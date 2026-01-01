      máquina de extração por pulverização Puzzi 8/1 | Kärcher

      Kärcher extratora de pulverização cinzenta e amarela com tanque transparente, mangueira flexível e bico de limpeza, em fundo branco.

      máquina de extração por pulverização

      Puzzi 8/1

      Referência: 1.100-240.0

      Especialista em limpeza potente para estofados e remoção de manchas em superfícies têxteis: a lavadora extratora por pulverização Puzzi 8/1 com um bocal ergonômico especialmente curto para estofados.
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