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    CW 1 Klean!Fit

    ไม่ซับซ้อน แข็งแกร่ง เชื่อถือได้

    โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และบริษัทเช่ารถที่ใช้สามารถใช้ช่องทางในการล้างรถที่สะอาดเพื่อเป็นการให้บริการที่ดีของลูกค้าเป็นหลัก

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    CW 3 KleanStar

    CW 3 Klean!Star

    เร็ว มีประสิทธิภาพ สง่างาม

    โซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งตอบสนองความต้องการที่สำคัญที่สุดของธุรกิจล้างรถ

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    CW 5 KleanStar iQ Vehicle Wash

    CW 5 Klean!Star iQ

    ฉลาด แม่นยำ ว้าว

    โซลูชั่นที่น่าประทับใจสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการยกระดับมาตรฐานและประสบการณ์การล้างที่ดีของลูกค้า

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    โหมดประหยัดพลังงาน (eco!efficiency)

    eco!efficiency (โหมดประหยัดพลังงาน) สำหรับ Klean!Star และ Klean!Star iQ ช่วยให้ประหยัดน้ำ พลังงาน และน้ำยาทำความสะอาดได้ 20% ถึง 30% ต่อการล้างแต่ละครั้ง พร้อมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของคุณ ตัวเลือกการตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับส่วนประกอบที่ทำงานในโหมด eco!efficiency รับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามโปรแกรมที่เลือกมาโดยเฉพาะของคุณ

    การประหยัดด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องโดยเฉลี่ยแล้วการล้าง 8,000 ครั้งต่อปี จะใช้น้ำ 150,000 - 200,000 ลิตร พลังงานไฟฟ้า 1,500 - 1,900 kWh และน้ำยาทำความสะอาด 40 ลิตร โดยประมาณ