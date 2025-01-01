As máquinas de construção são normalmente concebidas para serem robustas, permitindo uma limpeza eficaz com alta pressão. No entanto, a limpeza localizada antes da manutenção ou a limpeza detalhada durante o recondicionamento de máquinas de construção requer uma tecnologia de limpeza suave, sem resíduos e eficiente. O mesmo se aplica à restauração de superfícies feitas de materiais sensíveis, onde a tecnologia de jateamento com gelo seco pode ser empregada. Uma vantagem significativa da limpeza com gelo seco é a ausência de água, o que permite uma limpeza segura nas proximidades de sistemas sensíveis ou instalações elétricas.

Jateamento com gelo seco: como funciona a limpeza de equipamentos de construção

O método envolve a utilização de grânulos de CO2 como meio de jateamento, que se sublimam em gás CO2 ao atingir a superfície. Isso elimina qualquer resíduo do meio de jateamento e garante uma limpeza suave do equipamento de construção.

A limpeza com gelo seco é ideal para áreas onde não é possível utilizar água, e estão disponíveis várias geometrias e tamanhos de bicos para aplicações específicas. Os pellets também podem ser triturados para uma limpeza ainda mais suave num triturador. As unidades de jateamento com gelo seco estão disponíveis em tamanhos grandes e pequenos e podem ser operadas com um suprimento de ar comprimido ou um compressor, com a opção de usar pellets fornecidos externamente ou gerados internamente.