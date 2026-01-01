      Bomba de água suja WWP 45 | Kärcher

      Gerador Kärcher profissional com estrutura metálica cinza e motor preto, visto de perfil.

      Bomba de água suja

      WWP 45

      Referência: 1.042-210.0

      • Dimensões compactas e baixo peso, estrutura robusta da gaiola
      • Partida por recuo com afogador manual
      • Vareta de medição de óleo, cesto de sucção, braçadeira de mangueira e acoplamento
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