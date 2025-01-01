Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
This device requires instruction
Referência: 1.515-403.0
Tipo de acionamento
Bateria
Transmissão por tração
Avanço por rotação da escova
Largura de trabalho, pincéis (mm)
430
Largura de trabalho, aspiração (mm)
750
Reservatório de água doce/suja (L)
25 25
Desempenho teórico da área (m²/h)
1720
Desempenho prático da área (m²/h)
860
Tipo de bateria
Sem necessidade de manutenção
Bateria (V / Ah)
24 / 76
Autonomia da bateria (h)
2
Tempo de carregamento da bateria (h)
8.7
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
230 / 50 - 60
Velocidade da escova (Rpm)
180
pressão de contato da escova (g/cm² / kg)
30 - 40 / 22.5 - 28
Consumo de água (L/min)
2.7
nível de pressão sonora (dB(A))
66
Potência de entrada nominal (W)
1100
Cor
antracite
Peso total permitido (kg)
115
Peso sem acessórios (kg)
40
Medidas (CxLxA) (mm)
1135 x 520 x 1025
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information