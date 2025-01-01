      Reparação de betão com máquinas de limpeza de ultra-alta pressão

      Influências ambientais, erros de processamento e cargas dinâmicas podem causar danos às estruturas de betão. Para evitar problemas estruturais consequentes, estes devem ser remediados por meio de manutenção concreta, ou seja, remoção e reparação. Enquanto as soluções mecânicas fazem com que as estruturas vibrem, o uso de jatos de água de ultra-alta pressão minimiza a quantidade de ruído transmitido pela estrutura ao qual o betão é exposto, evitando danos adicionais nas áreas de conexão. No entanto, o jato de água em betão requer habilidade e conhecimento preciso dos parâmetros do betão, bem como a pressão adequada, a taxa de fornecimento de água e a ferramenta de água correta para o trabalho.

      Reparação de betão com tecnologia de ultra-alta pressão: o que precisa de saber Parâmetros em detalhe: a base para a reparação profissional de betão

      Seja para remoção de concreto em grande escala, decapagem de concreto armado ou desmontagem de lajes de concreto fortemente armadas, a limpeza com água em ultra-alta pressão é uma solução comum para uma ampla gama de tarefas na indústria da construção civil. A limpeza com jato de água é agora recomendada ou mesmo exigida por quase todos os regulamentos e diretrizes de construção relevantes para o processamento e reparação de betão.

      Dois fatores têm uma grande influência no resultado da reparação do betão. Primeiro, é necessário compreender os parâmetros essenciais do betão. Estes incluem reforço na superfície, idade, carbonatação, corrosão por cloretos e falta de resistência superficial do betão.

      Também é importante selecionar a potência adequada quando determinadas ferramentas hidráulicas são utilizadas para o recobrimento de concreto. Os fatores relevantes são a pressão de operação e o fluxo volumétrico do dispositivo de alta pressão, que devem ser adequados à área de aplicação, bem como à ferramenta selecionada. Estes incluem, por exemplo, bicos simples de pulverização pontual ou plana e até ferramentas de água rotativas ou acionadas externamente.

      As ferramentas manuais para água provaram a sua utilidade em medidas de reparação seletivas. É importante notar que a força de recuo não deve exceder 150 newtons. Ao trabalhar com suporte corporal, a força de recuo não deve exceder 250 newtons.

      A steel frame after the removal of concrete
      A person in a protective suit holds a water tool with hose towards the concrete

      Dica 1 – A pressão de funcionamento correta:

      Na maioria dos casos, equipamentos com pressão operacional de 1.000 a 3.000 bar são utilizados para a remoção manual de concreto. Até 1000 bar, remove resíduos de revestimento, pastas de cimento ou camadas de betão com baixa resistência. A partir de pressões operacionais de cerca de 1.500 bar, é possível remover grandes áreas profundas.

      Dica 2 – Segurança do utilizador:

      A tecnologia de ultra-alta pressão também é ideal em termos de segurança do utilizador, uma vez que não são produzidos gases tóxicos, vapores ou escórias.

      Robótica em ascensão: grandes superfícies, alta força de recuo

      Como alternativa às soluções manuais, existem opções automatizadas que são mais adequadas para grandes áreas ou quando a força de recuo permitida para o utilizador é excedida. Em combinação com ferramentas hidráulicas adequadas, as ferramentas robóticas permitem um trabalho seguro e eficiente. Projetos que levam várias semanas para serem concluídos com trabalho manual podem ser concluídos em poucos dias com um limpador profissional de ultra-alta pressão.

      Dica – Pressão de funcionamento e caudal:

      Na maioria dos casos, a combinação de uma pressão operacional relativamente baixa, de cerca de 1300 bar, com caudais elevados de 200 l/min, permite obter resultados muito bons.

      Reparação de betão com tecnologia de ultra-alta pressão: objetos em balanço, como pontes ou parques de estacionamento

      O desafio na reparação de pontes é que elas são frequentemente construídas como pontes de betão pré-esforçado. Isso significa que são feitas de betão armado e têm reforços longitudinais adicionais nas vigas da ponte. Se este reforço de aço começar a enferrujar, ele ataca o betão.

      Essas áreas devem ser expostas, desoxidadas, protegidas contra nova corrosão e seladas novamente. A reparação externa do betão necessária para este fim requer uma técnica precisa, para que as peças de instalação existentes, o reforço de aço ou as áreas de ligação não sejam danificadas. Os limpadores de ultra-alta pressão protegem o betão ao redor das áreas afetadas. Ele foi projetado precisamente para esses casos de uso e não provoca vibrações ou oscilações. Isso evita rachaduras no concreto restante e danos adicionais à ponte. Esta tecnologia aplica a energia diretamente no betão alvo, onde o jato de alta pressão remove pedaços de betão. Penetra até ao reforço de aço, expondo-o sem o danificar e, ao mesmo tempo, remove a ferrugem de forma muito eficiente.

