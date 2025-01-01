      Previna a febre aftosa com boas medidas de higiene

      A febre aftosa, doença altamente contagiosa, tem graves consequências económicas em todo o mundo. A prevenção e o controlo da doença são alcançados em grande parte através da limpeza e higiene no celeiro e na quinta. Equipamentos e rotinas de limpeza profissionais permitem que os criadores de gado mantenham altos padrões de limpeza, reduzindo assim a probabilidade de surtos da doença.

      A limpeza ajuda a prevenir a febre aftosa

      Prevenir e controlar a febre aftosa (FMD) é uma tarefa que preocupa agricultores e veterinários em todo o mundo. É uma doença infecciosa perigosa que afeta principalmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Animais selvagens, como veados e corças, também podem contrair a febre aftosa, assim como os javalis.

      A febre aftosa é altamente contagiosa e uma das doenças animais com maior impacto económico em todo o mundo. É por isso que é tão importante tomar todas as medidas possíveis para prevenir a febre aftosa – e controlar eficazmente a doença em caso de surto. Na prevenção e no final de um surto, é a higiene nos estábulos, na exploração agrícola e durante o transporte dos animais que desempenha um papel fundamental.

      A febre aftosa não afeta os seres humanos, mas os funcionários dos estábulos e do transporte podem contribuir para a propagação do vírus e precisam seguir as regras de higiene.

      Hygiene measures in the prevention of foot and mouth disease

      Vias de infeção na febre aftosa

      A infeção pela febre aftosa pode ser direta ou indireta. Durante o período de incubação do vírus, os animais infetados são altamente contagiosos.

      • A infeção direta ocorre entre animais, por exemplo, num estábulo, durante o transporte ou em mercados de gado.
      • Indiretamente, o vírus é transmitido através de veículos de transporte, portadores humanos, roedores, leite e sémen.

      O gado é infetado principalmente através do trato respiratório, os suínos por via oral, ou seja, ao beber, comer ou escavar o solo. O vírus é relativamente estável no ambiente e também pode ser transmitido por longas distâncias através do ar.

      Reconhecer os sintomas da febre aftosa

      Diferentes espécies animais reagem de forma diferente à infeção pela febre aftosa.

      No gado, a forma benigna da doença mata 2 a 5 por cento dos animais; na forma maligna, a taxa de mortalidade chega a 80 por cento. Os danos causados pela febre aftosa são terríveis – inflamações, alterações nas garras, fraqueza muscular, comprometimento do estado geral e redução significativa da capacidade.

      Nos suínos, a doença é menos dramática, mas ocorrem mortes súbitas em leitões em fase de amamentação. Em ovinos e caprinos, os sinais da doença são mais discretos.

      Áreas de ocorrência da febre aftosa

      A febre aftosa está espalhada por praticamente todo o mundo. Apenas a Nova Zelândia nunca registou nenhum caso. Em alguns países, no entanto, a última ocorrência foi há muito tempo.

      A febre aftosa é mais comum na África, Ásia e partes da América do Sul. É menos comum na Europa. Apesar da rigorosa vigilância veterinária, no entanto, é repetidamente reintroduzida e representa uma ameaça constante para o gado devido à sua elevada taxa de infeção.

      O último grande surto, em 2001, no Reino Unido, também se espalhou para a Europa continental e levou à morte de 4 milhões de animais. Outro surto em 2007 foi bem-sucedido na prevenção da propagação da doença para outras regiões.

      Controlo e prevenção da febre aftosa

      Legal regulations

      Regulamentos legais

      Na UE, mesmo um caso suspeito de febre aftosa deve ser comunicado. Se houver suspeita de febre aftosa, a exploração será encerrada. Se o caso for confirmado, todos os animais devem ser abatidos, assim como o gado vizinho num raio de um quilómetro.

      Num raio de 3 quilómetros, há uma proibição de transporte de animais por 15 dias, após os quais apenas são permitidas viagens para abate com autorização especial. O leite é processado separadamente. É estabelecida uma área de monitorização num raio de 10 quilómetros.

      Medidas são frequentemente tomadas quando há casos confirmados de febre aftosa em países vizinhos. Por exemplo, durante grandes epidemias, os pneus de cuidados são desinfetados nas fronteiras do país.

      Se não ocorrerem novos casos de febre aftosa durante 30 dias, todas as explorações agrícolas afetadas e meios de transporte serão limpos e desinfetados, e os ratos e ratazanas serão inspecionados. Só nessa altura é que o surto pode ser declarado extinto e as restrições de transporte levantadas.

      Medidas de limpeza e higiene contra o vírus da febre aftosa

      Dadas as diversas vias de infeção, conclui-se que a prevenção eficaz da febre aftosa requer um conjunto completo de medidas. A limpeza e a higiene desempenham um papel fundamental aqui.

      Para atingir um alto nível de biossegurança, é necessário realizar uma limpeza e desinfeção profissionais dos estábulos e de todos os equipamentos e máquinas que entram em contacto com os animais. Como regra geral, deve ser feita uma limpeza completa antes da desinfeção. Isso porque um desinfetante só é realmente eficaz em superfícies limpas.

      O equipamento mais importante para uma limpeza completa e eficiente do celeiro, além de uma pá e um carrinho de mão, é uma máquina de limpeza de alta pressão. Um limpador de alta pressão com água quente é o melhor. Em alternativa, também é adequada uma máquina de limpeza de alta pressão com água fria. Uma máquina de limpeza de alta pressão deve estar equipada com uma lança de espuma com copo – não só para o desinfetante, mas também para aplicar previamente o agente de limpeza. A água fria por si só não é suficiente para atingir o nível de limpeza necessário para combater a febre aftosa.

      Além disso, um limpador de superfícies e uma varredora manual estão entre os equipamentos de limpeza essenciais. Um aspirador de pó e água e, em instalações maiores, uma lavadora-secadora também são recomendados para a limpeza dos vestiários.

      As rotinas de limpeza variam de espécie para espécie:

      Comprehensive hygiene measures in cattle and dairy farming

      Medidas de higiene abrangentes na criação de gado e produção leiteira

      A higiene é uma parte essencial da biossegurança na produção leiteira e na criação de gado. Os processos corretos de limpeza em torno do parto e da criação de bezerros sensíveis no estábulo, ao longo da cadeia de abastecimento de ração, bem como na sala de ordenha, desempenham um papel importante. Aprenda o essencial e qual técnica de limpeza é mais adequada para cada caso.

      Saiba mais
      Pigsty cleaning and disinfection

      Limpeza e desinfeção de pocilgas

      Limpar e desinfetar os pocilgas sempre que um porco é realojado é um esforço considerável. No entanto, vale a pena o esforço para garantir pisos, paredes e tetos limpos, sistemas de alimentação e divisórias – desde baias de parto até ninhos de aquecimento e compartimentos de engorda. Com o equipamento e os produtos de limpeza adequados, bem como uma abordagem eficiente, os custos de mão de obra para a limpeza e dos currais permanecem razoáveis. Além disso, o agricultor pode encher o celeiro com o próximo rebanho de porcos imediatamente após a limpeza estar concluída.

      Saiba mais

      Medidas preventivas contra a febre aftosa

      Certas medidas preventivas podem proporcionar proteção em caso de surtos de febre aftosa, mas também como medidas preventivas gerais, mesmo sem um caso confirmado. Isso reduz a probabilidade de a sua própria exploração agrícola ser afetada por um novo surto da doença:

      Compra

      • Compre animais apenas de alguns criadores conhecidos e confiáveis ou em leilões confiáveis.
      • Certifique-se de que há recipientes de desinfetante disponíveis no local de vendas para veículos que chegam e partem.


      Transporte

      • Transporte animais o menos possível.
      • Idealmente, utilize o seu próprio transportador de animais para ter controlo sobre o cumprimento das medidas preventivas contra a febre aftosa.
      • Limpe e desinfete o transportador de gado após cada viagem.
      Cleaning floors and outdoor surfaces using a sweeper
      Cleaning animal and livestock transporters

      Limpeza de um reboque para gado

      Quer se trate de um pequeno reboque utilizado para transportar cinco porcos para o matadouro ou de um veículo de grande porte a caminho de uma estação de embarque, os transportadores de gado devem ser tratados da mesma forma no que diz respeito à limpeza e desinfeção, independentemente do tamanho. Somente a limpeza e a higiene durante o transporte de vacas, porcos e aves garantem que a transmissão de agentes patogénicos, como o vírus da febre aftosa, de animal para animal ou para humanos, seja evitada.

