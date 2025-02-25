      Dispensador de água potável | Kärcher

      Dispensadores de água – a fonte sustentável de água

      Refresco para o escritório e para a empresa – os dispensadores de água da Kärcher estão equipados com um sistema de higiene automático certificado e um sistema de filtragem inovador. A alternativa económica e sustentável aos recipientes e garrafas de um galão.

      Water dispenser is used in the office

      Aproveite inúmeras vantagens: compre, alugue ou faça um leasing agora.

      Com os dispensadores de água ligados à rede da Kärcher, pode oferecer aos seus funcionários, clientes, visitantes ou alunos água com sabor natural e excelente qualidade filtrada diretamente da torneira. Aproveite inúmeras vantagens.

      • Sistema de higiene patenteado, sem utilização de produtos químicos
      • Baixo consumo de energia
      • Água potável económica e ecológica
      • Diretamente da torneira, sem recipientes de galões
      • Pacotes de serviço completo
      • Até 6 tipos de água, incluindo opção de água quente, por exemplo, para chá
      • Aumento da satisfação dos funcionários
      Entre em contacto connosco

      Áreas de aplicação

      Water dispenser in the office

      Escritório

      Tenha um impacto sustentável e positivo na pegada ambiental da sua empresa, evitando o desperdício de plástico. Forneça aos seus funcionários um abastecimento adequado de água potável filtrada para um alto desempenho.

      Water dispenser in the warehouse

      Indústria

      Adequado para empresas industriais, pavilhões de produção ou centros logísticos. Desfrute de água potável limpa e de qualidade alimentar e garanta um abastecimento ideal de água potável no local de trabalho para funcionários de alto desempenho.

      Target group Municipality Pictogram

      Município e instituições públicas

      Reduza o tempo de espera dos seus visitantes e ofereça água potável com sabor natural e qualidade ideal, filtrada diretamente da torneira, com os dispensadores de água da Kärcher. Tenha um impacto sustentável e positivo na pegada ambiental da sua empresa, evitando o desperdício de plástico.

      Target group Hotel and hospitality Pictogram

      Instalações de saúde e cuidados médicos

      Graças ao sistema de higiene patenteado, os nossos dispensadores de água WPD 200 Advanced são ideais para utilização em clínicas, consultórios médicos ou instalações de cuidados de saúde. Forneça aos seus funcionários, cuidadores e pacientes água da torneira fresca, filtrada e própria para consumo alimentar. O inovador sistema de filtragem remove de forma fiável substâncias nocivas e microrganismos. E a desinfeção térmica automática garante que o WPD 200 Advanced permaneça permanentemente higiénico.

      CO₂ emissions

      Prazer ecológico ao beber

      A proteção climática é agora mais importante do que nunca e afeta-nos a todos. Na Kärcher, temos orgulho de dar um bom exemplo e fomos homenageados com o Prémio Alemão de Sustentabilidade na categoria «Recursos» em 2023. Sabia que a escolha do abastecimento de água potável tem um grande impacto na pegada de carbono de uma empresa? Fatores como produção, reciclagem das embalagens, transporte e consumo de eletricidade desempenham um papel decisivo neste contexto. Por esse motivo, os aspetos ecológicos devem ser levados em consideração ao selecionar o seu abastecimento de água potável.

      Análise das emissões de CO₂:

      Um estudo realizado pela Universidade Técnica de Darmstadt comparou as emissões de CO₂ de três tipos de abastecimento de água potável: sistemas de galões, máquinas de água engarrafada e o dispensador de água WPD 100 da Kärcher. Com um consumo diário de 1,5 litros de água gelada sem gás por pessoa e 30 funcionários, os dispensadores de água WPD 100 economizam mais de 1,6 toneladas de CO₂ em comparação com máquinas de água engarrafada. As emissões de CO₂ de um WPD 100 correspondem a apenas cerca de 16,4% das emissões de um sistema de água de um galão.

      OS DESTAQUES

      Está curioso para descobrir o que torna o WPD 200 tão único? Descubra as suas características especiais.

      Thanks to its modular design, the FlexoMate can be perfectly adapted to your needs

      Limpeza térmica sem produtos químicos

      O sistema de higiene patenteado garante água da torneira com qualidade potável – 24 horas por dia. A desinfeção térmica automática, em combinação com um sistema de filtragem especial, elimina completamente as bactérias e os vírus. Assim, obtém água saudável com o melhor sabor – de forma higiénica e segura!

      Individualização

      Quando se trata do sabor da boa água potável, todos concordamos – quando se trata da aparência do nosso dispensador de água potável, queremos oferecer-lhe o máximo de individualidade. Isto significa que o painel de vidro do WPD 200 pode ser impresso de acordo com as suas preferências – para que possa configurar o seu dispensador de água potável exatamente como deseja.

      The FlexoMate has special attachment kits to allow integration with other cleaning machines
      The FlexoMate reduces stressful movements through the use of tilting boxes

      Design

      Seja como unidade de mesa ou independente: graças ao seu design moderno e simples, o dispensador de água potável compacto WPD 200 integra-se perfeitamente em qualquer ambiente. Os botões sensoriais e o ecrã multifuncional a cores garantem um funcionamento simples e intuitivo. O design bem pensado do produto também inclui a área de distribuição extra alta, que permite encher recipientes maiores sem esforço.

      Sustentabilidade

      Ao adquirir um dispensador de água potável WPD 200, pode fazer a diferença: o abastecimento de água potável desempenha um papel significativo no que diz respeito à pegada de carbono da sua empresa ou organização. A água potável não deve apenas ter um sabor agradável, mas também ser ecológica: o WPD 200 é a alternativa sustentável aos recipientes e garrafas de um galão.

      Water dispenser sustainability

      Funções em detalhe

      WPD_Slider_Water types

      Seis tipos de água

      O dispensador de água Kärcher fornece até seis tipos de água, dependendo das opções de configuração selecionadas. Oferece uma variedade de opções de água ambiente, gelada, com gás (média ou clássica), bem como água quente e extra-quente. A variedade de opções garante um refresco que satisfaz as necessidades dos utilizadores, trazendo um pouco mais de conforto ao dia de trabalho.

      WPD_Slider_Cooling classes

      Três classes de refrigeração

      Através de diferentes classes de refrigeração, o dispensador de água Kärcher adapta-se perfeitamente às necessidades, independentemente do local onde é instalado. O WPD 55 fornece água para até 30 utilizadores, o WPD 200 para até 100 utilizadores. Para mais de 100 utilizadores, o WPD 200 pode ser equipado com um refrigerador adicional.

      WPD_Slider_Colours_Versions

      Cores e versões

      O dispensador de água Kärcher está disponível como unidade de mesa ou unidade independente. O WPD 200 está disponível em branco ou preto, permitindo que se integre perfeitamente em diferentes ambientes e se adapte às necessidades do local.

      WPD_Slider_Hyg_Cleaning

      Limpeza higiénica

      Os dispensadores de água Kärcher têm um sistema de limpeza integrado. Nas máquinas avançadas, todos os tubos de transporte de água são limpos regularmente com água quente num processo térmico automático. As máquinas básicas e a WPD 55 são limpas quimicamente.

      WPD_Slider_Filter

      Design inovador do filtro

      A solução inovadora de filtragem consiste no filtro Active-Pure ou no filtro Hy-Protect ou, alternativamente, numa combinação de ambos os tipos de filtro. Remove vírus, bactérias e substâncias nocivas, como cloro e metais pesados, e garante água potável limpa e saudável. Os minerais valiosos são retidos na água.

      Broschüre Wasserspender

      Brochura

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