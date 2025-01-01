Setting up a wash bay

      Montagem de uma Área de Lavagem (Wash Bay)

      Áreas de lavagem (wash bays) para uso próprio são indispensáveis para oficinas de veículos. São necessárias para o cuidado de veículos, para a lavagem de peças e para a limpeza de veículos de clientes. Ao mesmo tempo, a área de lavagem deve ser compatível com o ambiente, segura e eficiente. Isto só pode ser alcançado com um planeamento detalhado e cuidadoso – desde a construção até ao equipamento técnico.

      Requisitos e Equipamento: Rápido e Fiável na Sua Própria Área de Lavagem (Wash Bay)

      A experiência demonstra que as áreas de lavagem (wash bays) de oficinas de veículos, uma vez instaladas, são utilizadas várias vezes praticamente todos os dias por todos os funcionários da oficina. Bons resultados de lavagem também têm um efeito direto na qualidade do trabalho na oficina. Desta forma, uma área de lavagem de oficina de veículos dá um contributo essencial para a satisfação do cliente, ajudando a garantir a fidelidade do cliente e a atrair novos clientes.

      Requisitos e Operação de Áreas de Lavagem (Wash Bays) em Oficinas

      Qualquer pessoa que queira montar uma nova área de lavagem (wash bay) de oficina deve primeiro tratar da gestão da água e das licenças de construção. A principal condição para a operação de uma área de lavagem de veículos é a "licença de descarga" para as águas residuais produzidas durante a limpeza, que deve ser solicitada à autoridade de água. Além disso, deve ser obtida uma licença de construção e operação válida. No caso de renovação de sistemas de lavagem de veículos ou áreas de lavagem existentes, é apenas necessário informar a respetiva autoridade.

      Requisitos de Construção para Áreas de Lavagem (Wash Bays)

      Quando as licenças necessárias tiverem sido obtidas, requisitos especiais relativos ao projeto estrutural da área de lavagem devem ser observados, por exemplo, a separação da água de lavagem e da água da chuva. Deve ser assegurado, por exemplo, que, no caso de áreas de lavagem descobertas, nenhuma água da chuva ou água de degelo de áreas vizinhas flua para a área de lavagem. Caso contrário, existe o risco de os sistemas de separação de águas residuais serem sobrecarregados. Por sua vez, isto significa que o projeto da placa de solo da área de lavagem deve garantir um declive suficiente em direção ao ralo. Em caso algum a água de lavagem deve infiltrar-se no solo ou em cursos de água fora da área de lavagem. Deve ser possível conduzir veículos sobre o próprio ralo da área de lavagem. Para a criação de uma placa de solo estanque a líquidos e resistente a tensões mecânicas, é permitido o uso de betão impermeável (por exemplo: B 25/WU) ou asfalto como na construção de estradas. Importante: As áreas de lavagem existentes devem ser examinadas regularmente por meio de uma inspeção visual para detetar fissuras ou outros danos. Se a placa de solo estiver danificada, deve ser selada de acordo com as normas profissionais imediatamente.

      Tratamento de Águas Residuais: Armadilha de Lamas, Separador de Líquidos Leves, Separador de Óleos, etc.

      Além disso, toda a área de lavagem requer uma armadilha de lamas (sludge trap), na qual a matéria suspensa transportada na água de lavagem se pode sedimentar. Uma pré-armadilha de lamas para a separação grosseira de quantidades significativas de matéria suspensa está geralmente localizada a montante da armadilha de lamas. Esta reduz o esforço de limpeza e descarte necessário, pelo que o seu custo adicional é rapidamente anulado. Um separador de líquidos leves para óleos e combustíveis também deve ser fornecido, o qual deve ser equipado com um poço de inspeção ou controlo para a inspeção regular das águas residuais. A área de lavagem também requer um separador por coalescência para o tratamento de líquidos emulsionados.

      Proteção Contra o Ruído para Áreas de Lavagem (Wash Bays) em Oficinas

      Finalmente, a poluição sonora local causada pela operação da área de lavagem também deve ser verificada. No entanto, qualquer perturbação dos residentes locais pode ser facilmente minimizada por instalações de proteção contra o ruído. Quando todas estas condições forem satisfeitas, a própria tecnologia de limpeza pode ser considerada.

      Seleção da Tecnologia de Limpeza para Áreas de Lavagem: Estacionária ou Móvel?

      Em áreas de lavagem (wash bays) que não são usadas para limpeza por contrato, são geralmente utilizadas lavadoras de alta pressão de água fria e/ou água quente. Aqui, existe uma escolha entre máquinas estacionárias e móveis.