      Saiba mais

      Roedores

      • Controle ratos e ratazanas dentro e fora dos celeiros.
      • O primeiro passo para controlar pragas e roedores é limpar completamente o celeiro e o quintal. É apenas num celeiro recém-limpo e num pátio varrido regularmente que os excrementos de roedores serão detetados. Além disso, ratos e ratazanas encontram menos comida em quintais varridos e celeiros limpos regularmente. A limpeza do pátio é feita de forma mais eficiente com uma varredora automotriz.

      Roupas de trabalho do pessoal

      • Não permita que funcionários externos entrem no celeiro.
      • Não permita visitas a fazendas vizinhas enquanto estiver usando suas próprias roupas de trabalho.
      • Forneça botas desinfetadas e roupas de trabalho limpas, lavadas a pelo menos 60 °C, ou roupas descartáveis.
      • Os vestiários na entrada do celeiro devem ser mantidos limpos e desinfetados regularmente. Um limpador de superfícies e um aspirador de pó e água são adequados, mas, no caso de salas maiores, uma lavadora de piso é útil para limpar o chão.
      • Instale cubas de desinfeção na entrada do celeiro e coloque tapetes de desinfeção em todas as estradas de acesso à exploração agrícola. Troque o desinfetante regularmente, de acordo com as instruções do fabricante.

        Máquinas
      • Limpe as máquinas partilhadas com um limpador de alta pressão com água quente ou com um limpador de alta pressão com água fria e detergente antes da entrega e desinfete-as depois.
      Cleaning agricultural machinery and implements

      Limpeza de máquinas e implementos agrícolas

      As máquinas e os implementos agrícolas são frequentemente um dos maiores investimentos num negócio agrícola. Isso torna a limpeza regular ainda mais importante, pois ajuda a manter o funcionamento e o valor dos tratores, grades rotativas e outras máquinas semelhantes. Isso evita ter que gastar com avarias e reparações, além de melhorar o estado das máquinas e implementos.

      Saiba mais

      Outras medidas na quinta:

      • Não alimente resíduos alimentares.
      • Confinar as aves, não deixar gatos e cães entrarem no quintal.
      • Não entregue leite da quinta.
      • Limpe e desinfete meticulosamente as salas de ordenha.
      • Não permita que veículos de recolha de carcaças entrem nas instalações. Idealmente, nenhum veículo não agrícola entrará na fazenda e novos animais ou ração serão entregues de fora.
      • Estabeleça um curral de quarentena para novos animais, que seja cuidadosamente limpo e desinfetado antes e depois de cada ocupação. Os animais no estábulo de quarentena devem ser os últimos na rotina diária. Isso evita que os agentes patogénicos sejam transportados do celeiro de quarentena para os outros celeiros.
      Milking parlour cleaning

      Limpeza da sala de ordenha

      O seu rebanho de vacas provavelmente passa pela sala de ordenha todos os dias. Muita sujidade é deixada para trás – estrume, resíduos de proteínas e gorduras, bem como resíduos de leite, calcário e depósitos de urina. Portanto, é essencial limpar regularmente a sala de ordenha. O equipamento de limpeza adequado também é fundamental para a limpeza do armazém de leite e do tanque de leite, a fim de garantir as condições de higiene necessárias ao longo de toda a cadeia de produção.

      Saiba mais

      Prevenir e controlar a febre aftosa usando desinfetante

      O vírus da febre aftosa é muito resistente. Persiste durante meses no solo, no celeiro, nos resíduos ou na cama e pode causar novos casos da doença repetidamente. Só pode ser neutralizado com ácido ou altas temperaturas.

      Geralmente, utiliza-se ácido cítrico ou fórmico para a desinfeção. A desinfeção com formaldeído ou calor também é possível. Isso requer uma temperatura mínima de 60 °C – uma temperatura alcançada por um moderno limpador de alta pressão com água quente com efeito comprovado de redução de germes. Os proprietários de animais devem seguir as recomendações veterinárias relativas aos desinfetantes em vigor no seu país.

      Barn disinfection

      Produtos adequados para a sua área de aplicação

      Limpador de alta pressão com água quente

      Limpadores de alta pressão com água fria

      Aspiradores com assento

      Varredoras manuais

      PressurePro Foam Cleaner, alkaline RM 91 Agri

      Agente de imersão PressurePro, alcalino RM 92 Agri

      Limpador de superfícies PressurePro, ácido RM 93 Agri

      Lança de espuma para copos

      Limpador de superfícies

      Guia de vendas Agricultura

      Descarregar

      Guia de vendas de agentes de limpeza na agricultura

      Descarregar
      Voltar à visão geral