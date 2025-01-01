Por que limpar silos? Requisitos legais e necessidade económica
O sistema imunitário e a saúde dos animais são apoiados por uma flora intestinal estável. Para isso, necessitam de alimentos fermentados limpos e das bactérias lácticas, muito importantes para a flora intestinal. De acordo com os regulamentos de higiene dos alimentos aplicáveis, os agricultores que produzem, processam e armazenam alimentos devem cumprir especificações claras relativas à limpeza e à higiene. A inspeção e a limpeza dos silos de alimentos num ciclo fixo são, portanto, tão obrigatórias quanto a documentação das medidas. No entanto, o enquadramento legal não é a única razão para os agricultores verificarem regularmente a limpeza e a higiene no ciclo dos alimentos e realizarem os trabalhos de limpeza necessários – trata-se também de sucesso económico.