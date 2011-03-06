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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.071-905.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
500 - 1000
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
30 - 200 / 3 - 20
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
นาที 80 - สูงสุด 155
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
7.8
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
6.4
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง)
5.1
สายไฟ (ม.)
5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
25
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
167.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
179.3
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1330 x 750 x 1060
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน