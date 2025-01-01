Por que precisa remover o pó de madeira?
Riscos para a saúde
Enquanto as aparas de madeira e as partículas grossas de serradura caem no chão e ficam lá, o pó fino de madeira espalha-se no ar e entra no corpo através das vias respiratórias. A fração de partículas mais pequenas chega até aos alvéolos (pó alveolar). Aqueles que trabalham numa serração com aparas de madeira grossas podem, portanto, estar menos expostos a isso do que carpinteiros e instaladores de parquet, que estão frequentemente expostos a pó de madeira muito fino.
O processamento de madeiras duras, como carvalho e faia, mas também MDF (painéis de fibra de densidade média), contraplacado ou madeiras exóticas, como mogno, gera poeira prejudicial à saúde. O pó de madeira pode causar irritação na pele, nos brônquios e na mucosa nasal. Outras consequências podem incluir reações alérgicas e asma. O pó de madeira dura também é considerado cancerígeno e é suspeito de causar cancro nasal. Além disso, a madeira tratada é misturada com substâncias secundárias (como esmaltes, vernizes ou colas), que são transportadas para o corpo humano através das partículas de pó.
As classes de poeira ajudam a classificar
Para avaliar o risco potencial do pó de madeira, a concentração de partículas de pó no ar é um indicador importante, pois influencia a decisão sobre qual equipamento é necessário. A concentração de poeira é dividida nas classes L, M e H. L significa «risco leve», M significa «risco moderado» e H significa «risco elevado». Dependendo do tipo de madeira e da aplicação, o pó de madeira é classificado na classe de pó M ou H. Os dispositivos para remoção de aparas de madeira e extração de pó de madeira devem atender aos requisitos relativos ao seu design, desempenho do filtro e grau de permeabilidade.