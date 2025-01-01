Setting up a wash bay

Se todo o pessoal da oficina deve ter acesso à área de lavagem (wash bay), a tecnologia de lavagem deve ser concebida de modo a ser autoexplicativa, a fim de excluir a possibilidade de erros operacionais. Aqui, uma lavadora de alta pressão estacionária é a escolha mais apropriada em comparação com máquinas móveis, especialmente onde o espaço necessário está disponível. A vantagem é que a máquina pode ser instalada numa sala técnica que não é acessível a todos. Aí, o funcionário responsável pela tecnologia de lavagem pode definir o tipo de programa, a pressão do jato, a dosagem dos químicos de lavagem e a duração do tempo de lavagem na máquina. Estes diferentes programas de lavagem predefinidos podem ser ativados através de um terminal de controlo separado na área de lavagem. Os acidentes de trabalho são assim evitados, independentemente de quantos funcionários utilizem a área de lavagem, e os danos em veículos e peças de clientes causados por pessoal de oficina menos experiente são prevenidos. Além disso, devido aos tempos de preparação mais curtos, as lavadoras de alta pressão estacionárias são recomendadas onde a área de lavagem está em funcionamento durante várias horas por dia e um grande número de veículos e peças tem de ser limpo.