Secadoras de piso BR 30/1 C Bp | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
Referência: 1.783-054.0
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria 18 V
Tipo de tração
Bateria
Transmissão por tração
Avanço por rotação da escova
Largura de trabalho, escovas (mm)
300
Depósito de água limpa/suja (L)
1 0.7
Desempenho teórico da área (m²/h)
200
Tipo de Bateria
Bateria amovível de iões de lítio
Tensão (V)
18
Número de baterias necessárias (peç)
1
Autonomia por carga da bateria (min)
máx. 45
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
100 - 240
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Velocidade da escova (Rpm)
500 - 650
Pressão de contacto da escova (g/cm²)
40
Consumo de água (mL/min)
30
nível de pressão sonora (dB(A))
máx. 55
Potência de entrada nominal (W)
70
Peso total permitido (kg)
11
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
6.1
Dimensões (C × L × A) (mm)
340 x 305 x 1200
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização