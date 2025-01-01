      Remova graffitis de forma eficaz: métodos para remoção e prevenção de graffitis

      Existem muitos métodos para remover grafites. Desde a limpeza com água quente a alta pressão até vários métodos de jateamento, o método adequado é selecionado de acordo com fatores como o tipo de tinta do grafite, o material do substrato e as regulamentações locais e legais. Além disso, existem opções preventivas para que grafites indesejados possam ser removidos de forma mais conveniente e suave na próxima vez.

      Dificilmente existe um tema em que a linha entre arte e vandalismo seja tão ténue como no caso do grafite. Embora a situação legal varie em todo o mundo, os murais ilegais causam milhões de euros em danos todos os anos em muitos países. Existem vários métodos para remover grafites. A escolha do método adequado depende de muitos fatores. No entanto, também podem ser tomadas medidas preventivas para proteger as superfícies, de modo que os grafites possam ser removidos mais facilmente e com mais delicadeza na próxima vez.

      A person removes graffiti from an underpass with the help of a Kärcher high-pressure cleaner.

      Os parâmetros mais importantes na remoção de grafites

      O tipo e o tempo de exposição da tinta grafite desempenham um papel decisivo na forma como a tinta pode ser removida. Quanto menos tempo a tinta aderir ao substrato, mais fácil será remove-la. O tipo, a porosidade e a absorção do substrato também são muito importantes, pois quanto mais profunda for a penetração da tinta, mais difícil será remove-la. Em outras palavras, quanto mais fechada for a superfície, mais fácil será remover o grafite. As regulamentações locais e legais também desempenham um papel importante. Por exemplo, se o grafite estiver na fachada de um edifício tombado, certos métodos de limpeza química podem não ser usados para a remoção, dependendo da política local.

      Considerações para remover grafites

      • Tipo de grafite
      • Idade do grafite
      • Tipo, porosidade e absorção do substrato
      • Regulamentos locais e legais

      Tipos e componentes das tintas para remoção de grafites

      A composição das tintas para grafite é tão diversa quanto as outras opções disponíveis no mercado. Os componentes que tornam a remoção mais difícil do que qualquer outra coisa são óleos, aglutinantes, propelentes, solventes e vários pigmentos. Os três tipos mais utilizados de grafite são tinta spray e vernizes, marcadores e canetas de feltro, e spray de betume. As tintas spray e os vernizes podem ser identificados pelo facto de serem normalmente aplicados de forma ampla, com as bordas ligeiramente mais finas do que a área central. Canetas marcadoras e canetas de feltro tendem a ser aplicadas uniformemente. Por serem muito finas, penetram profundamente na superfície desenhada. O spray de betume, também chamado de revestimento protetor, é muito pegajoso e uma das formas mais difíceis de remover.

      Idade do grafite

      Os melhores resultados na remoção de grafites são obtidos quando os grafites são removidos imediatamente após a aplicação. Além disso, a remoção imediata pode impedir possíveis novos grafites.

      A hand in a glove sprays paint on a wall with a graffiti can

      Tipos de bases

      O grafite pode ser encontrado em todos os tipos de materiais. As paredes das casas, fachadas e barreiras nas autoestradas, por exemplo, são feitas de gesso, betão ou azulejos. Comboios, comboios suburbanos e paragens de transportes também são alvos populares – tanto as janelas de vidro e plástico como os bancos de madeira ou plástico. Além disso, materiais como metal, tinta ou asfalto também são usados como base para grafites, por exemplo, em sinais de trânsito, carros ou estradas.

      Regulamentos locais e legais

      As regulamentações locais devem ser observadas para a remoção de grafites. Isto diz respeito principalmente à utilização de produtos de limpeza. Especialmente na proteção de edifícios classificados, isso deve receber atenção especial. No caso de edifícios classificados, é frequente que apenas determinados produtos químicos (ou mesmo nenhum) possam ser utilizados para a remoção de graffitis.

