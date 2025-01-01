A remoção suave de manchas e sujidade difíceis – é para isso que o processo de jateamento de partículas é perfeito. É utilizado para remover graffitis de forma mecânica, mas suave, de superfícies como pedra natural e tijolo. Nesse processo, o ar comprimido é gerado por um compressor (com capacidade mínima de 4 m³ por minuto) e um abrasivo medido com precisão é adicionado a ele. Mais de 2.000 tipos de abrasivos estão disponíveis no mercado e variam em material, grau de dureza, tamanho e formato do grão. O grau de dureza do abrasivo deve ser definido previamente por meio de testes de acordo com a escala de Mohs. Frequentemente, um abrasivo duro, mas muito fino, com granulometria de 0,2 a 0,8 mm, é a melhor escolha. Por outro lado, meios de jateamento grosseiros com granulometria de 0,25 a 1,4 mm e dureza Mohs de 6 ou 7 são adequados para a remoção rápida e eficiente de grafites, caso a parede precise ser recapeada de qualquer maneira.

O tipo e a quantidade corretos de abrasivo e o nível de pressão do ar podem remover grafites de diferentes tipos de superfícies. No entanto, também existem materiais que não são adequados para um processo de jateamento de partículas. Metal, vidro ou betão, por exemplo, tornar-se-ão opacos ou partir-se-ão. Adicionar uma pequena quantidade de água (até 120 l/h) ao bocal evita em grande parte a formação de poeira.

Este procedimento pode frequentemente remover uma grande parte do grafite, especialmente a parte que fica na superfície. Se a superfície for muito absorvente, pode ser necessário usar produtos de limpeza depois.