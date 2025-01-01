      Limpeza e manutenção de pedra natural

      As pedras naturais com o aspeto igual ou semelhante podem ter propriedades técnicas muito diferentes, particularmente no que diz respeito à sensibilidade a álcalis ou ácidos, à firmeza e à absorção de água. São estes fatores que determinam qual a pedra adequada para qual finalidade e como deve ser mantida para reter a sua aparência por muito tempo. Antes da limpeza, deve-se, portanto, ter um conhecimento aprofundado das propriedades da pedra com base na sua composição mineral e tratamento de superfície, bem como na sua utilização.

      Conhecer as propriedades da pedra natural

      As pedras naturais são utilizadas em muitas áreas diferentes, incluindo na indústria, em horticultura, em fachadas, na arte, como alvenaria ou em acabamentos interiores, onde são frequentemente utilizadas como revestimentos de piso. São primeiro extraídas em pedreiras e serradas à medida em operações de processamento de pedra. As suas superfícies são depois tratadas utilizando um método de maquinação – quer seja polimento, flamejamento, lixagem ou areia. Nenhum material artificial tem tamanha versatilidade em cores e acabamentos de superfície. Pedras naturais com o aspeto igual ou semelhante podem ter propriedades técnicas muito diferentes, particularmente no que diz respeito à sensibilidade a álcalis ou ácidos, à firmeza e à absorção de água. São estes fatores que determinam qual a pedra adequada para qual finalidade e como deve ser mantida para reter a sua aparência por muito tempo.

      As pedras naturais podem ser classificadas em níveis de dureza com base em critérios de processamento técnico: Rocha dura (gneis, granito, quartzito, basalto e gabro), rocha de dureza média (mármore, calcário de Solnhofen, pedra jurássica e serpentina) e rocha mole (arenito ligado por cal, trass e ardósia). Esta classificação ajuda a estimar a tensão mecânica sobre as pedras. Isto não é apenas relevante para o seu processamento, mas também para a sua limpeza. Por exemplo, todas as rochas duras têm propriedades químicas semelhantes – são geralmente resistentes a riscos e álcalis. É por isso que são frequentemente utilizadas em áreas exteriores, onde são sujeitas a elevada tensão. Em contraste, as rochas moles são mais delicadas e, portanto, deve-se evitar limpá-las com escovas duras, o que poderia causar riscos rapidamente.

      Correct cleaning of natural stone floor coverings

      A forma como uma pedra é processada também tem um impacto nos requisitos de limpeza. Revestimentos de piso polidos feitos de pedra de dureza média podem ficar baços se forem utilizados produtos de limpeza alcalinos com um valor de pH superior a $12$ com escovas/almofadas excessivamente duras.Limpar e manter corretamente os revestimentos de piso de pedra natural é essencial para que a pedra mantenha o seu aspeto característico ao longo de muitos anos. Antes da limpeza, deve-se, portanto, ter um conhecimento aprofundado das propriedades da pedra com base na sua composição mineral e tratamento de superfície, bem como na sua utilização. O desgaste e a sujidade na pedra estão intimamente ligados a estes fatores.Conhecer os fundamentos – como o tipo de pedra e as suas propriedades – significa que os erros de limpeza e manutenção podem ser evitados, bem como as suas consequências indesejadas (incluindo embaciamento, manchas e desvios de cor).

      Prevenção de danos em revestimentos de piso

      As pedras naturais com um baixo nível de dureza, como o mármore, são relativamente fáceis de riscar. Para proteger o revestimento do piso em halls de receção, por exemplo, faz sentido instalar um sistema de retenção de sujidade a montante, a fim de manter a penetração de sujidade grosseira, como areia e pequenas pedras, o mais baixa possível. Esta zona deve ser suficientemente grande e medir entre seis e oito passos. No que diz respeito à limpeza regular, também é sensato começar na área em frente ao edifício, porque a maioria da sujidade nos edifícios é trazida a pé.

      Preventing damage to floor coverings
      Mechanical or manual cleaning

      A pedra natural deve ser limpa manual ou mecanicamente?

