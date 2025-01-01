Para evitar a propagação de doenças, é fundamental limpar e desinfetar após cada mudança de lote de aves. Limpar e desinfetar cuidadosamente um galinheiro ajuda a evitar que vírus, bactérias e outros agentes patogénicos sejam transmitidos para um novo bando.

Não são apenas os galinheiros que precisam de limpeza e desinfecção. Os átrios, solários, recintos para aves, entradas e saídas, bem como todo o equipamento, também devem ser incluídos na limpeza e desinfecção.

Assim, a frequência com que os galinheiros são limpos e desinfetados depende do ciclo de produção de cada exploração. O equipamento utilizado também deve ser limpo e desinfetado após cada galinheiro ser esvaziado.

Independentemente disso, no entanto, há tarefas de limpeza que devem ser realizadas diariamente e semanalmente. E a higiene do banheiro também não deve ser negligenciada.