      Lavadoras de Alta Pressão Estacionárias

      Se todo o pessoal da oficina deve ter acesso à área de lavagem (wash bay), a tecnologia de lavagem deve ser concebida de modo a ser autoexplicativa, a fim de excluir a possibilidade de erros operacionais. Aqui, uma lavadora de alta pressão estacionária é a escolha mais apropriada em comparação com máquinas móveis, especialmente onde o espaço necessário está disponível. A vantagem é que a máquina pode ser instalada numa sala técnica que não é acessível a todos. Aí, o funcionário responsável pela tecnologia de lavagem pode definir o tipo de programa, a pressão do jato, a dosagem dos químicos de lavagem e a duração do tempo de lavagem na máquina. Estes diferentes programas de lavagem predefinidos podem ser ativados através de um terminal de controlo separado na área de lavagem. Os acidentes de trabalho são assim evitados, independentemente de quantos funcionários utilizem a área de lavagem, e os danos em veículos e peças de clientes causados por pessoal de oficina menos experiente são prevenidos. Além disso, devido aos tempos de preparação mais curtos, as lavadoras de alta pressão estacionárias são recomendadas onde a área de lavagem está em funcionamento durante várias horas por dia e um grande número de veículos e peças tem de ser limpo.

      Lavadoras de Alta Pressão Móveis

      Se a área de lavagem for usada apenas ocasionalmente, para oficinas mais pequenas, uma lavadora de alta pressão móvel de água fria ou quente é suficiente para lavar peças ou veículos. Dependendo da infraestrutura disponível e dos requisitos de desempenho, as lavadoras de alta pressão podem ser operadas a eletricidade ou a gasolina ou diesel. A sua vantagem é que ocupam pouco espaço, pois não é necessária uma sala técnica especial. No entanto, as máquinas móveis envolvem sempre tempos de preparação mais longos. Além disso, existe um certo risco de acidentes causados por cabos de alimentação, mangueiras de água e mangueiras de alta pressão que estejam espalhados.

      Frio, quente, vapor

      Para a seleção da tecnologia de limpeza apropriada, surge a questão de saber se a lavadora de alta pressão é não aquecida ou deve ser equipada com um queimador a óleo ou a gás ou um aquecedor de água elétrico. Para responder a esta questão, a infraestrutura da oficina – o fornecimento de eletricidade, gás ou óleo – e a sua eficiência devem ser consideradas. Se for usado gás ou óleo para aquecer a água, deve estar disponível uma ligação a uma chaminé para máquinas estacionárias. Se também for para ser realizado um grande número de lavagens de motor, deve ser considerada uma lavadora de alta pressão de água quente com um estágio de vapor adicional. No entanto, tais máquinas devem ser usadas apenas por pessoal treinado por causa do risco de acidente. Máquinas de água fria, por outro lado, são adequadas para lavar a carroçaria do carro. No verão, arrefecem as peças quentes da carroçaria do carro, para que a água de lavagem não evapore e possa soltar a sujidade aderente por um período mais longo.

      Agentes de Limpeza

      Idealmente, a pressão da água e a temperatura podem ser reguladas na lança ou na lavadora de alta pressão de acordo com o tipo de sujidade, para que a sujidade oleosa ou gordurosa possa ser muito facilmente removida aumentando a temperatura da água de lavagem. No caso de sujidade muito persistente, são adicionalmente usados químicos de lavagem. Para este propósito, existem limpadores universais ou especiais. A sua utilização e regulação devem ser o mais simples possível através da máquina, a fim de prevenir dosagens incorretas ou excessivas. Para garantir que os químicos de lavagem não afetam a função do separador de líquidos leves ou do separador por coalescência, os fabricantes de equipamentos de lavagem oferecem formação ou instruções abrangentes sobre a sua utilização. É essencial que se recorra a estas ofertas.

      Ergonomia

      Independentemente de ser utilizada uma lavadora de alta pressão estacionária ou móvel, deve ser dada atenção à ergonomia das ferramentas e acessórios. Lesões físicas causadas por esforço contínuo e excessivo podem assim ser prevenidas de forma fiável. Os sintomas de fadiga, que aumentam a probabilidade de erros e, consequentemente, de lesões, também são evitados.

      Acessórios

      A seleção de acessórios depende do uso planeado e do sucesso de lavagem desejado. Lanças de espuma, escovas de lavagem rotativas ou lanças articuladas para lavagem de tejadilho ou da parte inferior do carro são ideais para a limpeza de veículos. Acessórios de pulverização com diferentes ângulos de jato, por outro lado, são preferencialmente usados para a lavagem de peças.

