Não existe proteção contra grafites, mas podem ser tomadas medidas preventivas para facilitar a remoção posterior da tinta e proteger as superfícies contra danos significativos. No entanto, mesmo com a proteção adequada, continua a ser verdade que quanto mais rapidamente o grafite for removido após ter sido pintado, mais fácil será remover a tinta.
Existem inúmeras opções de proteção contra grafites disponíveis no mercado. Essencialmente, pode-se fazer uma distinção entre sistemas sacrificiais e permanentes para proteção contra grafites.
Os sistemas sacrificiais – também conhecidos como proteção semipermanente – devem ser reaplicados após a remoção do grafite. A camada superior (camada protetora) é, portanto, «sacrificada». Com proteção semipermanente, uma segunda camada permanece na superfície.
Os revestimentos protetores temporários, por outro lado, são completamente removidos porque consistem em apenas uma camada – geralmente ceras naturais, acrilatos ou polissacarídeos. Normalmente, não contêm solventes. Se for aplicada tinta, os grafites nessas superfícies podem ser removidos com água quente e limpeza de alta pressão.
Os sistemas permanentes formam películas insensíveis a solventes nas superfícies tratadas e duram até 10 anos. Os grafites são facilmente removidos com a ajuda de produtos de limpeza adequados e um pano absorvente. Uma vantagem agradável é que o revestimento não só facilita a remoção de grafites, como também protege as superfícies contra muitos outros tipos de influências ambientais, bem como contra a luz ultravioleta.