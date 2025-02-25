Dispensador de água potável | Kärcher

Aproveite inúmeras vantagens: compre, alugue ou faça um leasing agora.
Com os dispensadores de água ligados à rede da Kärcher, pode oferecer aos seus funcionários, clientes, visitantes ou alunos água com sabor natural e excelente qualidade filtrada diretamente da torneira. Aproveite inúmeras vantagens.
- Sistema de higiene patenteado, sem utilização de produtos químicos
- Baixo consumo de energia
- Água potável económica e ecológica
- Diretamente da torneira, sem recipientes de galões
- Pacotes de serviço completo
- Até 6 tipos de água, incluindo opção de água quente, por exemplo, para chá
- Aumento da satisfação dos funcionários