      Graffiti on various surfaces in an underground car park
      Cleaning and restoration of a statue

      Limpeza e restauração de monumentos

      Limpar e restaurar monumentos é uma tarefa que apresenta um conjunto único de desafios. Uma das principais considerações é o risco de danificar esses objetos preciosos e históricos com procedimentos incorretos. Para determinar as técnicas de limpeza adequadas, é necessária uma análise minuciosa dos materiais, do tipo e nível de sujidade, bem como das formas e estruturas envolvidas. Isso geralmente envolve testar possíveis métodos de limpeza em superfícies de amostra para garantir a sua eficácia e segurança. Algumas das opções disponíveis para limpeza de restauração incluem jateamento de partículas a baixa pressão, limpeza com água quente a alta pressão com fase de vapor, jateamento com gelo seco, compressas ou até mesmo tecnologia a laser.

      Saiba mais

      Como remover grafites

      A maneira correta de remover grafites baseia-se nas considerações mencionadas acima. Além disso, a concentração e o tempo de exposição dos removedores de grafite (químicos) adequados, se utilizados, desempenham um papel importante. Os agentes geralmente têm um alto teor de solvente e devem ser usados individualmente na concentração e sequência corretas para obter um resultado satisfatório. Estes dissolvem o aglutinante da tinta de graffiti, para que esta possa ser removida da fachada. O uso de produtos de limpeza químicos convencionais inadequados pode resultar em danos às superfícies ou até mesmo na penetração mais profunda da tinta no substrato. Isso também pode acontecer se não for usado corretamente. Tal como todos os agentes de limpeza, os removedores de graffiti têm uma faixa de temperatura ideal na qual funcionam melhor. Para muitos agentes de remoção de grafites, essa temperatura fica entre 10 e 15 °C.

      Dica 1 – Teste sempre primeiro:

      Antes de iniciar a remoção do grafite, a ferramenta escolhida e o removedor de grafite devem ser testados numa pequena área num local adequado.

      Dica 2 – Remova o máximo possível mecanicamente:

      Se o material e o ambiente de trabalho permitirem, a pré-limpeza manual é ideal. Da mesma forma, por razões ambientais, faz sentido remover o máximo possível de tinta mecanicamente, para usar o mínimo possível de produtos químicos para remoção de grafites.

      A person removes graffiti from an underpass

      Limpeza com água quente a alta pressão

      A limpeza com alta pressão é um método importante na remoção de grafites. Especialmente para pedra artificial ou tijolo, a água quente a alta pressão é um meio eficiente. Tem a vantagem de consumir pouca água e ter um elevado poder de limpeza. Como regra geral, o trabalho é realizado numa faixa de temperatura de 60 a 80 °C. Isso faz com que os removedores (químicos) de grafite funcionem mais rápido e com mais eficácia.

      Se for necessário remover graffiti de um local onde não há fácil acesso a eletricidade ou água, uma máquina portátil de água quente de alta pressão é a solução ideal. Funciona de forma autossuficiente graças aos tanques de água e combustível integrados e foi concebido para utilização móvel.

      A person removes graffiti from a stone wall

      Processo de jateamento com partículas abrasivas

      A remoção suave de manchas e sujidade difíceis – é para isso que o processo de jateamento de partículas é perfeito. É utilizado para remover graffitis de forma mecânica, mas suave, de superfícies como pedra natural e tijolo. Nesse processo, o ar comprimido é gerado por um compressor (com capacidade mínima de 4 m³ por minuto) e um abrasivo medido com precisão é adicionado a ele. Mais de 2.000 tipos de abrasivos estão disponíveis no mercado e variam em material, grau de dureza, tamanho e formato do grão. O grau de dureza do abrasivo deve ser definido previamente por meio de testes de acordo com a escala de Mohs. Frequentemente, um abrasivo duro, mas muito fino, com granulometria de 0,2 a 0,8 mm, é a melhor escolha. Por outro lado, meios de jateamento grosseiros com granulometria de 0,25 a 1,4 mm e dureza Mohs de 6 ou 7 são adequados para a remoção rápida e eficiente de grafites, caso a parede precise ser recapeada de qualquer maneira.

      O tipo e a quantidade corretos de abrasivo e o nível de pressão do ar podem remover grafites de diferentes tipos de superfícies. No entanto, também existem materiais que não são adequados para um processo de jateamento de partículas. Metal, vidro ou betão, por exemplo, tornar-se-ão opacos ou partir-se-ão. Adicionar uma pequena quantidade de água (até 120 l/h) ao bocal evita em grande parte a formação de poeira.

      Este procedimento pode frequentemente remover uma grande parte do grafite, especialmente a parte que fica na superfície. Se a superfície for muito absorvente, pode ser necessário usar produtos de limpeza depois.

