Limpiadora de moquetas BRC 38/30 C

Limpiadora automática de alfombras y moquetas compacta para la pulverización y aspiración rápida y económica de superficies pequeñas y medianas (250 a 900 m²). También indicada para una limpieza puntual.

La limpiadora automática de alfombras y moquetas BRC 38/30 limpia alfombras sucias en un abrir y cerrar de ojos, y siempre proporciona unos resultados de limpieza convincentes y uniformes. El modo de construcción robusto del chasis y del depósito de agua de limpia, así como el pie de aspiración estable garantizan una larga vida útil. Los sencillos elementos de control y el fácil manejo del equipo garantizan una rápida puesta en marcha. Así, los usuarios sin conocimientos también podrán manejar fácilmente la BRC 38/30 C. Además, la limpiadora automática de alfombras y moquetas también convence por muchas otras características: por ejemplo, el cambio sin herramientas de boquillas y cepillos, y los accesorios de fácil instalación para la limpieza puntual, de escaleras y de tapicería.

Características y ventajas
Limpiadora de moquetas BRC 38/30 C: Cabezal de cepillos suspendido con cepillo cilíndrico
Cabezal de cepillos suspendido con cepillo cilíndrico
Alto rendimiento de limpieza a velocidades de limpieza igualmente altas. Orienta las fibras en una dirección y procura así un suelo uniforme. Contacto con el suelo uniforme, incluso en terrenos irregulares.
Limpiadora de moquetas BRC 38/30 C: Buen sistema de aspiración
Buen sistema de aspiración
Escasa humedad residual. Base de aspiración flotante. Potente motor de aspiración de 1100 W con gran potencia de aspiración (298 mbar).
Limpiadora de moquetas BRC 38/30 C: Cepillo ajustable
Cepillo ajustable
Presión de contacto y/o encaje de cepillos regulable según el nivel de suciedad y/o la altura de fibras. Protege la alfombra y maximiza el rendimiento de limpieza.
Todo incluido
  • Con 20 m de cable.
  • Con cepillo cilíndrico.
  • Depósito de agua sucia extraíble.
Manejo sencillo
  • Elementos de control sencillos y de fácil comprensión.
  • No se precisan largas instrucciones.
Ruedas de transporte grandes
  • No dejan marcas y son fáciles de manejar.
  • Facilitan el transporte en escalones y trayectos largos.
Breves tiempos de ajuste y servicio técnico
  • Depósito de agua sucia extraíble.
  • Cambio de cepillos sin herramientas en cuestión de segundos.
  • Boquillas con posición de montaje TEÓRICA (no es posible un montaje erróneo).
Monitorización permanente
  • Gran ventanilla en el depósito de agua sucia para controlar la función de aspiración.
  • Indicador del nivel de llenado del depósito de agua limpia.
Limpieza rentable
  • Hasta 300 m²/h en la limpieza en profundidad.
  • Limpieza hacia atrás.
  • Rápido llenado del depósito de agua limpia con la manguera de llenado.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h) 300
Caudal de aire (µm) 47
Vacío (mbar/kPa) 300 / 30
Presión de pulverización en limpieza profunda (bar) 5
Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min) 2,5
Ancho útil al aspirar. (mm) 394
Depósito de agua limpia/sucia (l) 30,3 / 30,3
Potencia de la turbina (W) 1103
Potencia del motor de cepillos (W) 350
Peso sin accesorios (kg) 39,5
Peso con embalaje incluido (kg) 40
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1118 x 430 x 860

Scope of supply

  • Cantidad de rodillos: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Dirección de trabajo: hacia atrás
Accesorios
Información General
