      Secadoras de piso BR 30/1 C Bp | Kärcher

      Lavadora de piso Kärcher cinza com cabo longo e rolo de limpeza azul e branco na base.

      Secadoras de piso

      BR 30/1 C Bp

      Referência: 1.783-054.0

      • Lavadora e secadora a bateria, com tanques de 1/0,7 l para água limpa/suja e largura de trabalho de 30 cm.
      • Escovas de rolo de microfibra
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