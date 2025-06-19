La limpiadora automática de alfombras y moquetas BRC 38/30 limpia alfombras sucias en un abrir y cerrar de ojos, y siempre proporciona unos resultados de limpieza convincentes y uniformes. El modo de construcción robusto del chasis y del depósito de agua de limpia, así como el pie de aspiración estable garantizan una larga vida útil. Los sencillos elementos de control y el fácil manejo del equipo garantizan una rápida puesta en marcha. Así, los usuarios sin conocimientos también podrán manejar fácilmente la BRC 38/30 C. Además, la limpiadora automática de alfombras y moquetas también convence por muchas otras características: por ejemplo, el cambio sin herramientas de boquillas y cepillos, y los accesorios de fácil instalación para la limpieza puntual, de escaleras y de tapicería.