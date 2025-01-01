Limpeza intermédia de equipamentos de construção no local da obra: unidade de alta pressão com água fria
Seja um guindaste, um camião basculante ou uma escavadora, as máquinas de construção trabalham nas condições mais adversas e ainda assim têm de estar 100% funcionais. Para garantir que também funcionem perfeitamente durante a fase de construção, é essencial limpar as máquinas de construção, como guindastes, no local da obra entre um trabalho e outro.
As máquinas também devem ser limpas antes de serem transportadas do local da construção para a fábrica, para não colocarem em risco o tráfego rodoviário por estarem muito sujas. Aqui, a água fria a alta pressão é vantajosa, pois componentes da máquina, como correntes, baldes ou rodas, podem ser limpos de forma eficiente com tempos de configuração curtos e sem o uso de detergentes de limpeza.