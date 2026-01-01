máquina de extração por pulverização Puzzi 8/1 | Kärcher

Robusta, durável e eficiente: a lavadora extratora Puzzi 8/1 da Kärcher limpa estofados e remove manchas de superfícies têxteis com resultados de limpeza excepcionais, higiênicos e de alta eficiência. A máquina compacta de extração pulveriza a solução de limpeza profundamente nas fibras do tecido e, em seguida, a remove juntamente com a sujeira desprendida. O excelente desempenho de sucção traseira garante uma secagem rápida, permitindo que as superfícies têxteis sejam reutilizadas em pouco tempo – ideal para as altas exigências dos profissionais de limpeza nos setores hoteleiro e de hospitalidade, ou na limpeza de interiores de veículos. O bocal padrão extracurto para estofados permite uma limpeza prática e ergonômica de espaços estreitos. Graças ao seu peso muito baixo e à alça de transporte ergonômica, a lavadora extratora pode ser facilmente transportada com uma só mão. Os grandes botões de pressão, acionados manualmente ou com o pé, também aumentam a praticidade para o usuário. A tampa do aparelho e o bocal manual são transparentes para melhor visualização da água suja.

Excelente desempenho de limpeza Limpeza profunda e perfeita das fibras das superfícies têxteis. A secagem rápida significa que as superfícies podem ser usadas novamente em pouco tempo, graças ao excelente desempenho de sucção traseira. Excelente resultado de limpeza com efeito visível de antes e depois. Bocal para estofamento extra curto e com design ergonômico A alavanca e os interruptores de pressão podem ser operados com apenas um dedo. O formato prático do botão permite diferentes posições de pegada. O bocal vermelho garante um consumo eficiente de água. Leve, compacto e com design robusto. Transporte fácil e com apenas uma mão sobre bordas e degraus. Projetado para longos períodos de uso sem causar fadiga. Uma longa vida útil garante alta eficiência. Recipiente inteligente 2 em 1 removível Rápido e fácil de encher o tanque de água doce. Prático e simples para remover água suja. Ilustração de início rápido para operação simples. Fácil de operar graças a dois grandes botões de pressão. Não precisa se abaixar: interruptor de pé liga/desliga para maior rapidez e facilidade de uso. Método rápido em 1 etapa: pulverização e aspiração combinadas em uma única operação. Método em 2 etapas: Borrife nas fibras e deixe absorver – depois aspire. Rodas traseiras grandes e roletes de direção flexíveis de 360° Manobrabilidade fácil mesmo em superfícies irregulares. Particularmente fácil de manobrar e flexível para facilitar a limpeza. Gancho de cabo dobrável Para armazenamento seguro do cabo de alimentação. Prático e protege os cabos. A máquina pode ser transportada e armazenada com facilidade e praticidade. Abertura grande e aberta para abastecimento de água doce Prático, seguro e com enchimento rápido de água fresca. Indicador de nível máximo claramente visível. Não há derramamento ao arrastar ou empurrar a máquina para trás. Compartimento integrado para guardar o bico de estofamento Graças ao design com clipe, o bocal para estofados está sempre ao alcance. Armazenamento seguro mesmo durante o transporte.