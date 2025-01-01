Setting up a wash bay

Quando as licenças necessárias tiverem sido obtidas, requisitos especiais relativos ao projeto estrutural da área de lavagem devem ser observados, por exemplo, a separação da água de lavagem e da água da chuva. Deve ser assegurado, por exemplo, que, no caso de áreas de lavagem descobertas, nenhuma água da chuva ou água de degelo de áreas vizinhas flua para a área de lavagem. Caso contrário, existe o risco de os sistemas de separação de águas residuais serem sobrecarregados. Por sua vez, isto significa que o projeto da placa de solo da área de lavagem deve garantir um declive suficiente em direção ao ralo. Em caso algum a água de lavagem deve infiltrar-se no solo ou em cursos de água fora da área de lavagem. Deve ser possível conduzir veículos sobre o próprio ralo da área de lavagem. Para a criação de uma placa de solo estanque a líquidos e resistente a tensões mecânicas, é permitido o uso de betão impermeável (por exemplo: B 25/WU) ou asfalto como na construção de estradas. Importante: As áreas de lavagem existentes devem ser examinadas regularmente por meio de uma inspeção visual para detetar fissuras ou outros danos. Se a placa de solo estiver danificada, deve ser selada de acordo com as normas profissionais imediatamente.