Limpiadora de moquetas BRC 38/30 C
Limpiadora automática de alfombras y moquetas compacta para la pulverización y aspiración rápida y económica de superficies pequeñas y medianas (250 a 900 m²). También indicada para una limpieza puntual.
La limpiadora automática de alfombras y moquetas BRC 38/30 limpia alfombras sucias en un abrir y cerrar de ojos, y siempre proporciona unos resultados de limpieza convincentes y uniformes. El modo de construcción robusto del chasis y del depósito de agua de limpia, así como el pie de aspiración estable garantizan una larga vida útil. Los sencillos elementos de control y el fácil manejo del equipo garantizan una rápida puesta en marcha. Así, los usuarios sin conocimientos también podrán manejar fácilmente la BRC 38/30 C. Además, la limpiadora automática de alfombras y moquetas también convence por muchas otras características: por ejemplo, el cambio sin herramientas de boquillas y cepillos, y los accesorios de fácil instalación para la limpieza puntual, de escaleras y de tapicería.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos suspendido con cepillo cilíndricoAlto rendimiento de limpieza a velocidades de limpieza igualmente altas. Orienta las fibras en una dirección y procura así un suelo uniforme. Contacto con el suelo uniforme, incluso en terrenos irregulares.
Buen sistema de aspiraciónEscasa humedad residual. Base de aspiración flotante. Potente motor de aspiración de 1100 W con gran potencia de aspiración (298 mbar).
Cepillo ajustablePresión de contacto y/o encaje de cepillos regulable según el nivel de suciedad y/o la altura de fibras. Protege la alfombra y maximiza el rendimiento de limpieza.
Todo incluido
- Con 20 m de cable.
- Con cepillo cilíndrico.
- Depósito de agua sucia extraíble.
Manejo sencillo
- Elementos de control sencillos y de fácil comprensión.
- No se precisan largas instrucciones.
Ruedas de transporte grandes
- No dejan marcas y son fáciles de manejar.
- Facilitan el transporte en escalones y trayectos largos.
Breves tiempos de ajuste y servicio técnico
- Depósito de agua sucia extraíble.
- Cambio de cepillos sin herramientas en cuestión de segundos.
- Boquillas con posición de montaje TEÓRICA (no es posible un montaje erróneo).
Monitorización permanente
- Gran ventanilla en el depósito de agua sucia para controlar la función de aspiración.
- Indicador del nivel de llenado del depósito de agua limpia.
Limpieza rentable
- Hasta 300 m²/h en la limpieza en profundidad.
- Limpieza hacia atrás.
- Rápido llenado del depósito de agua limpia con la manguera de llenado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h)
|300
|Caudal de aire (µm)
|47
|Vacío (mbar/kPa)
|300 / 30
|Presión de pulverización en limpieza profunda (bar)
|5
|Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min)
|2,5
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|394
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|30,3 / 30,3
|Potencia de la turbina (W)
|1103
|Potencia del motor de cepillos (W)
|350
|Peso sin accesorios (kg)
|39,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|40
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1118 x 430 x 860
Scope of supply
- Cantidad de rodillos: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Dirección de trabajo: hacia atrás