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    ไม่ต้องใช้แรง ได้กำลังเต็มพิกัด ปืนอัดฉีดแบบใหม่ EASY!Force

    กำลังเต็มพิกัด! ไม่มีอุปสรรคใดมาขวางกั้นระหว่างคุณกับงานของคุณได้อีกต่อไป เมื่อใช้ปืนอัดฉีด EASY!Force HD ของเรา ปืนแบบใหม่นี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้แรงดันสูงได้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น แนวคิดที่เข้ามาปฏิวัติการทำงานของปืนอัดฉีด EASY!Force อย่างสิ้นเชิง คือการใช้แรงดีดกลับของหัวฉีดแรงดันสูงแล้วลดแรงยึดไกสั่งงานลงให้เหลือแค่ศูนย์ แค่ศูนย์จริง ๆ เป็นการออกแบบเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่เปลืองแรง ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ และปราศจากความเมื่อยล้า ลองใช้ปืนอัดฉีด EASY!Force ของเรา แล้วคุณจะไม่อยากวางมือเลยทีเดียว

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    EASY!Force: ควบคุมแรงดันได้ง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน

    สัมผัสมิติใหม่ของความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการทำความสะอาดแรงดันสูง ปืนฉีดอัดแบบใหม่ EASY!Force HD จะทำให้คุณไม่ต้องเปลืองแรงกดยึดไกสั่งงานเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายและไม่เมื่อยล้า

    ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    การทำงานกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องใช้แรงกาย การออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญ การกดยึดไกสั่งงานของปืนอัดฉีด HD แบบทั่วไปจะทำให้เมื่อยมือและเจ็บมือได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังจำกัดท่าทางการทำงานอีกด้วย การทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องยาวนานจึงเป็นไปได้ยากถ้าไม่มีการพักบ่อยๆ หรืออาจถึงขั้นต้องเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน เทคโนโลยี EASY!Force ของเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไปโดยสิ้นเชิง ไม่ต้องใช้แรงกดยึดอีกต่อไป ให้คุณทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงได้ง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน

    วาล์วเซรามิกทั้งชิ้นเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

    เมื่อปืนอัดฉีดแรงดันสูงไม่ทำงาน สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากวาล์วผิดปกติเนื่องจากการชำรุดเสียหายจากเศษอนุภาค เทคโนโลยี EASY!Force ของเราขจัดปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากวาล์วของเราประกอบด้วยบอลเซรามิกพร้อมบ่าซีลเซรามิกที่ทนทานต่อเศษอนุภาคต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการชำรุดเสียหาย และทำให้ปืนอัดฉีดของเรามีอายุการใช้งานยาวนานกว่าปืนอัดฉีดที่ใช้วาล์วแบบทั่วไปถึง 5 เท่า

    เรียบง่ายเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

    ระบบความปลอดภัยของไกสั่งงานในปืนอัดฉีดรุ่นใหม่ EASY!Force ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสั่งงานโดยไม่ได้ตั้งใจและให้ความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการใช้งานโดยไม่ส่งผลต่อความสะดวกสบายในการใช้งานแต่อย่างใด เพียงแค่กดไกสั่งงานหนึ่งครั้งเพื่อสั่งให้หัวฉีดแรงดันสูงทำงาน เป็นการสั่งงานที่เรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อน ปืนอัดฉีด EASY!Force จะยังคงเปิดทำงานต่อไปตลอดเวลาที่ไกสั่งงานยังคงอยู่ในตำแหน่งกดลง เมื่อปลดไกสั่งงาน ปืนฉีดอัดจะหยุดทำงานทันที

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    Ergonomic cleaning with Easy Force trigger gun
    Easy Force trigger gun detail image ceramic ventil
    Easy force detail image trigger
    Easy Force comfortable cleaning of heavy equipment

    สะดวกสบายในทุกสถานการณ์

    เราออกแบบอย่างใส่ใจในหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายในทุกสถานการณ์ ปืนอัดฉีด EASY!Force HD ของเราออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จึงใช้งานได้สะดวกไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งการทำงานแบบใดก็ตาม ในบางสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานบริเวณเหนือศีรษะหรือในมุมต่างๆ ก็สามารถใช้ด้ามจับเสริมได้ด้วย


