Seja para remoção de concreto em grande escala, decapagem de concreto armado ou desmontagem de lajes de concreto fortemente armadas, a limpeza com água em ultra-alta pressão é uma solução comum para uma ampla gama de tarefas na indústria da construção civil. A limpeza com jato de água é agora recomendada ou mesmo exigida por quase todos os regulamentos e diretrizes de construção relevantes para o processamento e reparação de betão.

Dois fatores têm uma grande influência no resultado da reparação do betão. Primeiro, é necessário compreender os parâmetros essenciais do betão. Estes incluem reforço na superfície, idade, carbonatação, corrosão por cloretos e falta de resistência superficial do betão.

Também é importante selecionar a potência adequada quando determinadas ferramentas hidráulicas são utilizadas para o recobrimento de concreto. Os fatores relevantes são a pressão de operação e o fluxo volumétrico do dispositivo de alta pressão, que devem ser adequados à área de aplicação, bem como à ferramenta selecionada. Estes incluem, por exemplo, bicos simples de pulverização pontual ou plana e até ferramentas de água rotativas ou acionadas externamente.

As ferramentas manuais para água provaram a sua utilidade em medidas de reparação seletivas. É importante notar que a força de recuo não deve exceder 150 newtons. Ao trabalhar com suporte corporal, a força de recuo não deve exceder 250 newtons.