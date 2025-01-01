      Limpeza adequada de um pulverizador agrícola

      Quer se trate de fertilizantes como chá de urtiga e sulfato de cobre na agricultura biológica, ou de substâncias químicas nos processos convencionais, quando utilizados de forma responsável, os produtos de proteção de culturas servem para garantir a produtividade das colheitas e para combater pragas, fungos e patógenos de forma direcionada. No entanto, ao limpar equipamentos de pulverização, como um pulverizador de proteção de culturas (também conhecido como pulverizador agrícola), entre utilizações, é muito importante evitar que os produtos entrem no sistema de esgotos e remover adequadamente os resíduos.

      Limpeza de pulverizadores de proteção de culturas de acordo com as normas legais

      Os pesticidas estão no centro de discussões controversas, pelo que se deve considerar quais os produtos e as quantidades a aplicar no campo, bem como qual o pulverizador agrícola a utilizar. Isto implica normalmente a aplicação de doses baixas distribuídas por superfícies suficientemente grandes. As máquinas modernas ajudam ainda a reduzir o uso de fertilizantes. Os colheitadeiras produzem mapas de rendimento durante o trabalho de campo, que fornecem informações sobre a quantidade necessária de fertilizante. Dependendo do design das máquinas, a proteção de culturas pode até ser aplicada de forma seletiva por planta infestada.

      Para limpar o exterior de um pulverizador agrícola, os resíduos de qualquer agente respetivo são enxaguados e novamente diluídos. Existem requisitos legais para a pulverização em campo que variam de país para país e, na Europa, baseiam-se na Diretiva 2006/118/CE relativa à proteção das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração. Muitas leis da UE ainda se aplicam no Reino Unido, sendo necessário contactar a agência competente para saber quais as leis aplicáveis. O objetivo destas leis é impedir que altas concentrações de pesticidas entrem no sistema de esgotos ou nas águas subterrâneas, com consequências potencialmente perigosas.

      Limpeza de pulverizadores de proteção de culturas no campo

      Enquanto a lavagem interna automática do pulverizador agrícola está em funcionamento, ou seja, enquanto a limpeza interna do pulverizador de proteção de culturas é realizada automaticamente, o agricultor ou empreiteiro deve efetuar a limpeza externa por si próprio. Uma vez concluído o processo de pulverização, é necessário encontrar uma área com vegetação densa onde a limpeza do pulverizador de proteção de culturas possa ser realizada antes de abandonar o campo. Isto garante que os resíduos do agente de proteção de culturas não gotejem durante o deslocamento para o próximo campo ou exploração agrícola e entrem no sistema de esgotos como um lançamento de produto. Se a limpeza no campo não for possível, o pulverizador agrícola deve ser limpo pelo menos uma vez por dia.

      Field sprayer external cleaning with a high-pressure washer
      Cleaning a field sprayer in the field with a battery powered cold water pressure washer

      As máquinas de alta pressão de água fria sem agentes de limpeza tornaram-se componentes habituais do trabalho de limpeza. Como é importante ser independente da infraestrutura de água e energia, os limpadores de alta pressão a bateria ou os modelos com motor de combustão são adequados para este fim. O equipamento a bateria é a opção mais sustentável, pois evita emissões. Além disso, o utilizador necessita de um depósito de água, por exemplo um barril de água em tractores com hidráulica frontal, ou um abastecimento de água no local.

      Para alcançar bons resultados e eliminar todos os resíduos de pesticidas, os pulverizadores agrícolas montados devem ser lavados minuciosamente de cima para baixo. Partes particularmente sujas, como a área em redor da cúpula de enchimento ou a barra do pulverizador, devem ser lavadas durante mais tempo, com maior cuidado e em direções diferentes devido à sua estrutura complexa. As rodas de um pulverizador agrícola reboque também não devem ser esquecidas. Nas áreas de eletrónica sensível, hidráulica e sensores, deve reduzir-se a pressão da água e trabalhar a uma maior distância. A água residual com o pesticida altamente diluído pode infiltrar-se na área com vegetação densa.

      External cleaning field sprayers
      Personal protective equipment for cleaning pesticides

      Os operadores devem usar o equipamento de proteção individual (EPI) fornecido para a manipulação de pesticidas. Isto inclui, pelo menos, um avental de borracha, óculos de proteção e luvas com punhos longos.

      Dica 1 – Não utilizar o abastecimento de água potável para limpar o exterior do pulverizador:

      Os pulverizadores agrícolas modernos possuem um abastecimento de água potável utilizado para a limpeza interna automática do filtro de pressão do pulverizador de proteção de culturas. Esta água não deve ser utilizada para a limpeza externa.

      Dica 2 – Ao limpar o pulverizador de proteção de culturas, limpar também o trator:

      Se o pulverizador agrícola for rebocado por um trator, as partes particularmente sujas do trator podem ser limpas ao mesmo tempo.

      Limpeza de pulverizadores agrícolas no pátio

      Se a limpeza do pulverizador agrícola for realizada na exploração agrícola, existem especificações precisas para a construção da área de lavagem. A laje do piso deve ser impermeável a líquidos e a água suja deve ser drenada através de um escoamento previamente definido com filtro e dispositivo de retenção. É importante limpar o sistema de filtros nos intervalos especificados. Para este fim, podem ser utilizados um lavador de alta pressão e um aspirador de água e pó. A sujidade removida, composta por pesticidas, óleo, graxa e tinta das máquinas, deve ser eliminada de forma adequada.

      Cleaning in the yard

      Outra variante para a recolha da água suja na estação de lavagem é a utilização de uma bacia de drenagem. Neste caso, a água evapora e os resíduos são degradados por bactérias presentes numa substância de suporte. Os resíduos remanescentes devem ser removidos regularmente, o que também pode ser feito com um lavador de alta pressão. Como as bacias de evaporação são limpas sequencialmente, a água suja que se forma ao limpar uma bacia pode ser recolhida na seguinte.

      High-pressure cleaning in the yard

      No que diz respeito à limpeza do pulverizador de culturas, as estações de lavagem oferecem maior flexibilidade do que a limpeza no campo no que concerne às ferramentas de limpeza. É possível utilizar um lavador de alta pressão portátil de água fria ou um lavador de alta pressão com fornecimento de água quente. A água morna proporciona melhores resultados mais rapidamente e reduz o tempo de secagem. Também é possível utilizar um detergente biodegradável com uma lança de espuma em copo. Como a espuma de limpeza adere melhor do que um agente de limpeza normal, o detergente em espuma é mais eficaz e acelera o processo de limpeza.

      Limpeza de acessórios

      Distribuidores de fertilizante, máquinas de cultivo de solo, equipamentos de sementeira — existem muitos tipos diferentes de equipamentos necessários nas explorações agrícolas modernas. Os procedimentos de limpeza são frequentemente semelhantes de forma geral, mas existem diferenças que devem ser tidas em conta para evitar danos ou a propagação de germes.

      Cleaning attachments

      Limpeza de acessórios agrícolas

      As máquinas e implementos agrícolas são concebidos para utilização contínua e estão constantemente expostos aos efeitos do clima, bem como à sujidade e poeira do ambiente de trabalho. A limpeza regular contribui de forma importante para a manutenção da sua funcionalidade e valor. Ao mesmo tempo, limpar os implementos após a utilização no campo pode interromper a cadeia de infeção, impedindo que pragas sejam transportadas de um campo para outro.

      Saiba mais

      Guia de Vendas - Agricultura

      Download

      Guia de Vendas – Agentes de Limpeza na Agricultura

      Download
      BACK TO OVERVIEW