      Secadoras de piso BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah | Kärcher

      Lavadora de piso Kärcher cinza com rodas, vista lateral, destacando o logotipo e o design robusto.

      Secadoras de piso

      BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.127-045.0

      • Cabeça da escova e rodo fabricados em alumínio robusto.
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