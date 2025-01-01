      Limpeza de equipamentos de construção

      A indústria de equipamentos de construção está habituada a ambientes difíceis e complicados. A exposição constante a sujeira, lama, argila, salpicos de tinta e verniz, bem como o acúmulo de concreto seco, podem causar desgaste significativo em equipamentos caros. Para garantir a longevidade e o valor dessas máquinas, é fundamental implementar medidas de limpeza eficazes no canteiro de obras, na empresa e em toda a frota de veículos, incluindo a limpeza de equipamentos de construção. A manutenção e a reparação são igualmente importantes, e a limpeza desempenha um papel vital na conservação destas máquinas. É fundamental compreender a importância da tecnologia de alta pressão e ultra-alta pressão de água fria e quente, gelo seco e limpeza da cabine. Ao fazer isso, você pode ajudar a manter a função e o valor dessas máquinas caras, garantindo assim o sucesso do seu negócio.

      Limpeza intermédia de equipamentos de construção no local da obra: unidade de alta pressão com água fria

      Seja um guindaste, um camião basculante ou uma escavadora, as máquinas de construção trabalham nas condições mais adversas e ainda assim têm de estar 100% funcionais. Para garantir que também funcionem perfeitamente durante a fase de construção, é essencial limpar as máquinas de construção, como guindastes, no local da obra entre um trabalho e outro.

      As máquinas também devem ser limpas antes de serem transportadas do local da construção para a fábrica, para não colocarem em risco o tráfego rodoviário por estarem muito sujas. Aqui, a água fria a alta pressão é vantajosa, pois componentes da máquina, como correntes, baldes ou rodas, podem ser limpos de forma eficiente com tempos de configuração curtos e sem o uso de detergentes de limpeza.

      A person cleans a piece of construction equipment with a Kärcher Cold Water High-Pressure Cleaner

      Dica – Usando trailers em HD:

      Um HD trailer pode ser usado para remover eficazmente a sujidade mais resistente de andaimes, formas de betão ou cofragens diretamente no local da construção.

      Técnica e método de trabalho: o que é importante na limpeza de máquinas pesadas de construção?

      As máquinas de limpeza de alta pressão utilizadas em estaleiros de construção têm requisitos específicos que devem ser cumpridos. Um design durável é essencial para facilitar o transporte, seja amarrado a paletes ou movimentado pelo canteiro de obras por meio de um gancho de guindaste. Além de uma pressão mínima de 200 bar, o limpador precisa de um débito de água de pelo menos 1.000 litros por minuto para remover eficazmente grandes quantidades de sujidade dos equipamentos de construção. A escolha entre modelos elétricos, a diesel ou a gasolina dependerá dos requisitos específicos do local. A água pode ser fornecida através de uma ligação no local, tanque ou reboque HDS, dependendo da unidade e das circunstâncias.

      Estão disponíveis vários acessórios para bicos, cada um com as suas funções específicas. Os bicos de jato plano são úteis para remover sujeira grossa da superfície, enquanto os bicos de jato pontual são ideais para soltar sujeira endurecida em superfícies pequenas. Os bicos rotativos multi-jato são a escolha perfeita para combinar ambas as funções, apresentando múltiplas saídas com jatos pontuais rotativos para fornecer alta força a áreas maiores, tornando-os ideais para a limpeza de cofragens.

      A person coordinates the lowering of an HDS trailer with a crane hook

      Dica – Limpe bem a betoneira:

      Uma dica útil para manter o seu misturador de cimento em bom estado é garantir uma limpeza completa. Para isso, basta adicionar água e cascalho ao misturador depois de esvaziá-lo e ligá-lo por alguns minutos. Repita este processo conforme necessário. Se ainda houver resíduos de betão, aplique um solvente para betão e enxague com uma máquina de limpeza de alta pressão para removê-los eficazmente.

      Métodos básicos de limpeza para equipamentos de construção em operação: água quente a alta pressão, detergentes de limpeza e muito mais

      Após a fase de construção, as máquinas de construção são devolvidas à fábrica ou à frota, onde é necessária uma limpeza básica para trabalhos de manutenção e reparação. Por vezes, os danos só se tornam visíveis após uma remoção profunda da sujidade, pelo que é importante prevenir danos graduais que, a longo prazo, podem resultar em reparações dispendiosas.

      Temperatura, pressão e química: limpeza rápida de equipamentos de construção na estação de lavagem

      Quando se trata de obter resultados de limpeza eficazes, as instalações fixas equipadas com máquinas de limpeza de alta pressão com água quente são normalmente a melhor opção. A alta temperatura da água permite uma limpeza rápida e eficiente, especialmente quando se trata de sujeira gordurosa e oleosa difícil de remover.

      Para um reforço adicional, pode-se usar um detergente de limpeza. No entanto, é essencial utilizar um detergente de limpeza compatível com separadores, marcado com ASF, para garantir que o separador de óleo esteja a funcionar corretamente e que o tratamento de água necessário seja realizado de forma fiável.

      A person uses a Kärcher Hot Water High-Pressure Cleaner to wash an excavator

      Dica – Use um sistema de lavagem de pneus e sujeira grossa:

      Investir num sistema de lavagem de pneus e sujeira grossa pode ser uma escolha vantajosa para empresas de construção ou locadoras de equipamentos com uma grande frota. Este sistema pode limpar eficientemente os pneus, eixos, parte inferior da carroçaria, frente, laterais e parte inferior dos veículos com lagartas, oferecendo uma alternativa muito mais rápida à limpeza manual de equipamentos de construção. Mesmo máquinas de 50 toneladas, como instalações de peneiramento e trituração, podem ser limpas usando este método, se o sistema for adequadamente projetado.

