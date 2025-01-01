      Limpeza de silos na agricultura

      Silos planos ou móveis, silos altos, sacos de silo em Trevira – existem várias formas de armazenar alimentos fermentados e secos, outros componentes de forragem e chorume. Se houver falta de higiene na exploração agrícola, a contaminação provocará perdas de desempenho e problemas de saúde nos animais. É necessária uma limpeza completa do silo após cada período de armazenamento para prevenir isto.

      Por que limpar silos? Requisitos legais e necessidade económica

      O sistema imunitário e a saúde dos animais são apoiados por uma flora intestinal estável. Para isso, necessitam de alimentos fermentados limpos e das bactérias lácticas, muito importantes para a flora intestinal. De acordo com os regulamentos de higiene dos alimentos aplicáveis, os agricultores que produzem, processam e armazenam alimentos devem cumprir especificações claras relativas à limpeza e à higiene. A inspeção e a limpeza dos silos de alimentos num ciclo fixo são, portanto, tão obrigatórias quanto a documentação das medidas. No entanto, o enquadramento legal não é a única razão para os agricultores verificarem regularmente a limpeza e a higiene no ciclo dos alimentos e realizarem os trabalhos de limpeza necessários – trata-se também de sucesso económico.

      O que a falta de higiene provoca no ciclo dos alimentos

      Se, por exemplo, a humidade penetrar num saco de silo com alimentos secos, o alimento absorve a humidade e desenvolve-se fungo. Se isto não for detetado, podem ser encontradas esporas no alimento, o que pode causar problemas de saúde nos animais. Se depósitos de resíduos de alimento e bolor entrarem no alimento em silos exteriores, o desempenho dos animais será significativamente reduzido. As porcas podem falhar na lactação, as taxas de gestação e de parto diminuem, e a taxa de nova cobertura aumenta. O alimento contaminado pode provocar diarreia, a menor ingestão de alimento resulta em ganhos reduzidos durante o engorda, o que prolonga o período de permanência dos animais. As perdas económicas podem ser enormes se o risco de higiene não for localizado e eliminado. Um controlo consistente e a limpeza regular dos silos garantem que tais problemas não ocorram desde o início e que a saúde dos animais se mantenha.

      Limpeza de silos tipo bunker e planos: muita pressão, muita água

      Os silos tipo bunker ou planos são feitos de betão e estão revestidos com alcatrão ou com verniz de silo à base de betume. Isto protege o chão e as paredes contra infiltrações agressivas e o desgaste causado pelas máquinas. No entanto, o vento, o tempo e outros fatores externos tornam as superfícies mais porosas ao longo do tempo, fazendo com que os resíduos de alimentos e a sujidade se depositem mais facilmente – um ambiente ideal para germes e bolor. Cada vez que o silo é esvaziado, deve ser limpo cuidadosamente para que a forragem recém-armazenada não se estrague.

      Um lavador de alta pressão que forneça uma pressão elevada de até 250 bar, assim como volumes de água elevados de até 2.500 litros e tenha uma grande capacidade de enxaguamento, é muito adequado para este trabalho. Só assim é possível soltar e remover sujidade persistente com a força da água. Um cortador de sujidade, ou seja, um bocal rotativo que produz um jato circular em movimento, é um acessório útil para aumentar o desempenho. Se o silo tiver paredes altas, lanças telescópicas ajudam a alcançar todas as superfícies. Limpe primeiro as paredes e depois os pisos, mantendo uma distância de trabalho de cerca de 40 centímetros.

      EPI e mais: equipamento de proteção para a limpeza de silos

      É necessário utilizar equipamento de proteção individual (EPI) para se proteger contra partículas de sujidade projetadas ou pedaços de betão soltos. Isto inclui, geralmente, um fato de proteção, luvas, botas, óculos de segurança e proteção auditiva. Para se proteger de germes potencialmente em suspensão, utilize fatos de proteção integral, máscaras com filtro de ar e botas altas fechadas ao limpar silos. A água suja deve ser descartada corretamente, de acordo com os regulamentos públicos de descarga especificados regionalmente.

