      Chicken coop cleaning

      Poultry farm operators know that disinfecting a chicken coop regularly is essential. This is because chicken coop cleaning is part of good farm hygiene and contributes to the well-being and health of the animals. This applies to breeding farms, hatcheries, egg farms and poultry meat farms. The following explains why chicken coop hygiene is important and which tools are useful. We also cover how an efficient procedure can protect farm poultry such as chickens, turkeys, ducks and geese from infectious diseases.

      Limpeza de galinheiros e outros aviários: por que é importante

      É importante tanto para o bem-estar animal quanto para os lucros da fazenda manter os galinheiros limpos. Isso reduz o risco de infecção por vírus, fungos, bactérias e parasitas, o que significa que não há pressão desnecessária sobre o sistema imunológico dos animais. A higiene do galinheiro através da limpeza regular do galinheiro reduz o risco de infecção por salmonela, assim como a vacinação dos animais. A salmonela é perigosa tanto para os animais como para os seres humanos. Além disso, galinhas, perus e outras aves devem ser protegidos contra as seguintes doenças:

      Gripe aviária

      Para a gripe aviária - também chamada de gripe das aves ou gripe aviária - ainda não existem vacinas disponíveis. Por isso, é especialmente importante proteger os animais contra esta doença. Isso pode ser conseguido com a desinfeção regular do galinheiro e de outros galinheiros, interrompendo assim a possível cadeia de infeção dentro da exploração.

      Coccidiose

      As galinhas são infetadas principalmente com coccidiose através da ingestão de ração contaminada com fezes. O risco de infeção é particularmente elevado em galinheiros superlotados. Isso ocorre porque os agentes patogénicos dessa doença parasitária se desenvolvem na combinação de humidade, calor e oxigénio presentes na cama.

      Tifoide aviária

      A febre tifoide aviária é muito contagiosa e os frangos jovens, especialmente os pintos, são suscetíveis a adoecer gravemente com ela. A causa desta doença, também conhecida como doença de Pullorum, pode sobreviver na cama, no solo e no pó durante meses. Para evitar contaminação e infeção dentro de um galinheiro, é muito importante limpar e desinfetar o galinheiro.

      Doença de Marek

      A doença de Marek é uma doença viral altamente contagiosa. As perdas no plantel avícola podem ser evitadas com a ajuda da vacinação de pintos de um dia e a limpeza regular do galinheiro para uma boa higiene do galinheiro. Tal como acontece com a febre tifóide aviária, estes agentes patogénicos podem sobreviver até um ano em ovos para incubação, nas fezes, no solo e na cama.

      Saiba mais

      Com que frequência limpar um galinheiro - um cronograma para limpar galinheiros

      Para evitar a propagação de doenças, é fundamental limpar e desinfetar após cada mudança de lote de aves. Limpar e desinfetar cuidadosamente um galinheiro ajuda a evitar que vírus, bactérias e outros agentes patogénicos sejam transmitidos para um novo bando.

      Não são apenas os galinheiros que precisam de limpeza e desinfecção. Os átrios, solários, recintos para aves, entradas e saídas, bem como todo o equipamento, também devem ser incluídos na limpeza e desinfecção.

      Assim, a frequência com que os galinheiros são limpos e desinfetados depende do ciclo de produção de cada exploração. O equipamento utilizado também deve ser limpo e desinfetado após cada galinheiro ser esvaziado.

      Independentemente disso, no entanto, há tarefas de limpeza que devem ser realizadas diariamente e semanalmente. E a higiene do banheiro também não deve ser negligenciada.

      Daily cleaning tasks in poultry coops

      Tarefas diárias de limpeza em galinheiros

      As estações de alimentação e os bebedouros devem ser verificados diariamente e limpos, se necessário. Isso previne doenças que os animais podem contrair ao comer e beber.

      Idealmente, haveria uma comporta entre o átrio e o galinheiro nas explorações avícolas comerciais. Nesta eclusa, os funcionários podem trocar de roupa e calçado e lavar bem as mãos antes de entrar e sair do galinheiro. Os sapatos podem ser desinfetados numa banheira com solução desinfetante, por exemplo.

      Para manter os germes e as bactérias afastados, a eclusa deve ser verificada todos os dias e limpa, se necessário. Para limpar as paredes, pisos e chuveiros da eclusa, um limpador a vapor ou aspirador de pó e água é particularmente adequado.