      Preste atenção às especificações de descarga de águas residuais ao limpar equipamentos de construção.

      A limpeza de máquinas pesadas de construção gera quantidades significativas de água suja, que pode conter óleos dissolvidos provenientes do sistema hidráulico do equipamento. É essencial seguir as leis locais aplicáveis relativas às águas residuais e os regulamentos do Reino Unido sobre tratamento de água para garantir que as águas residuais sejam geridas adequadamente. Para cumprir estes requisitos, as estações de lavagem na fábrica devem estar equipadas com separadores de óleo e, se necessário, sistemas de tratamento de água.

      A limpeza com gelo seco é uma solução de limpeza para equipamentos de construção sensíveis e de alto desempenho.

      As máquinas de construção são normalmente concebidas para serem robustas, permitindo uma limpeza eficaz com alta pressão. No entanto, a limpeza localizada antes da manutenção ou a limpeza detalhada durante o recondicionamento de máquinas de construção requer uma tecnologia de limpeza suave, sem resíduos e eficiente. O mesmo se aplica à restauração de superfícies feitas de materiais sensíveis, onde a tecnologia de jateamento com gelo seco pode ser empregada. Uma vantagem significativa da limpeza com gelo seco é a ausência de água, o que permite uma limpeza segura nas proximidades de sistemas sensíveis ou instalações elétricas.

      Jateamento com gelo seco: como funciona a limpeza de equipamentos de construção

      O método envolve a utilização de grânulos de CO2 como meio de jateamento, que se sublimam em gás CO2 ao atingir a superfície. Isso elimina qualquer resíduo do meio de jateamento e garante uma limpeza suave do equipamento de construção.

      A limpeza com gelo seco é ideal para áreas onde não é possível utilizar água, e estão disponíveis várias geometrias e tamanhos de bicos para aplicações específicas. Os pellets também podem ser triturados para uma limpeza ainda mais suave num triturador. As unidades de jateamento com gelo seco estão disponíveis em tamanhos grandes e pequenos e podem ser operadas com um suprimento de ar comprimido ou um compressor, com a opção de usar pellets fornecidos externamente ou gerados internamente.

      A hand cleans the cockpit of a construction machine with a Kärcher Dry Ice Blaster
      A person cleans the interior of a construction machine with a Kärcher Dry Ice Blaster

      Limpeza de manutenção e recondicionamento: gelo seco para limpar e lavar máquinas de construção, como escavadoras

      Na preparação para os reparos, é fundamental limpar bem a área de trabalho. A limpeza com gelo seco é um método altamente eficaz para limpeza localizada, especialmente na manutenção do compartimento do motor, remoção de resíduos de gases de escape da válvula de recirculação de gases de escape ou eliminação de resíduos de óleo, graxa ou cera de componentes do eixo ou rolamentos. Esta técnica é especialmente benéfica para máquinas de alto desempenho, pois pode limpar pequenos componentes, eletrónicos e hidráulicos sem causar danos.

      Dica 1 – Limpe as superfícies de vedação:

      Ao substituir componentes, é essencial limpar bem as superfícies de vedação antes de instalar peças novas. A utilização de gelo seco para limpar estas superfícies pode resultar num acabamento suave e sem riscos, sem a necessidade de solventes que exigem fricção e podem causar riscos.

      Dica 2 – Use gelo seco para preparar o interior de um veículo:

      O gelo seco também é útil para preparar o interior de um veículo. Ao usar baixa pressão e um scrambler, o gelo seco pode remover com eficiência a sujidade ou manchas das dobras das portas, acessórios, botões, estofos dos bancos, tampas das caixas e saídas de ar sem introduzir humidade, tornando-o uma excelente opção de limpeza.

      Limpeza das cabines dos equipamentos de construção: bom para os utilizadores e para a segurança no trabalho

      A limpeza completa da cabine das máquinas de construção é fundamental para evitar danos a componentes sensíveis, como elétricos, hidráulicos e eletrónicos, causados por sujeira fina, partículas de poeira e umidade. Além disso, cabines limpas permitem que os funcionários respirem ar com níveis mais baixos de contaminação por poeira, reduzindo o risco de doenças respiratórias.

      A limpeza das janelas também é um aspeto crítico da limpeza da cabine, pois janelas sujas podem reduzir a visibilidade, prejudicar o funcionamento da máquina e aumentar a probabilidade de acidentes ou danos. Portanto, é necessária uma limpeza regular da cabine e das janelas para garantir a segurança e o desempenho ideal das máquinas de construção.

      One hand uses a Kärcher Vacuum Cleaner to clean the inside of the cab

      EXCURSUS – Pressão máxima contra sujidade intensa: limpeza de cofragens

      Ultra-high-pressure cleaner

      A limpeza da cofragem representa um desafio único, pois envolve a remoção de betão seco de vários materiais, como estruturas metálicas, madeira e plástico. Para superfícies delicadas, são adequados limpadores de baixa pressão, enquanto estruturas metálicas requerem limpadores de pressão ultra-alta, variando de 500 a 1.200 bar, o que exige que os funcionários usem equipamento de proteção individual (EPI). Para minimizar o esforço físico, soluções semiautomáticas estão a tornar-se mais populares, como lanças de pressão ultra-alta montadas em robôs que limpam sistematicamente a cofragem. No entanto, esses robôs ainda não conseguem distinguir entre áreas contaminadas e limpas, tornando a tarefa complexa, especialmente em fábricas grandes e caras.

