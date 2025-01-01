Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s)
53
Vácuo (mbar / kPa)
225 / 22.5
Capacidade do contêiner (L)
50
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência de entrada nominal (W)
2300
Largura nominal padrão ( )
40
Comprimento do cabo (m)
7.5
nível de pressão sonora (dB(A))
76
Cor
prata
Peso sem acessórios (kg)
17.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
23.9
Medidas (CxLxA) (mm)
580 x 510 x 850
Scope of supply
Manual
Application areas