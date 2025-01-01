O silo também pode ser limpo internamente com água através da escotilha de inspeção, para remover sujidade aderente, utilizando um lavador de alta pressão e cabeças de limpeza internas acionadas pelo jato de água. As cabeças de limpeza internas giram devido ao fluxo de água e alcançam todas as áreas do silo. A vazão de água, a pressão e a velocidade podem ser ajustadas consoante o nível de sujidade: para recipientes grandes ou particularmente sujos, é melhor uma velocidade de rotação lenta e um padrão de pulverização fino; para recipientes menores ou menos sujos, é melhor uma rotação mais rápida e um padrão de pulverização grosso.

Na maioria dos casos, a limpeza completa do silo requer a entrada no recipiente com EPI, incluindo equipamento de respiração. Isto é normalmente realizado por especialistas de empresas especializadas que possuem formação em escalada e o equipamento necessário. A limpeza é seguida de desinfeção.