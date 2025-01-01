A compacta BD 50/60 C Ep Classic oferece o máximo desempenho de limpeza com o mínimo de equipamento. Os recursos da máquina foram reduzidos às configurações e funções mais importantes para um uso eficiente. O sistema EASY-Operation torna a máquina muito fácil de operar. Esta máquina compacta é muito manobrável e oferece ao operador uma visão clara da área a ser limpa. Além disso, esta lavadora-secadora com tecnologia de discos e alimentação por rede elétrica também é muito acessível. A BD 50/60 C Ep Classic é ideal tanto para uso ocasional quanto contínuo.

Modelo básico acessível Excelente relação custo-benefício. Reduzido às funções mais importantes. Tanque de grande volume com dimensões compactas Extremamente manobrável. Oferece uma visão clara da superfície a ser limpa. Grande largura de trabalho Cabeça de escova de disco integrada com escova de 51 centímetros/20 polegadas. Para limpeza eficiente de áreas de tamanho médio. Funcionamento em rede elétrica (230 V, 50 Hz) Peso leve. Adequado tanto para uso ocasional quanto contínuo. Sistema Home Base Outros acessórios ou equipamentos podem ser acoplados. Utensílios de limpeza adicionais podem ser levados a bordo. Painel de fácil operação Operação com um único interruptor. Muito fácil de usar. Atribuição fácil de funções graças aos elementos de controle amarelos. Períodos curtos de treinamento, inclusive para pessoal sem formação específica. Elementos de controle robustos e duráveis Adequado para uso diário.