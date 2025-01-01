      Lavadora de piso Kärcher cinza com detalhes amarelos, vista lateral, com escova e rodas.

      Secadoras de piso

      BD 43/25 C Bp Pack *EU

      This device requires instruction

      Referência: 1.515-403.0

      • Tanques de 25 litros para água limpa/suja, escova de disco de 43 cm, propulsão por escova.
      • Carregador externo + bateria AGM de 80 Ah, autonomia de 2 h, vazão máxima de 1720 m²/h.
      • Máquina extremamente compacta e manobrável
      Solicitar uma proposta