      Dependendo do tamanho do revestimento de piso a ser limpo e de quão cheio de objetos e mobiliário ele está, será mais rentável usar uma lavadora e secadora profissional a partir de uma área de cerca de $100$ metros quadrados do que métodos de limpeza manual. Isto porque as máquinas podem limpar áreas maiores num período de tempo mais curto, aumentando assim a produtividade. Sem mencionar o facto de ter tanques diferentes para água limpa e suja reduzir o risco de contaminação cruzada e os utilizadores não entrarem em contacto com a água suja. Além disso, os operadores são sujeitos a menos esforço físico. Graças à pressão de contacto das escovas precisamente ajustável, o mecanismo pode ser adaptado aos requisitos de limpeza com grande precisão. A função de sucção garante que a água suja seja aspirada novamente e que o piso seque e possa ser pisado imediatamente após a limpeza. A lavadora e secadora com tecnologia de rolo é uma solução particularmente adequada para revestimentos de piso de pedra natural lavrada/texturizada, porque as escovas de rolo são excelentes a penetrar na textura da superfície e nas juntas do revestimento do piso para soltar a sujidade. Neste caso, a incapacidade do dispositivo de limpeza de deslizar em pavimentos texturizados ao limpar a húmido, e o consequente desgaste rápido dos têxteis de limpeza, tem um efeito prejudicial.Pode valer a pena usar equipamento de limpeza manual – como uma máquina de limpeza de grandes superfícies – para áreas pequenas, aquelas cheias de objetos e mobiliário, e áreas difíceis de alcançar. Além disso, a limpeza manual leva vantagem quando se trata de limpar até à borda.

      Limpeza de manutenção de revestimentos de piso de pedra natural

      A limpeza de manutenção é uma tarefa de limpeza repetitiva a ser realizada em intervalos de tempo definidos, como numa base semanal.

      Existe sempre a opção de limpar a húmido e recolher o pó, particularmente em pisos de pedra natural polida, e este método de limpeza é adequado para a remoção de sujidade grosseira. No entanto, em termos gerais, a limpeza húmida é predominantemente utilizada para pisos de pedra natural.

      Ao realizar a limpeza de manutenção em revestimentos de piso de pedra natural, pode-se manter a sua aparência original usando produtos de cuidado de limpeza apropriados ou limpadores de brilho de piso. É importante evitar aplicar uma dose excessiva porque os vestígios da limpeza podem tornar-se visíveis, particularmente em pisos lixados ou polidos. Isto também resulta na formação de corpos de produtos de limpeza, que dão aos revestimentos de piso um acabamento baço. Dado que as pedras podem conter óxidos metálicos devido ao seu processo de formação, existe o risco de geração de ferrugem com limpeza húmida excessiva ou se a água permanecer na superfície por muito tempo.

      Maintenance cleaning of natural stone floor coverings

      Limpeza profunda/limpeza intensiva de pedra natural

      Durante a limpeza profunda, são removidas a sujidade persistente e/ou revestimentos protetores desgastados ou outros resíduos que possam prejudicar o aspeto de uma superfície. A limpeza profunda é geralmente realizada apenas em intervalos de tempo mais longos.

      Se um piso de pedra natural estiver a ser reassentado, a limpeza profunda é primeiro necessária para remover qualquer sujidade persistente gerada durante o trabalho de construção.

      O primeiro passo é remover a sujidade grosseira solta, varrendo ou aspirando-a. Contaminantes persistentes, como vernizes e tintas, são removidos usando uma espátula de madeira ou lâmina. Tintas de dispersão podem ser removidas sem esforço usando um limpador alcalino profundo. Aplique o limpador alcalino profundo não diluído, deixe-o atuar por aproximadamente cinco minutos e esfregue-o com uma almofada manual verde (green hand pad). No caso de ardósia, que é sensível a álcalis, deve-se usar apenas o método mecânico com uma espátula de madeira ou lâmina. Resíduos de gesso e argamassa podem ser removidos usando uma espátula. Uma vez que a argamassa contém areia siliciosa, deve-se ter particular cuidado para não causar riscos em áreas altamente polidas.