      É importante que as roupas de trabalho não saiam da área do galinheiro e sejam trocadas regularmente. Idealmente, as roupas usadas no trabalho na cooperativa podem ser lavadas diretamente na eclusa, numa máquina de lavar dedicada. Se a máquina de lavar estiver localizada noutro edifício, as roupas devem ser transportadas para lá e de volta num recipiente selado.

      Os sapatos ou botas de trabalho podem ser limpos com escovas ou um limpador de botas. Para botas de borracha, uma banheira de desinfecção pode ser útil.

      Limpe o exterior do galinheiro semanalmente.

      A área ao redor do galinheiro deve ser limpa pelo menos uma vez por semana. Isso reduz o número de germes na exploração e, consequentemente, diminui o risco de transmissão de agentes patogénicos aos animais. Com uma varredora industrial ou aspiradora, isso pode ser feito de forma eficiente e rápida.

      Em períodos secos, quando há muito pó, pode ser necessário limpar a área externa com mais frequência durante a semana. O mesmo se aplica quando se entrega ração ou se transportam aves para dentro e para fora do galinheiro. Nestes casos, o pessoal deve limpar a área em torno do galinheiro imediatamente a seguir.

      Ao limpar áreas externas, preste atenção especial à remoção de plantas e ervas daninhas, bem como outros possíveis abrigos e esconderijos para roedores ou pássaros selvagens. Isso impedirá que pássaros selvagens, roedores e outros animais indesejados se instalem ao redor do galinheiro.

      Se as superfícies forem mantidas de forma a evitar a formação de poças, o risco de animais selvagens se instalarem é ainda mais reduzido. Quanto menos animais selvagens houver na exploração, menor será o risco de transmitirem salmonela ou outros agentes patogénicos e infectarem o gado.

      Clean the exterior of a chicken coop

      Dica – lista de verificação para áreas externas:

      Não tenha muitas plantas ao redor do galinheiro. Apare as plantas para reduzir os esconderijos para animais selvagens. Talvez seja uma boa ideia colocar armadilhas para pragas e verifica-las regularmente.

      Os contentores onde os animais mortos são armazenados em segurança são uma parte indispensável da vida agrícola. Este recipiente deve ser limpo com uma máquina de lavar de alta pressão cada vez que for esvaziado e, em seguida, desinfetado. Se for utilizada água fria para a limpeza, é necessário adicionar um produto de limpeza.

      Dica – gestão de paddocks ao ar livre:

      A gestão de paddocks ao ar livre reduz o risco de doenças. Isso significa que as aves têm acesso apenas a uma parte da área aberta. O restante da área de pastagem pode então ser mantido conforme necessário.

      Além de limpar os galinheiros e as áreas externas, o resto da quinta também deve ser cuidadosamente limpo pelo menos uma vez por ano e sempre que houver uma mudança no estoque:

      • Lobbies
      • Áreas para arranhar ao ar livre (ao ar livre, solários)
      • Execuções e pontos de acesso
      • Instalações, equipamentos e dispositivos cooperativos
      • Silos de ração
      • Entradas de automóveis
      • Depósitos
      • Frigorífico para medicamentos e vacinas
      Toilet hygiene in chicken coops

      Higiene sanitária em galinheiros

      Tanto na produção de ovos como na engorda de animais, as fezes dos animais geralmente permanecem no armazém enquanto os próprios animais permanecem lá. No entanto, como a humidade dos excrementos cria um ambiente propício à multiplicação de germes e agentes patogénicos, a higiene básica do galinheiro é realmente essencial.

      Na engorda de animais, deve-se adicionar tanta cama quanto for necessário para todo o período de produção. Além disso, pode acontecer que, em casos individuais, seja necessário adicionar cama adicional durante o processo de engorda.

      Na produção de ovos — especialmente em sistemas de criação ao ar livre e em armazéns — é necessário adicionar cama ao galinheiro. A maior parte dos excrementos também deve ser removida do galinheiro com a ajuda de correias para estrume. Estes podem ser colocados na área dos ninhos. Se as aves forem mantidas no aviário, geralmente basta remover os excrementos usando correias para excrementos. Neste caso, normalmente não é necessário usar cama de palha.

      Estas são as melhores ferramentas para limpar galinheiros

      Com a ajuda do equipamento adequado, os funcionários podem limpar os galinheiros de forma eficiente e rápida.

