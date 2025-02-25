Dispensador de água potável | Kärcher

A proteção climática é agora mais importante do que nunca e afeta-nos a todos. Na Kärcher, temos orgulho de dar um bom exemplo e fomos homenageados com o Prémio Alemão de Sustentabilidade na categoria «Recursos» em 2023. Sabia que a escolha do abastecimento de água potável tem um grande impacto na pegada de carbono de uma empresa? Fatores como produção, reciclagem das embalagens, transporte e consumo de eletricidade desempenham um papel decisivo neste contexto. Por esse motivo, os aspetos ecológicos devem ser levados em consideração ao selecionar o seu abastecimento de água potável.

Análise das emissões de CO₂:

Um estudo realizado pela Universidade Técnica de Darmstadt comparou as emissões de CO₂ de três tipos de abastecimento de água potável: sistemas de galões, máquinas de água engarrafada e o dispensador de água WPD 100 da Kärcher. Com um consumo diário de 1,5 litros de água gelada sem gás por pessoa e 30 funcionários, os dispensadores de água WPD 100 economizam mais de 1,6 toneladas de CO₂ em comparação com máquinas de água engarrafada. As emissões de CO₂ de um WPD 100 correspondem a apenas cerca de 16,4% das emissões de um sistema de água de um galão.