      Deep cleaning/intensive cleaning of natural stone floor coverings

      Remoção de película de cimento

      O assentamento de um revestimento de piso de pedra natural geralmente deixa para trás uma película de cimento. Esta película pode ser removida após um pré-enxaguamento minucioso do revestimento do piso com um limpador ácido. Deve-se testar previamente a reação do revestimento do piso (quaisquer alterações na tonalidade da cor) ao limpador ácido numa área discreta. Antes de iniciar o processo de limpeza propriamente dito, a área a ser limpa deve também ser pré-umedecida com água limpa, de modo a que as juntas estejam saturadas com humidade e não sejam danificadas pelo limpador ácido (valor de $pH \ 0,7$).Deve ser tomado cuidado especial em revestimentos de piso que são sensíveis a ácidos, como mármore, pedra jurássica, calcário de Solnhofen e travertino. Para a limpeza profunda ácida, recomenda-se, portanto, que se utilize uma lavadora e secadora com tecnologia de rolo num método de um só passo. O líquido de limpeza é aplicado no piso, a superfície é esfregada e a água suja é aspirada imediatamente no mesmo passo. Isto garante que a solução de limpeza ácida esteja em contacto com a pedra natural apenas por alguns segundos e não cause queimaduras químicas. Este processo não é possível com uma máquina de disco único porque esta não tem uma função de sucção e o limpador ácido seria deixado na superfície por demasiado tempo antes de ser aspirado novamente por um aspirador de líquidos e sólidos.

      A película de cimento é removida sem esforço graças à mecânica de alta qualidade da tecnologia de rolo (pressão de contacto: 210 g/cm2, 1100rpm), que atua no piso sem quaisquer consequências negativas. No caso de sujidade particularmente persistente, este processo deve ser repetido várias vezes. Para áreas lisas/polidas, é recomendado que utilize almofadas de rolo verdes (alta dureza). Entretanto, para superfícies lavradas/texturizadas, é recomendado que limpe com as escovas padrão vermelhas ou as escovas laranjas com diferentes alturas de cerdas.Para um revestimento de piso resistente a ácido, como o granito, é possível usar um método de dois passos. Isto significa que a solução de limpeza ácida é inicialmente aplicada no piso sem um sistema de sucção. Durante um tempo de contacto de aproximadamente cinco minutos, a lavadora e secadora com tecnologia de rolo é guiada de um lado para o outro através da superfície várias vezes, esfregando o piso no processo. O segundo passo é aspirar a água suja. O revestimento de piso é então enxaguado com água limpa até ser neutralizado.

      Renovation of lime-bound stones

      Renovação de pedras ligadas por cal

      Quando se trata de renovar pedras ligadas por cal, como o mármore, o método de polimento com almofadas de diamante (diamond pads) tem prevalecido nos últimos anos. Para alcançar o acabamento polido original, uma máquina de disco único ou lavadora e secadora com cabeça de lavagem de disco deve ser guiada sobre o revestimento do piso entre 10 a 15 vezes em dois a três passos com almofadas de diamante de diferentes granulações (grossa, média, fina). Nenhum produto de limpeza deve ser usado neste processo, apenas água limpa. Entre os passos, deve-se remover o lodo de cal das almofadas, enxaguando-as completamente. No entanto, a limpeza profunda prévia é recomendada para remover em segurança sujidade, corpos de revestimento protetor, manchas de cal e película de cimento.

      Revigorar acabamentos antigos de alto brilho com cristalização

      Ao longo do tempo, o uso contínuo de revestimentos de piso de pedra polida, como o mármore Carrara, deixará riscos e marcas de arranhões. O acabamento brilhante será afetado e o revestimento do piso ficará inestético e com um acabamento baço. Ao mesmo tempo, a sujidade é facilitada e, portanto, são necessários maiores esforços de limpeza. Para combater esta tendência e revigorar o acabamento original de alto brilho, será necessária a cristalização da pedra. Existem dois métodos de cristalização para escolher, dependendo do nível de brilho de superfície exigido.

      Os benefícios da cristalização A cristalização produz um aspeto brilhante, dá a impressão de limpeza e mantém o caráter da pedra. A superfície também é endurecida e compactada na micro-gama, o que está associado a uma maior resistência. Além disso, a superfície permanece respirável, permitindo que a humidade residual escape.

      Isto resulta em:

      • Um acabamento de superfície de alta qualidade que dura mais tempo,
      • Sujidade reduzida,
      • Limpeza de manutenção consideravelmente mais eficiente,
      • Uma qualidade de limpeza consistentemente alta,
      • Maior rentabilidade na limpeza e manutenção.

