Limpeza e manutenção de sistemas fotovoltaicos
Todos os tipos de sistemas fotovoltaicos devem captar a luz solar durante o maior número de horas possível e resistir a influências externas. Estas incluem nevascas, chuva, tempestades e granizo, bem como, dependendo da localização, fuligem, pólen, pó proveniente do tráfego rodoviário, folhas, agulhas ou excrementos de aves. Em zonas agrícolas, formam-se ainda películas adicionais de sujidade contendo gordura e óleo devido às emissões de partículas durante a ventilação dos aviários.