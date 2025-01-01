O aspirador de pó seco T 15/1 Adv HEPA se destaca pela potência de sucção de primeira classe, operação ultrassilenciosa, robustez, excelente relação custo-benefício e uma ampla gama de acessórios. Graças ao filtro HEPA 14, a conformidade com os mais altos padrões de segurança é garantida em áreas sensíveis à higiene. Sua robustez é evidente em características como o chassi, a carcaça, o para-choque e as rodas grandes. Os recursos são conservados desde o início, graças ao seu conteúdo de 45% de material reciclado¹⁾. Como o 15/1 Adv HEPA opera de forma ultrassilenciosa, com apenas 52 dB(A) e alta potência de sucção, ele é ideal para limpeza diurna e locais sensíveis ao ruído. É compacto, resistente a inclinações e fácil de manobrar, com capacidade de 15 litros no reservatório. Com a alça dobrável, o aspirador pode ser transportado ergonomicamente e próximo ao corpo. O bocal para frestas e o bocal para estofados estão incluídos e podem ser guardados no aspirador, sempre ao alcance das mãos. O conjunto de acessórios do T 15/1 Adv HEPA inclui: mangueira de sucção, curva antiestática, tubo de sucção telescópico leve e ajustável em altura, feito de alumínio, bocal para pisos intercambiável, bocal para parquet, bocal para frestas, bocal para estofados e filtro HEPA 14.

Sustentável e resistente: 45% de conteúdo reciclado Produção: redução do uso de matérias-primas e energia. A utilização de materiais reciclados reduz as emissões de CO₂. Filtro HEPA 14 ultraeficiente Para os mais altos padrões de segurança em locais com restrições de higiene. Alto grau de filtração e separação: 99,995%. Ultrassilencioso: funcionamento praticamente silencioso com apenas 52 dB(A) Ideal para limpeza diurna. Redução da poluição sonora, mesmo à noite. Reduz riscos como estresse ou danos à audição. Design ergonômico, compacto e fácil de usar. Transporte ergonômico: pode ser usado próximo ao corpo. Design ergonômico com curvatura e alça de transporte confortável. Compacto e inteligente: armazenamento rápido e fácil. Cabo de alimentação plugável Substituição simples e rápida do cabo de alimentação, mesmo sem conhecimento prévio. O processo de limpeza pode prosseguir sem interrupções. Evita ou reduz os custos de serviço. Armazenamento manual de cabos O cabo de alimentação pode ser guardado em pouco tempo. Economia de tempo: armazenamento de cabos em apenas alguns segundos. O cabo de alimentação não fica torcido e está sempre enrolado. Peso leve Transporte sem esforço, mesmo com uma só mão. Fácil de transportar por cima de degraus e escadas. Conceito operacional fácil de usar Botão liga/desliga grande. Operação rápida e fácil com o pé ou com a mão. Posição de estacionamento prática para armazenamento organizado. Ampla gama de acessórios Bocal para piso, bocal para parquet, bocal para frestas e bocal para estofados. Cesto e saco de filtro de alta qualidade, feitos de lã polar. Tubo de sucção telescópico leve, com altura ajustável, feito de alumínio. Armazenamento integrado de acessórios Bocal para frestas e bocal para estofados: armazenados na cabeça da máquina. Armazenamento que economiza espaço, sempre prontamente disponível. Transporte seguro e prático da máquina e dos acessórios.