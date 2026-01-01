Bomba de água suja WWP 45 | Kärcher

Alagamentos em porões ou fossas de escavação são aplicações típicas da nossa bomba de águas residuais WWP 45, altamente móvel e com estrutura robusta em aço tubular, projetada para aplicações exigentes. Graças a um potente motor a gasolina, a máquina funciona de forma totalmente independente de uma fonte de energia externa e é capaz de bombear até 45 m³ de água por hora (750 litros por minuto). Ela também processa facilmente partículas muito grossas com diâmetro máximo de 30 milímetros. Se necessário, a bomba também pode ser usada para outras aplicações, como, por exemplo, para abastecimento de água na agricultura.

Desenvolvido para aplicações exigentes. Uma estrutura robusta em aço tubular protege a máquina de forma confiável contra danos. Também processa facilmente partículas grossas de até 30 milímetros. Muito poderoso Bombeamento ininterrupto de até 100 m³ de água por enchimento do tanque. Para o bombeamento rápido de volumes de água muito grandes (750 l/min ou 45 m³/h). Ampla gama de aplicações Carregamento rápido de reboques HD/HDS ou contêineres IB. Pode ser usado para bombear água de escavações, estacionamentos subterrâneos ou passagens subterrâneas. Facilidade de uso Potentes motores a gasolina com certificação EU STAGE V, com partida manual e afogador manual. Alta mobilidade e transporte simples graças ao tamanho compacto e ao baixo peso. Todos os componentes relevantes para o serviço são facilmente acessíveis.