      Remoção manual de aparas de madeira e extração de pó de madeira

      Além das aparas de madeira, o processamento da madeira também produz pó fino de madeira através do corte, perfuração e lixamento. A exposição ao pó de madeira pode causar impactos negativos tanto no sistema respiratório como na pele, além de provocar reações alérgicas. Além disso, existe o risco potencial de o pó de madeira se misturar com o ar e criar uma mistura explosiva. Para garantir um ambiente de trabalho seguro, com o mínimo de poeira e riscos, é fundamental implementar métodos adequados para a extração de aparas e poeira de madeira. Aspiradores e extratores de pó de nível industrial são comumente usados para essa finalidade, com o tipo específico de filtro selecionado com base na área de uso pretendida.

      Por que precisa remover o pó de madeira?

      Riscos para a saúde

      Enquanto as aparas de madeira e as partículas grossas de serradura caem no chão e ficam lá, o pó fino de madeira espalha-se no ar e entra no corpo através das vias respiratórias. A fração de partículas mais pequenas chega até aos alvéolos (pó alveolar). Aqueles que trabalham numa serração com aparas de madeira grossas podem, portanto, estar menos expostos a isso do que carpinteiros e instaladores de parquet, que estão frequentemente expostos a pó de madeira muito fino.

      O processamento de madeiras duras, como carvalho e faia, mas também MDF (painéis de fibra de densidade média), contraplacado ou madeiras exóticas, como mogno, gera poeira prejudicial à saúde. O pó de madeira pode causar irritação na pele, nos brônquios e na mucosa nasal. Outras consequências podem incluir reações alérgicas e asma. O pó de madeira dura também é considerado cancerígeno e é suspeito de causar cancro nasal. Além disso, a madeira tratada é misturada com substâncias secundárias (como esmaltes, vernizes ou colas), que são transportadas para o corpo humano através das partículas de pó.

      As classes de poeira ajudam a classificar

      Para avaliar o risco potencial do pó de madeira, a concentração de partículas de pó no ar é um indicador importante, pois influencia a decisão sobre qual equipamento é necessário. A concentração de poeira é dividida nas classes L, M e H. L significa «risco leve», M significa «risco moderado» e H significa «risco elevado». Dependendo do tipo de madeira e da aplicação, o pó de madeira é classificado na classe de pó M ou H. Os dispositivos para remoção de aparas de madeira e extração de pó de madeira devem atender aos requisitos relativos ao seu design, desempenho do filtro e grau de permeabilidade.

      One person saws wood at a machine

      Atenção! Perigo de explosão

      O pó de madeira é combustível e forma uma mistura explosiva com o oxigénio atmosférico. Uma superfície quente ou uma faísca, por exemplo, ao retirar uma ficha, podem ser suficientes para inflamar o pó. Outra fonte de perigo é a eletricidade estática causada pelo atrito ou movimento; quando descarregada, ela pode provocar incêndios. Além da fonte de ignição, a concentração de poeira é um fator importante. O problema é que a densidade do pó pode variar muito ao longo do tempo. O pó depositado que é levantado pode resultar numa atmosfera explosiva em segundos.

      A person in protective clothing cleans a wall in the shell with a safety vacuum cleaner.

      Remoção de poeira de construção

      A fraca visibilidade ou o equipamento de trabalho ocioso são apenas algumas das razões para o aumento do pó no local de trabalho. Não é apenas um risco potencial para a segurança, mas também um risco para a saúde dos trabalhadores. Os problemas de saúde relacionados com o pó da construção variam desde irritação e inflamação do sistema respiratório até doenças pulmonares crónicas e um risco acrescido de doenças cardiovasculares. O controlo profissional e a remoção do pó da construção podem garantir eficazmente um ambiente mais seguro.

      Saiba mais
      A person in white protective clothing cleans the floor of a refurbished flat from residues with a Kärcher vacuum cleaner

      Remoção de amianto

      O amianto foi utilizado em toneladas na indústria da construção civil durante décadas. No entanto, devido aos riscos para a saúde associados à inalação de amianto, a importação, o fornecimento e a utilização de todos os tipos de amianto foram proibidos no Reino Unido desde 1999. No entanto, os perigos do amianto ainda representam desafios para empresas especializadas, mesmo hoje em dia, porque materiais de construção que ainda contêm amianto são frequentemente detetados durante obras de renovação ou demolição de edifícios antigos. No nosso artigo, você aprenderá como o amianto pode ser removido e descartado, e quais medidas de segurança devem ser tomadas.

      Saiba mais

      O que considerar ao extrair pó de madeira

      Devem ser tomadas medidas de precaução para todas as atividades que geram pó de madeira. Isso inclui a remoção adequada das aparas de madeira, bem como a recirculação do ar purificado nas salas de trabalho. Durante o trabalho, as máquinas para trabalhar madeira e as ferramentas elétricas manuais devem ser sempre operadas em conjunto com um sistema de exaustão, ou seja, um aspirador de pó para madeira. As exceções a esta regra são máquinas que geram menos poeira, como as brocas. Todas as superfícies da área de trabalho contaminadas com pó de madeira, incluindo máquinas e ferramentas, também devem ser aspiradas regularmente. A remoção de aparas de madeira e a extração de pó de madeira só devem ser realizadas com equipamento de sucção testado que cumpra, no mínimo, a classe de pó «M».

      Wood chips and wood dust

      Quais dispositivos são adequados para a extração de pó de madeira?

      Aspiradores industriais (ou extratores de pó industriais) e extratores de pó portáteis para as classes de pó M e H são recomendados para a extração manual de pó de madeira. Devido ao risco de explosão que o pó de madeira representa, as unidades de extração também devem ter proteção adequada contra incêndio e explosão e estar equipadas, por exemplo, com conjuntos de sucção dissipadores eletrostáticos. A seleção de um sistema adequado de extração de pó de madeira depende da aplicação pretendida e da localização. Para oficinas de marcenaria e canteiros de obras, aspiradores industriais e extratores de pó móveis são opções adequadas.

      A person cleans the floor of a workshop using a Kärcher Safety Vacuum Cleaner

      Os coletores de serradura removem o pó de madeira no ponto de origem

      Extratores de pó portáteis são utilizados para extrair rapidamente as partículas de pó produzidas durante o trabalho. Podem ser ligados diretamente à unidade de processamento através de uma mangueira de sucção ou posicionados na área onde o pó é gerado com uma abertura de sucção. Esses dispositivos incluem um mecanismo de aviso que sinaliza quando a taxa de fluxo cai abaixo do nível mínimo e, muitas vezes, vêm equipados com uma tomada para máquinas de marcenaria, que podem operar automaticamente com um interruptor liga/desliga.

      Aspirador industrial para limpeza de superfícies

      Um aspirador industrial está equipado com um arnês de sucção, composto por um bocal e uma mangueira, e é adequado para extrair aparas de madeira de superfícies, tais como ferramentas de limpeza ou áreas de trabalho. No entanto, deve-se observar que os aspiradores industriais não se destinam à aspiração de ferramentas elétricas manuais, uma vez que não possuem dispositivo de aviso para tal uso.

      A hand on a Kärcher filter

      O desempenho do filtro é crucial

      O desempenho do equipamento de filtragem desempenha um papel crucial no cumprimento da classe de poeira especificada ou em não exceder o valor limite associado à concentração de poeira no local de trabalho.

      Para garantir a conformidade com as normas de segurança no local de trabalho, é obrigatório utilizar pelo menos aspiradores da classe M em instalações de processamento de madeira. Esses aspiradores devem ter um desempenho de filtragem que atenda ao valor limite de 0,1 a 1 miligrama por metro cúbico de ar, com um nível de permeabilidade inferior a 0,1%. Além disso, os aspiradores devem estar equipados com um saco de filtro de papel ou velo com fecho deslizante e um saco de lixo em polietileno. Esta configuração ajuda a minimizar a quantidade de pó libertado quando o aspirador é esvaziado.

      Os filtros de vela são a escolha ideal para extrair aparas de madeira e poeira em ambientes industriais. Estes filtros, que apresentam velas de pano dispostas lado a lado, podem absorver grandes quantidades de pó de madeira e evitar bloqueios, mesmo quando fibras longas são aspiradas. Uma grande vantagem dos filtros tipo vela em relação aos filtros plissados planos padrão é que eles podem ser limpos mais facilmente por sistemas de limpeza de filtros, como o TACT, devido à maior distância entre as velas e sua alta mobilidade.

      Em locais de trabalho onde o valor limite para poeira é inferior a 0,1 miligramas por metro cúbico de ar, deve ser utilizado um aspirador Classe H para garantir um desempenho do filtro com permeabilidade inferior a 0,005%. Para manter um processo de eliminação sem poeira, estes aspiradores estão equipados com um saco de filtro de segurança e um filtro principal de Classe H, feito de fibra de vidro. O saco do filtro é coberto com uma tampa de plástico que pode ser puxada e fechada com segurança.

      Para permitir que o ar purificado seja recirculado de volta para o ambiente de trabalho, algumas unidades de vácuo são equipadas com um filtro de papel dobrado ou um filtro dobrado feito de velo de poliéster para limpar o ar de exaustão.

      Aspire as aparas e o pó de madeira durante e após o trabalho.

      Remoção de aparas de madeira com ferramentas elétricas manuais

      Máquinas manuais, como serras circulares manuais, fresadoras manuais e lixadeiras orbitais, precisam ser conectadas a um aspirador de pó adequado com função de aviso durante o uso. A razão é que a potência de sucção insuficiente não é imediatamente evidente ao extrair ar cheio de poeira. A função de aviso garante que os trabalhadores não sejam expostos a uma maior carga de poeira sem perceberem. A função automática de «ligar», normalmente através de uma tomada elétrica, fornece ajuda adicional. A unidade de sucção inicia sempre quando a máquina conectada é colocada em funcionamento, pelo que não há necessidade de operação manual adicional.

      Dica – Use uma tabela de extração:

      O trabalho com algumas máquinas de lixar, tais como lixadeiras manuais de cinta, lixadeiras orbitais aleatórias e lixadeiras orbitais, deve ser sempre realizado numa mesa de extração, juntamente com a extração da máquina.

      A person vacuums the surface of a saw bench

      Remoção de lascas de madeira das superfícies

      O pó de madeira sedimentado que é novamente agitado é prejudicial para o trato respiratório e também pode formar uma mistura explosiva de pó e ar. Portanto, todas as superfícies da área de trabalho, incluindo equipamentos, máquinas e materiais, devem ser cuidadosamente limpas durante e ao final do trabalho. Para a extração de aparas e pó de madeira, são adequados aspiradores industriais das classes M e H. Em alternativa, aspiradores industriais ou unidades combinadas com a marca de teste H2 ou H3, que possuem um certificado ATEX para trabalho em zonas perigosas 22, também são adequados. A zona 22 designa uma área de trabalho onde não se espera que ocorra uma atmosfera explosiva causada por poeira combustível durante o funcionamento normal, mas que, no entanto, pode ocorrer por um curto período.

      Os acessórios do aspirador industrial utilizado devem ser otimizados para a respetiva aplicação. Ao selecionar o arnês de sucção adequado, deve-se considerar o diâmetro e o comprimento da mangueira de sucção. Para aparas de madeira e materiais mais grossos ou ao utilizar bocais de piso mais largos (a partir de aproximadamente 30 centímetros), por exemplo, recomenda-se utilizar uma mangueira de sucção com um diâmetro interno de pelo menos 35 milímetros.

      Atenção: Não varra a área de trabalho com pistolas de ar comprimido ou vassouras durante a extração do pó de madeira. Isso aumenta a concentração de poeira no ar.

      Outros fatores na escolha do equipamento

      Se uma quantidade particularmente grande de pó fino se acumular ao lixar pisos de parquet com máquinas de lixar pisos maiores, por exemplo, um pré-separador adicional pode ser conectado entre a unidade de vácuo e a máquina. O pré-separador filtra grandes quantidades de aparas de madeira acumuladas e pó fino de madeira através de um ciclone, aliviando o filtro principal do extrator de pó.

      Além do desempenho de sucção e filtragem, há outros pontos a considerar ao selecionar um aspirador adequado. Se for necessária uma unidade móvel para o local de construção, deve estar disponível um chassi robusto. Também é melhor se a unidade de sucção puder ser separada da estrutura, se necessário, para que possa levá-la consigo numa escada, por exemplo.

      Critérios importantes também incluem o volume do recipiente e a quantidade de ar que pode ser aspirado por segundo. Além de fatores como a quantidade de pó ou o local de utilização, a escolha do aspirador adequado também depende do potencial de perigo do pó de madeira.

      Medidas para um ambiente com baixo nível de poeira

      Além da remoção adequada das aparas de madeira e da extração do pó de madeira, várias medidas de precaução ajudam a criar um ambiente de trabalho seguro e praticamente livre de pó, protegendo a saúde dos utilizadores.

      Medir a exposição ao pó de madeira

      As medições de poeira no local de trabalho fornecem informações concretas sobre se são necessárias medidas para cumprir os valores-limite especificados para a concentração de poeira de madeira no ar e, em caso afirmativo, quais são as medidas necessárias.

      IInstruções e procedimentos

      Regras claras de conduta e medidas de proteção para o manuseamento de pó de madeira contribuem significativamente para reduzir a exposição ao pó. Os funcionários devem receber formação regular e estar confiantes na utilização adequada do equipamento de extração.

      Equipamento de proteção individual

      Para atividades que geram muita poeira, como lixamento de madeira, é necessário usar equipamento de proteção individual (EPI), como respiradores com filtros de partículas e óculos de proteção.

      Armazenamento à prova de poeira e eliminação de resíduos

      Os sacos de recolha de pó e os elementos filtrantes devem ser removidos quando fechados e não devem ser esvaziados ou reabertos. Devem ser sempre armazenados e eliminados em recipientes que possam ser fechados.

      Verifique regularmente a ventosa

      Todo o equipamento de extração deve ser verificado regularmente quanto ao desempenho de sucção e filtragem e deve ser mantido profissionalmente.

      A person sucks swarf from a machine

      Aspiração manual de limalhas

      As limalhas são um subproduto inevitável do trabalho com metais, seja através da produção automatizada ou da usinagem manual. No entanto, o acúmulo de cavacos metálicos grossos pode causar danos a máquinas de fabricação caras e reduzir a qualidade do produto ao longo do tempo. Além disso, quando combinadas com resíduos de refrigerante, as limalhas podem tornar o piso escorregadio, aumentando o risco de acidentes. Para garantir a segurança dos trabalhadores e proteger a infraestrutura de produção, é fundamental remover regularmente as limalhas de metal do ambiente de trabalho. Devem ser utilizados sistemas de extração eficazes ou aspiradores capazes de lidar com pó metálico, equipados com os acessórios adequados para permitir uma limpeza eficiente e completa.

      Saiba mais

      Produtos adequados para a sua área de aplicação

      Kärcher: Candle filter wood

      Filtro de vela de madeira

      Kärcher: Industrial deduster

      Despoeiradores industriais

      Kärcher: Safety vacuum systems

      Sistemas de vácuo de segurança

      Guia de vendas para o setor da construção civil

      Descarregar