      Dica 1 – ergonomia:

      A ergonomia é também uma questão importante na agricultura, especialmente porque a limpeza de silos envolve um elevado esforço físico. Acessórios ergonómicos, como a pistola de alta pressão EASY!Force, por exemplo, utilizam a força de recuo do jato de alta pressão e reduzem ao mínimo a força necessária para segurar.

      Dica 2 – limpeza do filme de PE:

      Um bocal de jato plano é muito adequado para limpar o filme de PE utilizado para cobrir os silos. Reduza a pressão e a quantidade de água para evitar danificar o filme.

      Limpeza de silos-torre por fora e por dentro

      Os silos exteriores ou silos altos, construídos num sistema de três ou quatro pernas, são amplamente utilizados. A qualidade dos produtos armazenados depende de os silos serem estanques e de não penetrar água através das juntas, tampas de serviço ou da entrada da forragem. Isto deve-se ao facto de tanto a humidade vinda do exterior como a condensação que ocorre a altas temperaturas representarem o risco de formação de depósitos no silo. É, portanto, importante limpar o silo cuidadosamente após cada esvaziamento. Caso contrário, bolor e germes irão formar-se nos depósitos ao longo do tempo, podendo entrar no alimento e prejudicar a saúde dos animais. A limpeza exterior inclui as paredes e o funil do silo para a remoção da forragem. Recomenda-se trabalhar com um lavador de alta pressão com água quente para remover eficazmente os resíduos de alimentos, bolor e outras impurezas.

      Limpeza a seco do silo através da escotilha de inspeção

      Se for necessária a limpeza interna, esta pode ser feita através de uma escotilha de inspeção, que pode estar embutida na tampa do silo ou ser instalada posteriormente como escotilha de serviço. Se necessário, remova os depósitos secos através da escotilha a partir do exterior, utilizando uma lança telescópica e um aspirador húmido e seco. Aspire a sujidade solta através da escotilha de extração. Dependendo dos tipos de pó a extrair, podem ser necessários filtros de classe M ou H. Outro critério é a proteção contra explosões, de acordo com as atuais especificações ATEX, a diretiva europeia sobre proteção contra explosões (Atmosphères Explosibles). Isto garante que os aspiradores não representam perigo ao manusear substâncias inflamáveis – as medidas de proteção necessárias variam consoante a zona ATEX (20, 21 ou 22).

      Classes de pó e o seu significado

      • Aspiradores de classe L são adequados para a extração de poeiras de madeiras macias, cal e gesso ou detritos. As poeiras de classe L apresentam um risco moderado. Não são prescritas precauções especiais para a sua eliminação.
      • Modelos com filtros de classe M são adequados para a extração de poeiras geradas pelos seguintes materiais: madeiras duras, materiais de painéis, partículas de tinta, cerâmica, betão e tijolo.
      • Aspiradores de classe H são adequados para a recolha de grandes quantidades de substâncias seguras, bem como de substâncias perigosas/fortemente cancerígenas, como poeira de amianto, chumbo, carvão, níquel, cobalto, cobre, cádmio e bolor.

      Limpeza húmida de silos

      O silo também pode ser limpo internamente com água através da escotilha de inspeção, para remover sujidade aderente, utilizando um lavador de alta pressão e cabeças de limpeza internas acionadas pelo jato de água. As cabeças de limpeza internas giram devido ao fluxo de água e alcançam todas as áreas do silo. A vazão de água, a pressão e a velocidade podem ser ajustadas consoante o nível de sujidade: para recipientes grandes ou particularmente sujos, é melhor uma velocidade de rotação lenta e um padrão de pulverização fino; para recipientes menores ou menos sujos, é melhor uma rotação mais rápida e um padrão de pulverização grosso.

      Na maioria dos casos, a limpeza completa do silo requer a entrada no recipiente com EPI, incluindo equipamento de respiração. Isto é normalmente realizado por especialistas de empresas especializadas que possuem formação em escalada e o equipamento necessário. A limpeza é seguida de desinfeção.

