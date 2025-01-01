A nossa lavadora-secadora de pisos BD 43/25 C Bp Pack, movida a bateria e com sistema de discos, possui uma largura de trabalho de 43 centímetros, um rodo em V de 900 milímetros e um reservatório com capacidade de 25 litros. É, portanto, ideal para a limpeza profunda e de manutenção de áreas de até 900 m², de forma econômica. Graças à sua manobrabilidade e praticidade, também é perfeita para áreas mobiliadas. É alimentada por uma bateria de 24 volts com capacidade de 76 Ah. Um carregador de bateria está incluído. O sistema de operação EASY, com os característicos elementos de acionamento em amarelo, torna a operação extremamente fácil, exigindo apenas um breve manual de instruções. Além disso, a limpeza e a manutenção da máquina são igualmente simples.

Elementos de controle robustos e duráveis Projetado para uso diário. Máquina robusta, durável e confiável. Operação simples graças ao painel EASY-Operation. Símbolos autoexplicativos e painel de controle claro. Válvula solenoide para corte automático de água após a liberação do interruptor de segurança. Elementos de controle simples, com código de cores amarelo, tornam a máquina fácil de usar. Máquina pequena e compacta Muito manobrável e fácil de usar. Excelente visibilidade da superfície a ser limpa. Compartimento de bateria espaçoso para todos os tipos de bateria padrão. Compartimento da bateria de fácil acesso para substituição da bateria. Também adequado para operação em vários turnos. Sistema de base residencial confortável Opções para fixação de ganchos, recipientes, esfregão, etc. Utensílios de limpeza adicionais podem ser levados a bordo. Modelo básico e acessível na categoria de 25 a 35 litros. Excelente relação custo-benefício. Reduzido às características mais importantes. Elementos de controle amarelos e claramente visíveis Carregamento fácil em qualquer tomada elétrica padrão. Uso independente da rede elétrica, sem risco de tropeçar em cabos.