      Limpeza de painéis solares e fotovoltaicos

      Inicialmente, afirmava-se que a limpeza e manutenção dos sistemas fotovoltaicos não eram necessárias. No entanto, tornou-se evidente que o tempo e a poluição do ar deixam marcas. Para utilizar a energia solar da forma mais eficiente possível e manter a produção de eletricidade no nível mais elevado, é necessária uma limpeza profissional regular com o equipamento adequado.

      Limpeza e manutenção de sistemas fotovoltaicos

      Todos os tipos de sistemas fotovoltaicos devem captar a luz solar durante o maior número de horas possível e resistir a influências externas. Estas incluem nevascas, chuva, tempestades e granizo, bem como, dependendo da localização, fuligem, pólen, pó proveniente do tráfego rodoviário, folhas, agulhas ou excrementos de aves. Em zonas agrícolas, formam-se ainda películas adicionais de sujidade contendo gordura e óleo devido às emissões de partículas durante a ventilação dos aviários.

      Why should I clean solar panels?

      Os painéis solares devem ser limpos porque a sujidade, poeira, poluição do ar, folhas, excrementos de aves e outros detritos podem reduzir significativamente a eficiência na captação de luz solar, diminuindo a produção de eletricidade. A limpeza regular garante um rendimento energético máximo, prolonga a vida útil dos painéis e previne danos ou acumulação de microrganismos na superfície.

      Quando devem ser limpos os painéis fotovoltaicos?

      Os sistemas solares devem ser limpos utilizando a tecnologia adequada e, dependendo da localização, recorrendo a prestadores de serviços profissionais.

      No setor agrícola, recomenda-se a limpeza entre duas a quatro vezes por ano, por exemplo, após a floração ou após a colheita, quando a poluição é mais intensa.

      Os painéis expostos a menor poluição ambiental podem ser limpos uma vez por ano ou de dois em dois a três anos. Neste caso, a eletricidade verde pode ser gerada de forma ainda mais sustentável — um tema que se tornará cada vez mais importante no futuro.

      As ferramentas adequadas para a limpeza de painéis solares

      Uma lavadora de alta pressão profissional, em combinação com um acessório de escova ou uma escova cilíndrica e uma lança telescópica, está entre as melhores formas de limpar painéis solares de forma eficiente e ergonómica.

      With the right cleaning technique, it is possible to clean a solar panel area of up to 1,500 square metres per day.

      Brush attachment with two disc brushes

      Acessório de escova

      Recomenda-se um acessório com duas escovas de disco que atinjam uma largura de trabalho de 800 milímetros. O esforço necessário é reduzido porque o sistema neutraliza o movimento de deriva com a ajuda dos movimentos contrarrotativos das duas escovas. Além disso, a grande largura de trabalho garante uma elevada produtividade por área, reduzindo a quantidade de trabalho necessário para a limpeza dos painéis solares. As escovas de disco têm rolamentos e são acionadas pela água da lavadora de alta pressão. Um funcionamento a baixa pressão com água fria e uma vazão de 700 a 1000 litros por hora é suficiente.

      Cerdas de nylon garantem uma limpeza sem riscos, protegendo as superfícies sensíveis dos painéis solares durante a limpeza. Modelos com cerdas mais duras na parte externa das placas também asseguram resultados de limpeza muito bons nas estruturas dos módulos.

      Deve ser possível controlar a quantidade de água confortavelmente através de uma alavanca na lança, enquanto as escovas são guiadas sobre os módulos solares. Aumentar ligeiramente a água no início cria uma camada deslizante que facilita o movimento das escovas sobre a superfície. Uma junta articulada autoajustável à qual a cabeça da escova está fixada pode ajudar a compensar diferentes ângulos de trabalho.

      Lança telescópica

      Deve escolher-se o comprimento da lança telescópica de acordo com o tamanho do sistema, ou utilizar uma lança infinitamente extensível. Lançass mais longas, feitas de carbono ou compósito de carbono, são mais leves e, por isso, mais confortáveis de manusear.

      Se se valoriza maior flexibilidade e for necessário limpar grandes fachadas além dos sistemas fotovoltaicos, é preferível optar por um sistema de lança variável. Estão disponíveis sistemas de varetas adequados para superfícies verticais e horizontais, que podem ser combinados com diferentes acessórios. Deve-se usar um bocal de alta pressão para limpeza localizada, um acessório com escovas de disco para trabalhar sobre elementos fotovoltaicos horizontais ou uma escova cilíndrica rotativa de alta pressão, que também é adequada para fachadas verticais.

      Cleaning solar panels with a telescopic lance
      Cleaning photovoltaic panels with a roller brush

      Escovas cilíndricas

      A vantagem das escovas cilíndricas é que são acionadas pela alta pressão e avançam de forma autónoma — ou seja, é necessário exercer muito menos força ao manuseá-las. As escovas cilíndricas podem funcionar com caudais de água a partir de 350 litros por hora. Estão disponíveis escovas com cerdas macias ou duras para diferentes superfícies. Recomenda-se o uso de escovas macias para a limpeza de sistemas fotovoltaicos.

      Para obter os melhores resultados, devem ser utilizados agentes de limpeza e um sistema de amolecimento de água.

      Suitable cleaning agents for solar panel cleaning

      Agentes de Limpeza

      Se forem utilizados agentes de limpeza, estes devem ser adequados para remover sujidades persistentes, gordurosas e resíduos minerais. Se a película de água se mantiver, é possível uma secagem sem manchas e sem calcário. Por isso, não é necessário tempo de imersão nem enxaguamento, facilitando a limpeza. Para limpar os painéis fotovoltaicos de forma sustentável, recomenda-se um agente de limpeza que previna a sujidade futura.

      Cleaning Cleaning solar panels

      Sistema de amolecimento de água

      Se a dureza da água for superior à média, recomenda-se a utilização de um sistema de amolecimento de água. Isto previne manchas, mesmo quando a água da torneira tem elevado teor de cálcio e minerais. O amaciador de água contém um filtro de resina com um permutador iónico que retém o calcário e os minerais.

      Trabalho em painéis solares: Precauções de segurança para a limpeza

      Cleaning photovoltaic panels with a cherry picker

      A posição de um sistema determina de onde e com que ferramentas os painéis solares podem ser melhor limpos, garantindo a segurança dos trabalhadores.

      Em telhados de difícil acesso, deve-se utilizar uma plataforma elevatória. Se o telhado for facilmente acessível, o trabalho pode ser realizado a partir da cumeeira ou com recurso a proteção contra quedas fixada no telhado. O pressuposto é que os ganchos de segurança necessários estejam localizados na cumeeira.

      Fall protection for solar cleaning

      A proteção contra quedas consiste num arnês ajustado à pelve e aos ombros, ligado a uma corda principal. Em caso de emergência, o arnês engata imediatamente e segura o utilizador de forma segura. Alguns sistemas de segurança incluem também um absorvedor de impacto em correia para reduzir a força exercida em caso de queda.