Prevenir e controlar a febre aftosa (FMD) é uma tarefa que preocupa agricultores e veterinários em todo o mundo. É uma doença infecciosa perigosa que afeta principalmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Animais selvagens, como veados e corças, também podem contrair a febre aftosa, assim como os javalis.

A febre aftosa é altamente contagiosa e uma das doenças animais com maior impacto económico em todo o mundo. É por isso que é tão importante tomar todas as medidas possíveis para prevenir a febre aftosa – e controlar eficazmente a doença em caso de surto. Na prevenção e no final de um surto, é a higiene nos estábulos, na exploração agrícola e durante o transporte dos animais que desempenha um papel fundamental.

A febre aftosa não afeta os seres humanos, mas os funcionários dos estábulos e do transporte podem contribuir para a propagação do vírus e precisam seguir as regras de higiene.