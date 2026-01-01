Secadoras de piso BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.127-045.0
Tipo de tração
Bateria
Largura de trabalho, escovas (mm)
850
Largura de trabalho, aspiração (mm)
1090
Depósito de água limpa/suja (L)
100 100
Desempenho teórico da área (m²/h)
4250
Desempenho prático da área (m²/h)
2550
Tipo de bateria
Sem necessidade de manutenção
Bateria (V / Ah)
24 / 285
Autonomia da bateria (h)
4.25
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
220 - 240
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Velocidade da escova (Rpm)
1200
Pressão de contacto da escova (kg / g/cm²)
49.5 / 155
nível de pressão sonora (dB(A))
63 - 65
Potência de entrada nominal (W)
2350
Peso sem acessórios (kg)
110
Dimensões (C × L × A) (mm)
1525 x 910 x 1065
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online