de barrido. Asa de empuje plegable y ajustable a 3 alturas distintas. Con 2 cepillos laterales de serie.

Características y ventajas
Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido
  • El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
Asa de empuje ajustable
  • Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
  • Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Gran depósito para la suciedad
  • Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
Filtro de polvo
  • El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento manual
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 3680
Ancho de trabajo (mm) 480
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 700
Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) 920
Volumen del depósito bruto/neto (l) 42 / 20
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 23
Peso, listo para el uso (kg) 26
Peso del embalaje (kg) 27,8
Medidas del embalaje (la. × an. × al.) (mm) 795 / 400 / 935
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Filtro para polvo fino

Equipamiento

  • Accionamiento del cepillo cilíndrico manual
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
  • Asa de empuje plegable
  • Principio de recogedor
  • Aplicación en exteriores
  • Aplicación en interiores
Barredora KM 70/20 C 2SB
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
  • Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
  • Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
  • Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura
Accesorios
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA