Os sistemas solares devem ser limpos utilizando a tecnologia adequada e, dependendo da localização, recorrendo a prestadores de serviços profissionais.

No setor agrícola, recomenda-se a limpeza entre duas a quatro vezes por ano, por exemplo, após a floração ou após a colheita, quando a poluição é mais intensa.

Os painéis expostos a menor poluição ambiental podem ser limpos uma vez por ano ou de dois em dois a três anos. Neste caso, a eletricidade verde pode ser gerada de forma ainda mais sustentável — um tema que se tornará cada vez mais importante no futuro.