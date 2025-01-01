      Lavadora de piso Kärcher cinza com detalhes amarelos, escova vermelha na base e rodas laterais.

      Secadoras de piso

      BD 50/60 C Ep Classic 240V/50Hz

      This device requires instruction

      Referência: 1.127-002.0

      • Tanques de 60 litros para água limpa/suja, escova de disco de 51 cm, propulsão por escova.
      • Operação com fio, máx. 2040 m²/h
      • Máquina extremamente compacta e manobrável
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