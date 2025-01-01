Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
This device requires instruction
Referência: 1.127-002.0
Tipo de acionamento
Operação de rede
Transmissão por tração
Avanço por rotação da escova
Largura de trabalho, pincéis (mm)
510
Largura de trabalho, aspiração (mm)
900
Reservatório de água doce/suja (L)
60 60
Desempenho teórico da área (m²/h)
2040
Desempenho prático da área (m²/h)
1020
Velocidade da escova (Rpm)
180
pressão de contato da escova (g/cm² / kg)
27.3 - 28.5 / 20 - 23
Consumo de água (L/min)
2.3
nível de pressão sonora (dB(A))
67
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Potência de entrada nominal (W)
1100
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
52
Medidas (CxLxA) (mm)
1170 x 570 x 1025
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information