Limpeza de pulverizadores de proteção de culturas de acordo com as normas legais
Os pesticidas estão no centro de discussões controversas, pelo que se deve considerar quais os produtos e as quantidades a aplicar no campo, bem como qual o pulverizador agrícola a utilizar. Isto implica normalmente a aplicação de doses baixas distribuídas por superfícies suficientemente grandes. As máquinas modernas ajudam ainda a reduzir o uso de fertilizantes. Os colheitadeiras produzem mapas de rendimento durante o trabalho de campo, que fornecem informações sobre a quantidade necessária de fertilizante. Dependendo do design das máquinas, a proteção de culturas pode até ser aplicada de forma seletiva por planta infestada.