      Limpeza a seco de sacos de silagem em Trevira

      A limpeza de silos interiores é relativamente fácil comparada com os silos planos e altos. Os sacos de silo em Trevira, um tecido estável e permeável ao ar, estão suspensos numa estrutura de ferro de quatro pernas. A fina camada exterior do tecido deixa sair o ar do saco quando a forragem é insuflada, mas o pó do alimento permanece no silo de Trevira. Uma vez vazio o silo, sacuda o saco e bata-lhe para que os resíduos de alimento restantes caiam. Como as tampas de limpeza são normalmente tão pequenas que mal se consegue alcançar com a mão, um aspirador húmido e seco potente é um bom apoio no silo de forragem para remover completamente os restos de alimento antigo e a sujidade durante a limpeza.

      O que fazer se um silo de Trevira ficar húmido

      É importante alojar os silos de Trevira em salas secas. Se forem colocados em recintos ou sob coberturas de plástico, a condensação da água provoca problemas. Isto acontece porque o alimento absorve rapidamente a humidade, permitindo o desenvolvimento de fungos prejudiciais aos animais. Se um saco de Trevira ficar húmido ou molhado no interior, sacudi-lo e aspirar já não é suficiente. Neste caso, empresas especializadas devem realizar a limpeza profissional do silo, pois trabalhar com um lavador de alta pressão e secagem ao ar não produz o resultado desejado. Além disso, existe sempre o risco de permanecer humidade residual no saco.

      Um olhar sobre a produção de forragem: limpeza de silos fixos

      Um conceito de higiene, incluindo documentação para os fornecedores de forragem, é vital para garantir que não existam pontos fracos no ciclo da forragem. Isto significa limpar de forma abrangente tanto os grandes depósitos subterrâneos e silos para armazenamento de forragem, como os contentores transportados por camião ou comboio.

      Para os grandes depósitos ou silos fixos, existem processos de limpeza automatizados integrados nos fluxos de trabalho. Um fornecimento de alta pressão fixo, com uma bomba de alta pressão eficiente e um gerador de vapor de água quente, constitui o núcleo do sistema de limpeza. Além disso, existem vários acessórios, como uma cabeça de limpeza auto-rotativa e um sistema de controlo da instalação adaptado às necessidades. Se necessário, utilize produtos de limpeza ácidos ou alcalinos para aumentar o desempenho da limpeza.

      Limpeza de contentores móveis

      Desde meados de 2015, a norma EFTCO SQAS (Safety and Quality Assessment System) regula a limpeza de tanques móveis, contentores e silos. O motivo prende-se com os crescentes requisitos de segurança e qualidade, que exigem prova de uma cadeia contínua de limpeza desde a produção até ao armazenamento e transporte. Para a melhor limpeza possível de tanques e silos, é determinante a interação correta entre mecânica, temperatura, produto de limpeza e tempo. Equipado com um sistema de aquecimento, bombas de alta pressão para limpeza interna e uma bomba de alta pressão para limpeza externa, bocais de pulverização, um permutador de calor de alta pressão e uma unidade de secagem, uma estação de limpeza de tanques garante uma limpeza rápida, eficiente e em conformidade com as normas dos contentores móveis.

      APONTAMENTO: Limpeza de fossas de chorume pelo interior

    • Os silos ou fossas de chorume estão geralmente enterrados, como componentes prefabricados em betão ou concretados no local. Após o esvaziamento completo, é essencial limpar o tanque de chorume. Utilize respirador e cintos de segurança devido ao perigo de vapores residuais.
    • Primeiro, molhe previamente o silo. De seguida, baixe um balde para o interior do silo através de um manipulador telescópico para remover a sujidade grossa. Depois, é altura de proceder à limpeza completa com um lavador de alta pressão com água fria e grande capacidade de enxaguamento, sendo necessário uma bomba de água suja para extrair a água residual. Após a limpeza do silo, descarte a água residual corretamente, de acordo com os regulamentos públicos de descarga especificados regionalmente.