      Limpador de alta pressão

      Para garantir uma boa biossegurança nos galinheiros, um limpador de alta pressão é o equipamento ideal. Para limpar o chão, as paredes, os tetos e os poleiros, é aconselhável usar um limpador de alta pressão com água quente:

      • A sujidade gordurosa, oleosa e pegajosa é removida mais facilmente.
      • As áreas limpas secam mais rapidamente.
      • O tempo de espera para etapas adicionais de limpeza, como a desinfeção, é reduzido.
      • A 85 °C, a água pode matar vírus, bactérias e outros agentes patogénicos.

      As máquinas de limpeza de alta pressão fixas permanentes são mais adequadas do que as unidades móveis. Se o equipamento tiver de ser transportado de um armazém para outro, há um risco maior de que ele recolha e espalhe germes ao longo do caminho. A utilização de mangueiras, pistolas de pulverização e lanças separadas para cada galinheiro com máquinas de lavagem a pressão ajuda a prevenir a propagação de agentes patogénicos.

      Cleaning chicken coops with high-pressure cleaners
      Advantages of hot water high-pressure cleaners

      Vantagens dos limpadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: As máquinas de limpeza de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também têm um efeito mensurável na redução de germes. Quando se utiliza a função vapor, mesmo as superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de agente de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

      Saiba mais
      Floor cleaning in poultry farming with a wet/dry vacuum cleaner

      Varredoras e aspiradores de pó e água

      As varredoras manuais e motorizadas são uma solução eficaz para remover rapidamente o pó e outras sujidades soltas de grandes áreas. Isto aplica-se tanto ao chão de um galinheiro como às áreas exteriores da quinta. Em pisos lisos, os operadores e funcionários também podem usar um aspirador de pó e água para limpar os galinheiros.

      Dica – use o equipamento apenas num galinheiro:

      O equipamento só deve ser utilizado num único galinheiro. Isso evita que os germes sejam transportados de um galinheiro para outro. Se os dispositivos forem utilizados em vários galinheiros ao mesmo tempo, devem ser limpos e desinfetados após cada utilização.

      Detergente para galinheiros

      As proteínas e as gorduras são geralmente hidrofóbicas. Isso significa que eles não se misturam com água e, portanto, são difíceis de remover. Para simplificar o processo de limpeza, um agente de limpeza que dissolve gordura é uma boa escolha. É importante usar um produto de limpeza que seja seguro para os animais. Os veterinários podem dar conselhos sobre isso.

      Dica – aplicação de agentes de limpeza com lanças de espuma:

      As lanças de espuma são uma excelente opção para aplicar detergentes com facilidade. As lanças de espuma são facilmente acopladas à vareta ou pistola de uma máquina de lavar de alta pressão.

      Protective clothing when cleaning and disinfecting chicken coops

      Vestuário de proteção para limpar galinheiros

      Para proteger os funcionários durante a limpeza dos galinheiros, eles devem usar equipamento de proteção individual (EPI) enquanto realizam essa tarefa. O EPI deve consistir em:

      Vestuário de proteção Óculos de proteção Botas de borracha Luvas de borracha

      Óculos de proteção são necessários para proteger os olhos. Deve-se usar uma máscara cobrindo o nariz e a boca para proteger as vias respiratórias. Isso é especialmente importante ao desinfetar um galinheiro.

      Os EPI também devem ser descartados ou lavados regularmente. É aconselhável levar o EPI diretamente para a máquina de lavar num recipiente fechado. Isso evita que os germes do galinheiro se espalhem pela fazenda.

      Como limpar um galinheiro: a melhor maneira de limpar e desinfetar um galinheiro

      Seja para limpar um galinheiro, um curral de patos, gansos, codornas ou perus, a limpeza é imprescindível quando há mudança no rebanho. É necessário fazê-lo da forma mais completa possível. Após as aves terem sido (re)alojadas, recomenda-se o seguinte procedimento para limpar um galinheiro:

      1. Combate às moscas

      Um galinheiro pode ficar infestado de moscas. Cerca de 85 % da população de moscas é composta por ovos, larvas e pupas. Para quebrar a cadeia de infeção, é importante controlar as moscas enquanto elas ainda estão em desenvolvimento. Os agentes certos garantem que as moscas não se desenvolvam além da fase larval.

      2. Limpar o estábulo

      É necessário remover o estrume, a cama, os restos de comida e o pó. Para a primeira limpeza superficial, é uma boa ideia usar um trator com pá, carregador de rodas ou outro equipamento técnico em vez de uma forquilha, especialmente em galinheiros grandes. Em seguida, com a ajuda de varredoras, sejam elas manuais ou motorizadas, o pó e a sujidade restantes podem ser facilmente removidos. A gaiola deve agora ser cuidadosamente limpa, depois de seca.

      Dica – remova as fezes e os resíduos:

      A cama, o estrume e outros resíduos devem ser armazenados a pelo menos 100 metros de distância do celeiro. Isso garante que esses materiais não voltem a entrar em contacto com o celeiro e evita a retransmissão de agentes patogénicos. A fermentação desses materiais numa usina de biogás pode ser uma boa opção.

      Soaking with a high-pressure cleaner during poultry coop cleaning

      3. Imersão

      Especialmente na criação de galinhas poedeiras, resíduos secos e outras sujeiras podem permanecer mesmo após a limpeza. Para remover completamente essa sujeira, o galinheiro deve ser intensamente encharcado. Deve-se usar uma máquina de limpeza de alta pressão para molhar todo o galinheiro, pois isso ajuda a economizar tempo nesta etapa. Dependendo do grau de contaminação, também pode ser útil usar um agente de limpeza por imersão.

      As gaiolas utilizadas para engordar aves normalmente não precisam de ser molhadas. Devido ao curto período de ocupação de algumas semanas, apenas um pouco de sujidade se acumulará ali.

      4. Limpador de alta pressão

      A limpeza completa de um galinheiro inclui a limpeza húmida com um aparelho de limpeza de alta pressão. Na criação de galinhas poedeiras, este produto é utilizado após um tempo de imersão adequado e, nas explorações de engorda, diretamente após a limpeza do estrume. O chão, o equipamento, os tetos e as paredes devem ser limpos com água.

      Como regra geral, é aconselhável limpar os galinheiros com água fria. Isso garante que a complexa estrutura e o design do galinheiro permaneçam visíveis. No entanto, é importante usar um produto de limpeza adequado. A água quente também pode ser usada em galinheiros menos complexos.

      Rampas, bebedouros e poleiros também são elementos essenciais que precisam de limpeza, assim como equipamentos móveis (tais como comedouros, ninhos de postura, distribuidores de fibra bruta, brinquedos, ventiladores) e dutos de ventilação. Estes devem ser limpos por fora e, em seguida, por dentro.

      Cleaning the ceiling in chicken coops with high pressure cleaners

      É necessário prestar especial atenção aos comedouros e às tigelas individuais. Estes são particularmente suscetíveis à contaminação. Um produto de limpeza adequado para galinheiros ajuda a remover a sujidade e os germes de forma adequada. O agente de limpeza pode ser aplicado com a ajuda de uma lança de espuma para obter melhores resultados. É importante enxaguar tudo com água limpa depois.

      Dica – não se esqueça de limpar os canos e torneiras de água potável:

      As torneiras de água potável também precisarão ser limpas, principalmente por dentro. É prática comum adicionar os agentes adequados à água potável para esse fim. Desta forma, os tubos serão limpos regularmente durante a utilização do galinheiro. Um conjunto de limpeza de tubos também pode ser usado durante operações de limpeza mais profundas.

      5. Desinfeção

      A limpeza húmida é seguida pela desinfeção. No entanto, um galinheiro só pode ser desinfetado quando todas as superfícies estiverem secas. Caso contrário, o desinfetante seria diluído pela humidade residual e deixaria de ser totalmente eficaz.

      A secagem do galinheiro pode demorar até dois dias, dependendo da temperatura e da circulação do ar. Se o galinheiro foi limpo com água quente, isso pode acontecer um pouco mais rápido.

      Para distribuir o desinfetante uniformemente, é aconselhável usar equipamento de pulverização, como frascos pulverizadores de pressão e lanças de espuma. Estes podem ser simplesmente acoplados a máquinas de lavar de alta pressão. Para áreas grandes, pulverizadores manuais ou pulverizadores acoplados a um trator também podem ser úteis.

      É importante notar que, no final do ciclo de limpeza, a eclusa também precisará ser limpa e desinfetada para que possa ser usada normalmente.

      Dica – faça as reparações antes da desinfeção:

      Se o equipamento do galinheiro precisar de ser reparado ou substituído, é aconselhável fazê-lo após a secagem do galinheiro e antes da desinfeção.

