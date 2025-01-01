Limpeza de galinheiros e outros aviários: por que é importante
É importante tanto para o bem-estar animal quanto para os lucros da fazenda manter os galinheiros limpos. Isso reduz o risco de infecção por vírus, fungos, bactérias e parasitas, o que significa que não há pressão desnecessária sobre o sistema imunológico dos animais. A higiene do galinheiro através da limpeza regular do galinheiro reduz o risco de infecção por salmonela, assim como a vacinação dos animais. A salmonela é perigosa tanto para os animais como para os seres humanos. Além disso, galinhas, perus e outras aves devem ser protegidos contra as seguintes doenças: