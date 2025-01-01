O desempenho do equipamento de filtragem desempenha um papel crucial no cumprimento da classe de poeira especificada ou em não exceder o valor limite associado à concentração de poeira no local de trabalho.

Para garantir a conformidade com as normas de segurança no local de trabalho, é obrigatório utilizar pelo menos aspiradores da classe M em instalações de processamento de madeira. Esses aspiradores devem ter um desempenho de filtragem que atenda ao valor limite de 0,1 a 1 miligrama por metro cúbico de ar, com um nível de permeabilidade inferior a 0,1%. Além disso, os aspiradores devem estar equipados com um saco de filtro de papel ou velo com fecho deslizante e um saco de lixo em polietileno. Esta configuração ajuda a minimizar a quantidade de pó libertado quando o aspirador é esvaziado.

Os filtros de vela são a escolha ideal para extrair aparas de madeira e poeira em ambientes industriais. Estes filtros, que apresentam velas de pano dispostas lado a lado, podem absorver grandes quantidades de pó de madeira e evitar bloqueios, mesmo quando fibras longas são aspiradas. Uma grande vantagem dos filtros tipo vela em relação aos filtros plissados planos padrão é que eles podem ser limpos mais facilmente por sistemas de limpeza de filtros, como o TACT, devido à maior distância entre as velas e sua alta mobilidade.

Em locais de trabalho onde o valor limite para poeira é inferior a 0,1 miligramas por metro cúbico de ar, deve ser utilizado um aspirador Classe H para garantir um desempenho do filtro com permeabilidade inferior a 0,005%. Para manter um processo de eliminação sem poeira, estes aspiradores estão equipados com um saco de filtro de segurança e um filtro principal de Classe H, feito de fibra de vidro. O saco do filtro é coberto com uma tampa de plástico que pode ser puxada e fechada com segurança.

Para permitir que o ar purificado seja recirculado de volta para o ambiente de trabalho, algumas unidades de vácuo são equipadas com um filtro de papel dobrado ou um filtro dobrado feito de velo de poliéster para limpar o ar de exaustão.