      Métodos adicionais para produzir pisos de pedra natural brilhantes

      Método 1: Produzir um acabamento de alto brilho utilizando a tecnologia de máquina de disco único e pó de agente de cristalização

      Para todos os revestimentos de piso calcários com acabamento de alto brilho, recomenda-se a utilização de pó de agente de cristalização de alto brilho com uma máquina de disco único. Este método de tratamento confere ao revestimento do piso um “brilho aquoso”, ao mesmo tempo que aumenta a sua resistência à abrasão. As cores e a textura também são realçadas. Além disso, o facto de o piso ter sido tratado facilita a limpeza de manutenção. Se o piso for devidamente mantido, o acabamento de alto brilho manter-se-á por um longo período.

      Preparação

      A utilização de uma máquina de disco único de baixa rotação (180 rpm) neste processo de cristalização demonstrou ser eficaz. Também é necessário um peso adicional, um prato de condução para almofadas, uma almofada de cristalização e um frasco pulverizador para humedecer o pó do agente de cristalização.

      Passos

      1. Em primeiro lugar, o revestimento do piso deve ser limpo minuciosamente, ou seja, as camadas brilhantes, o revestimento de proteção e a sujidade acumulada devem ser removidos. Isto é realizado de acordo com o método previamente descrito. O piso limpo deve depois ser neutralizado com água limpa e deixado a secar.
      2. O pó de agente de cristalização de alto brilho deve ser polvilhado uniformemente (30 g/m²) sobre o piso completamente limpo e seco, adicionando-se depois uma quantidade moderada de água com recurso a um frasco pulverizador.
      3. A mistura deve ser trabalhada com a almofada de cristalização (prateada) até atingir uma consistência cremosa.
      4. A almofada deve ser utilizada para trabalhar a mistura de cristalização até que o material esteja totalmente esgotado e seja obtido um brilho uniforme.
      5. De seguida, os resíduos do material – especialmente das juntas – devem ser escovados com a máquina de disco único, uma escova de lavagem e bastante água. A sujidade deve ser aspirada com um aspirador de líquidos e sólidos. Se necessário, pode ainda ser utilizada uma máquina de limpeza de grandes superfícies para a limpeza final.

      Rendimento

      O desempenho deste método situa-se entre 10 m²/h e 15 m²/h.

      Método 2: Brilho mate graças a fluossilicato de pedra natural, sem cera, com tecnologia de rolo

      Este método alternativo de cristalização é adequado para situações em que um acabamento de brilho mate é suficiente e onde é necessária uma maior produtividade por área.

      O pavimento destinado à cristalização não deve estar envernizado ou pré-tratado. Caso esteja, será necessário realizar previamente uma limpeza profunda ou remover a camada existente.

      Passos:

      1. Proteger objetos fixos para evitar danos provocados pela formação de pó.
      2. Se necessário, realizar uma limpeza profunda do pavimento utilizando o método de duas etapas.
      3. Com um pulverizador de bomba, aplicar o agente de cristalização líquido em secções (10 ml/m²) do pavimento seco.
      4. Utilizar uma enceradora ou uma máquina de limpeza de grande superfície para espalhar o agente de cristalização de forma uniforme.
      5. Com a lavadora automática equipada com escovas verdes abrasivas, trabalhar imediatamente o produto na superfície.
      6. Limpar a área lentamente, com pressão total de contacto, várias vezes, até obter o acabamento de brilho mate.
      7. Enxaguar a superfície com água limpa utilizando escovas brancas (macias) para remover o pó gerado durante a cristalização.

      A capacidade de execução deste processo situa-se entre 100 m²/h e 350 m²/h, dependendo da largura de trabalho da lavadora automática, tornando este método de cristalização particularmente eficiente e económico.

      Este método é também especialmente indicado para pavimentos de pedra natural texturados, talhados ou calcários, uma vez que as escovas de rolo penetram nos relevos e garantem o efeito de cristalização no interior das ranhuras.

      Se quiser, posso juntar os dois métodos num único documento ou criar uma versão mais comercial, mais técnica ou adaptada a um manual.