CW 1 Klean!Fit
ไม่ซับซ้อน แข็งแกร่ง เชื่อถือได้
โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และบริษัทเช่ารถที่ใช้สามารถใช้ช่องทางในการล้างรถที่สะอาดเพื่อเป็นการให้บริการที่ดีของลูกค้าเป็นหลัก
ไม่ซับซ้อน แข็งแกร่ง เชื่อถือได้
โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และบริษัทเช่ารถที่ใช้สามารถใช้ช่องทางในการล้างรถที่สะอาดเพื่อเป็นการให้บริการที่ดีของลูกค้าเป็นหลัก
เร็ว มีประสิทธิภาพ สง่างาม
โซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งตอบสนองความต้องการที่สำคัญที่สุดของธุรกิจล้างรถ
ฉลาด แม่นยำ ว้าว
โซลูชั่นที่น่าประทับใจสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการยกระดับมาตรฐานและประสบการณ์การล้างที่ดีของลูกค้า
eco!efficiency (โหมดประหยัดพลังงาน) สำหรับ Klean!Star และ Klean!Star iQ ช่วยให้ประหยัดน้ำ พลังงาน และน้ำยาทำความสะอาดได้ 20% ถึง 30% ต่อการล้างแต่ละครั้ง พร้อมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของคุณ ตัวเลือกการตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับส่วนประกอบที่ทำงานในโหมด eco!efficiency รับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามโปรแกรมที่เลือกมาโดยเฉพาะของคุณ
การประหยัดด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องโดยเฉลี่ยแล้วการล้าง 8,000 ครั้งต่อปี จะใช้น้ำ 150,000 - 200,000 ลิตร พลังงานไฟฟ้า 1,500 - 1,900 kWh และน้ำยาทำความสะอาด 40 ลิตร โดยประมาณ