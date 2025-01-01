As pedras naturais são utilizadas em muitas áreas diferentes, incluindo na indústria, em horticultura, em fachadas, na arte, como alvenaria ou em acabamentos interiores, onde são frequentemente utilizadas como revestimentos de piso. São primeiro extraídas em pedreiras e serradas à medida em operações de processamento de pedra. As suas superfícies são depois tratadas utilizando um método de maquinação – quer seja polimento, flamejamento, lixagem ou areia. Nenhum material artificial tem tamanha versatilidade em cores e acabamentos de superfície. Pedras naturais com o aspeto igual ou semelhante podem ter propriedades técnicas muito diferentes, particularmente no que diz respeito à sensibilidade a álcalis ou ácidos, à firmeza e à absorção de água. São estes fatores que determinam qual a pedra adequada para qual finalidade e como deve ser mantida para reter a sua aparência por muito tempo.

As pedras naturais podem ser classificadas em níveis de dureza com base em critérios de processamento técnico: Rocha dura (gneis, granito, quartzito, basalto e gabro), rocha de dureza média (mármore, calcário de Solnhofen, pedra jurássica e serpentina) e rocha mole (arenito ligado por cal, trass e ardósia). Esta classificação ajuda a estimar a tensão mecânica sobre as pedras. Isto não é apenas relevante para o seu processamento, mas também para a sua limpeza. Por exemplo, todas as rochas duras têm propriedades químicas semelhantes – são geralmente resistentes a riscos e álcalis. É por isso que são frequentemente utilizadas em áreas exteriores, onde são sujeitas a elevada tensão. Em contraste, as rochas moles são mais delicadas e, portanto, deve-se evitar limpá-las com escovas duras, o que poderia causar riscos rapidamente.