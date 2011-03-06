EASY!Force: ควบคุมแรงดันได้ง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน
สัมผัสมิติใหม่ของความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการทำความสะอาดแรงดันสูง ปืนฉีดอัดแบบใหม่ EASY!Force HD จะทำให้คุณไม่ต้องเปลืองแรงกดยึดไกสั่งงานเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายและไม่เมื่อยล้า
ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
การทำงานกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องใช้แรงกาย การออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญ การกดยึดไกสั่งงานของปืนอัดฉีด HD แบบทั่วไปจะทำให้เมื่อยมือและเจ็บมือได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังจำกัดท่าทางการทำงานอีกด้วย การทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องยาวนานจึงเป็นไปได้ยากถ้าไม่มีการพักบ่อยๆ หรืออาจถึงขั้นต้องเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยี EASY!Force ของเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไปโดยสิ้นเชิง ไม่ต้องใช้แรงกดยึดอีกต่อไป ให้คุณทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงได้ง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน
วาล์วเซรามิกทั้งชิ้นเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
เมื่อปืนอัดฉีดแรงดันสูงไม่ทำงาน สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากวาล์วผิดปกติเนื่องจากการชำรุดเสียหายจากเศษอนุภาค เทคโนโลยี EASY!Force ของเราขจัดปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากวาล์วของเราประกอบด้วยบอลเซรามิกพร้อมบ่าซีลเซรามิกที่ทนทานต่อเศษอนุภาคต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการชำรุดเสียหาย และทำให้ปืนอัดฉีดของเรามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าปืนอัดฉีดที่ใช้วาล์วแบบทั่วไปถึง 5 เท่า
เรียบง่ายเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
ระบบความปลอดภัยของไกสั่งงานในปืนอัดฉีดรุ่นใหม่ EASY!Force ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสั่งงานโดยไม่ได้ตั้งใจและให้ความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการใช้งานโดยไม่ส่งผลต่อความสะดวกสบายในการใช้งานแต่อย่างใด เพียงแค่กดไกสั่งงานหนึ่งครั้งเพื่อสั่งให้หัวฉีดแรงดันสูงทำงาน เป็นการสั่งงานที่เรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อน ปืนอัดฉีด EASY!Force จะยังคงเปิดทำงานต่อไปตลอดเวลาที่ไกสั่งงานยังคงอยู่ในตำแหน่งกดลง เมื่อปลดไกสั่งงาน ปืนฉีดอัดจะหยุดทำงานทันที