      A person in a protective suit cleans concrete with an ultra-high-pressure cleaner during bridge repair
      A bridge with exposed concrete framework

      O mesmo se aplica a parques de estacionamento onde é necessária a repavimentação do betão; neste caso, a tecnologia de ultra-alta pressão pode até ajudar a detetar com precisão a necessidade de reparações. O motivo para isso é que o betão pode ser removido mais facilmente de áreas carbonatadas, ou seja, já danificadas, do que de áreas não carbonatadas. A reparação do betão mostra, portanto, imediatamente onde são necessárias reparações. Também é possível tornar a superfície mais rugosa para preparar a reparação da superfície de betão.

      Além disso, o betão pode ser facilmente reabilitado em espaços confinados ou trabalhos externos podem ser realizados em grandes alturas, pois apenas a mangueira de alta pressão e as ferramentas de água precisam ser levadas para o local. Os camiões-cisterna podem permanecer fora do edifício.

      Reparação de betão com tecnologia de ultra-alta pressão: edifícios industriais

      Os jatos de água de ultra-alta pressão são frequentemente utilizados em renovações de edifícios industriais, pois a técnica é muito flexível – desde a reparação de reforços de aço até à remoção de materiais perigosos e corte de betão.

      Uma solução universal para todas as necessidades

      Se o reforço de aço começar a enferrujar devido à falta de cobertura, essas áreas precisam ser expostas o mais rápido possível, removida a ferrugem e seladas novamente após a aplicação de proteção contra corrosão. Tal como na reparação de pontes, o jato de água a pressão ultra-alta permite um trabalho preciso e sem vibrações, o que significa que não ocorrem danos adicionais.

      Outra área de aplicação da tecnologia de ultra-alta pressão no setor industrial é a remoção de substâncias tóxicas. Isso pode ser necessário, por exemplo, se substâncias foram classificadas como inofensivas há anos, mas agora constam na lista de substâncias tóxicas. Essas substâncias perigosas são removidas diretamente usando ferramentas de água com sucção. No tratamento de água a jusante, as substâncias perigosas são separadas da suspensão para que possam ser eliminadas de forma ecológica.

      Modificações estruturais com tecnologia de ultra-alta pressão: corte de betão de aberturas e bueiros

      A ideia básica do corte de betão por meio de jatos de água de alta pressão é adicionar partículas sólidas ao jato de água, chamadas abrasivos. As altas pressões de água necessárias são fornecidas por bombas de êmbolo, que são particularmente eficazes.

      É possível cortar em todas as áreas, mesmo em locais de difícil acesso. Independentemente do local onde o trabalho deve ser realizado, os camiões-cisterna podem permanecer no exterior, tal como acontece nas reparações de betão. O processo de corte pode ser continuamente ajustado e controlado, permitindo um trabalho preciso.

      A person in a red protective suit uses ultra-high-pressure water jets on concrete in an industrial hall

      Dica – Operação contínua:

      O trabalho pode ser realizado durante as operações de produção em curso, uma vez que o corte de betão com tecnologia de ultra-alta pressão não gera poeira nem faíscas.

      Questões para a compra: o que a tecnologia deve ser capaz de fazer?

      Para alcançar o TCO ideal para fins industriais e uso planejado a longo prazo, as seguintes perguntas ajudam a escolher as soluções de tecnologia de ultra-alta pressão certas:

      • Existe monitorização das condições para garantir a segurança?
      • O produto foi concebido tendo em mente a durabilidade e os baixos custos operacionais, por exemplo, através da regulação da pressão e da velocidade, da circulação sem pressão ou do revestimento adequado das válvulas?
      • É viável uma pressão de operação de até 3.000 bar?
      • Existe um recipiente de recolha de segurança para evitar que quaisquer fluidos operacionais com fuga entrem no ambiente durante a reparação do betão?
      • Que flexibilidade o produto oferece no que diz respeito a versões móveis ou fixas, ou equipamentos com motor de combustão ou elétrico?
      • Existe uma cobertura de isolamento acústico para reduzir o ruído durante o funcionamento?

      Tamanho único: O que os limpadores de ultra-alta pressão podem fazer

      • Remoção de betão sem vibrações
      • Deteção fácil de pontos fracos antes da reparação do betão
      • Remoção precisa de danos seletivos
      • Remoção de grandes áreas também com suporte robótico
      • Aperfeiçoamento de superfícies em preparação para a aplicação de novas camadas
      • Trabalhar em espaços confinados ou em grandes alturas
      • Remoção de materiais perigosos sem fumos tóxicos ou escória
      • Corte de betão (com adição de abrasivos)

      Produtos adequados para a sua área de aplicação

      Ecomaster MK3

      TD 3000-SCS

      Guia de vendas para o setor da construção civil

      Descarregar
      Voltar à visão geral