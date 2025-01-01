Enquanto a lavagem interna automática do pulverizador agrícola está em funcionamento, ou seja, enquanto a limpeza interna do pulverizador de proteção de culturas é realizada automaticamente, o agricultor ou empreiteiro deve efetuar a limpeza externa por si próprio. Uma vez concluído o processo de pulverização, é necessário encontrar uma área com vegetação densa onde a limpeza do pulverizador de proteção de culturas possa ser realizada antes de abandonar o campo. Isto garante que os resíduos do agente de proteção de culturas não gotejem durante o deslocamento para o próximo campo ou exploração agrícola e entrem no sistema de esgotos como um lançamento de produto. Se a limpeza no campo não for possível, o pulverizador agrícola deve ser limpo pelo menos uma vez por dia.