      A person dry ice blasting

      Jateamento com gelo seco

      A limpeza com gelo seco é ideal para remover grafites de superfícies sensíveis. O método de jateamento com gelo seco é conhecido pelo seu modo de operação suave – e, portanto, pode ser usado em superfícies onde os métodos de jateamento com partículas seriam muito abrasivos. Se houver grafites em vidro, metal ou azulejos, eles podem ser removidos eficazmente desta forma. A limpeza com gelo seco é muito ecológica, pois não gera águas residuais, produtos químicos ou resíduos de meios de limpeza após o processamento. Apenas as substâncias pulverizadas têm de ser removidas do chão.

      O meio de jateamento é composto por pellets de gelo seco. Ou seja, grânulos de CO2 congelados com uma temperatura de -79 °C. Os pellets atingem a superfície da fachada a mais de 150 m/s, e a camada de grafite torna-se frágil devido à grande diferença de temperatura. Torna-se frágil e racha. Ao mesmo tempo, os pellets de gelo seco penetram nas fissuras criadas no revestimento de tinta, onde se transformam imediatamente em gás CO2 e literalmente explodem as partículas.

      Dica – Use sempre gelo seco fresco:

      Após apenas 1 dia, os pellets de gelo seco perdem até 20% da sua eficácia. Por isso, recomenda-se usar sempre gelo seco fresco para remover grafites.

      Não recomendado: Soluções DIY ou experimentação

      Se for necessário remover grafites, deve-se sempre procurar ajuda profissional. Existem empresas especializadas nesta área que sabem quais as ferramentas e equipamentos a utilizar. As tentativas de remover grafites usando uma solução caseira geralmente dão errado, e a tinta mancha ou é empurrada ainda mais para dentro do substrato. Além disso, os grafites não devem ser simplesmente pintados por cima sem primeiro serem removidos. Isso pode levar ao chamado «sangramento» do grafite pintado, de modo que, pelo menos, os tons aparecem após um curto período de tempo.

      Remoção de grafites e proteção ambiental

      Primeiro, as más notícias: A remoção de grafites sem o uso de substâncias químicas nem sempre funciona. Os métodos mencionados são, no entanto, amigos do ambiente. A limpeza com alta pressão economiza água – em comparação com o uso de uma mangueira de água convencional. Os removedores químicos de grafite devem ser usados em quantidades tão pequenas quanto possível. Com a limpeza com jato de partículas e gelo seco, não são utilizados produtos químicos e quase não são produzidos resíduos. O fator ambiental mais difícil na remoção de grafites é a própria tinta. Portanto, as partículas produzidas ou as águas residuais devem ser recolhidas e eliminadas ou recicladas de forma adequada.

      Prevenção utilizando a proteção adequada contra graffitis

      Não existe proteção contra grafites, mas podem ser tomadas medidas preventivas para facilitar a remoção posterior da tinta e proteger as superfícies contra danos significativos. No entanto, mesmo com a proteção adequada, continua a ser verdade que quanto mais rapidamente o grafite for removido após ter sido pintado, mais fácil será remover a tinta.

      Existem inúmeras opções de proteção contra grafites disponíveis no mercado. Essencialmente, pode-se fazer uma distinção entre sistemas sacrificiais e permanentes para proteção contra grafites.

      Os sistemas sacrificiais – também conhecidos como proteção semipermanente – devem ser reaplicados após a remoção do grafite. A camada superior (camada protetora) é, portanto, «sacrificada». Com proteção semipermanente, uma segunda camada permanece na superfície.

      Os revestimentos protetores temporários, por outro lado, são completamente removidos porque consistem em apenas uma camada – geralmente ceras naturais, acrilatos ou polissacarídeos. Normalmente, não contêm solventes. Se for aplicada tinta, os grafites nessas superfícies podem ser removidos com água quente e limpeza de alta pressão.

      Os sistemas permanentes formam películas insensíveis a solventes nas superfícies tratadas e duram até 10 anos. Os grafites são facilmente removidos com a ajuda de produtos de limpeza adequados e um pano absorvente. Uma vantagem agradável é que o revestimento não só facilita a remoção de grafites, como também protege as superfícies contra muitos outros tipos de influências ambientais, bem como contra a luz ultravioleta.

