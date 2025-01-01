      Vantagens das lavadoras de alta pressão com água quente

      A limpeza com água quente permite que as lavadoras de alta pressão limpem ainda melhor a uma pressão constante. Para além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as lavadoras de alta pressão com água quente têm também um efeito mensurável de redução de germes. Quando é utilizada a função de vapor, mesmo as superfícies mais delicadas podem ser limpas de forma suave a temperaturas até 155 °C. Além disso, os equipamentos permitem reduzir a pressão de trabalho, o tempo necessário e a quantidade de produto de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece uma série de vantagens e diversas possibilidades de otimização do processo de limpeza.

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      Ainda mais eficiente com água quente

      As lavadoras de alta pressão são essenciais quando se trata de limpeza eficiente e higiene. Em comparação com métodos sem pressão, destacam-se pelo baixo consumo de água e pelo elevado poder de limpeza. As lavadoras de alta pressão térmicas oferecem ainda mais vantagens, pois produzem água quente até 80 °C e removem a sujidade mais persistente de forma mais rápida e eficaz. Para utilizadores profissionais, a combinação de água quente e alta pressão proporciona maior rentabilidade, bem como vantagens claras, como tempos de secagem mais curtos e uma necessidade reduzida — ou mesmo inexistente — de produtos de limpeza.a.

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      Principais vantagens da limpeza com com água quente
      • Remoção mais eficaz de resíduos de lubrificante
      • Tempos de limpeza mais curtos e poupança em mão de obra
      • Efeito germicida e inativação de vírus
      • Tempo de secagem reduzido
      • Utilização significativamente menor de produtos de limpeza
      • Proteção de superfícies delicadas, mantendo o mesmo efeito de limpeza com menor pressão de trabalho

      Inúmeras vantagens: limpeza mais rápida e eficaz com água quente

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      Como funcionam as lavadoras de alta pressão com água quente

      As lavadoras de alta pressão com água quente podem aumentar a temperatura da água de aproximadamente 12 °C até 155 °C na função de vapor. A água nas lavadoras de alta pressão térmicas é elevada à temperatura desejada num caldeirão com queimador e bobina de aquecimento de dupla hélice, que apresenta um design compacto e elevado rendimento térmico. O queimador de baixas emissões pode ser alimentado com biodiesel comum. Opcionalmente, existem também equipamentos com caldeira elétrica, utilizados em espaços onde não pode haver fumos — por exemplo, grandes cozinhas, piscinas ou outros ambientes fechados. À capacidade máxima e com a pressão de trabalho máxima, a água pressurizada é aquecida até 85 °C. Ao reduzir o caudal de água, é possível gerar vapor quente na bobina de aquecimento com temperaturas até 155 °C, ativando assim a função de vapor, que é particularmente intensa e simultaneamente suave para as superfícies.

      Kärcher hot water high-pressure cleaners

      Limpeza e desinfeção de grandes áreas com lavadoras de alta pressão de água quente

      A limpeza intensiva e meticulosa com lavadoras de alta pressão permite atingir elevados padrões de higiene. Estas não servem apenas para alcançar locais de difícil acesso manual, como fendas e fissuras, sendo também particularmente eficazes na limpeza e desinfeção de grandes áreas, como tetos, paredes e pisos, combatendo germes, bactérias e vírus.

      O uso de agentes de limpeza e desinfetantes desempenha um papel importante nos processos de higienização. Contudo, muitos desconhecem que a água quente contribui de forma significativa para o combate a germes transmissores de doenças. Ao utilizar lavadoras de alta pressão, a temperatura da água tem um efeito relevante na redução de germes, assim como de colónias virais e bacterianas. Graças à combinação de alta pressão e água quente a até 85 °C, consegue-se uma redução substancial da contaminação. Esta redução de germes é frequentemente suficiente, mesmo sem a utilização de desinfetantes, para satisfazer os requisitos de higiene. Para potenciar o efeito da água quente, recomenda-se a adição de desinfetante através da própria lavadora de alta pressão.

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