    ควบคุมงานได้ดั่งใจ

    มือจับเสริมสำหรับก้านหัวฉีดจากระบบใหม่ของเรา EASY!Lock ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายดายขึ้นได้ โดยคุณสามารถปรับเปลี่ยนท่าทางให้เหมาะกับงานนั้น ๆ ได้อย่างลงตัว การเปลี่ยนท่าทางบ่อย ๆ จะทำให้คุณสามารถทำงานได้นานขึ้นและผ่อนคลายกว่าเดิม

    มือจับเสริมสามารถติดเข้ากับก้านหัวฉีดได้โดยตรง และสามารถปรับให้เหมาะกับความสูงของผู้ปฏิบัติงานและมุมการทำงานที่ดีที่สุดได้ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกด้วยสกรูปรับที่เรียบง่าย มือจับมีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และมีบริเวณสำหรับจับเพิ่มเติมอีก 2 จุด จึงใช้งานได้อย่างสะดวกไม่ว่าคุณจะถนัดมือซ้ายหรือมือขวาก็ตาม และด้วยคุณสมบัติของก้านหัวฉีดที่สามารถหมุนได้ 360° มือจับเสริมจึงสามารถหมุนได้ง่ายในระหว่างการทำงาน ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

    EASY!Lock: การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและง่ายดาย

    EASY!Lock ระบบล็อคแบบเร็วที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วของเรา ช่วยให้การเชื่อมต่อเป็นงานที่ง่ายดายและรวดเร็ว โดยสามารถทำการเชื่อมต่อได้เร็วกว่าข้อต่อเกลียวแบบทั่วไปถึง 5 เท่า ระบบล็อคแบบเร็ว EASY!Lock นอกจากจะมีความแข็งแกร่งและความทนทานระดับสูงแล้ว ยังมาพร้อมคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย

    เตรียมพร้อมเร็วกว่า เสร็จงานเร็วขึ้น

    การปรับตั้งและเตรียมความพร้อมของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงถือเป็นงานที่ใช้เวลามาก เพราะมีทั้งการต่อและการถอดจุดต่อต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน แต่นั่นจะกลายเป็นเพียงอดีต ระบบ EASY!Lock ของเราได้นำเอาข้อดีของข้อต่อเร็วกับข้อต่อเกลียวมาผสมผสานกันอย่างลงตัว ทำให้ประหยัดเวลาได้ถึงประมาณ 80% คุณจึงมีเวลาในการปฏิบัติงานจริง หรือทำสิ่งสำคัญอื่น ๆ ได้มากขึ้น

    ไม่เหมือนใคร รวดเร็ว ปลอดภัย และแข็งแกร่ง

    ไม่มีอะไรจะปลอดภัย ไว้วางใจได้ และมีอายุการใช้งานยาวนานมากไปกว่าข้อต่อเกลียว และไม่มีอะไรจะประหยัดเวลามากไปกว่าตัวล็อคแบบเร็ว แต่มีอย่างหนึ่งที่ผสมผสานคุณสมบัติทั้งสองเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ EASY!Lock ที่ผสานรวมความแข็งแกร่งของข้อต่อเกลียวทั่วไปเข้ากับความยืดหยุ่นของตัวล็อคแบบเร็วได้อย่างลงตัว เกลียวจะล็อคผ่านทางกรวย เพียงแค่หมุน 360° ก็สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ทุกอย่าง ตั้งแต่เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจนถึงหัวฉีดด้วยเกลียวหลายรอบและระบบช่วยต่อ รวดเร็วและปลอดภัย ตลอดเวลา

    นวัตกรรมที่ดูเรียบง่าย

    ระบบล็อคนวัตกรรมใหม่ EASY!Lock ของเรานั้น เรื่องน้ำหนักไม่ใช่ปัญหา เพราะมีน้ำหนักไม่ต่างจากข้อต่อเกลียวแบบทั่วไป แต่เป็นการปรับปรุงเล็ก ๆ ที่มีผลยิ่งใหญ่ต่อซีลหัวฉีดที่ก้านหัวฉีด เนื่องจากซีลจะอยู่ในแนวรัศมีที่ด้านหน้าของเกลียวยึดโดยตรง ทำให้ซีลมีความทนทานและแน่นหนามากยิ่งขึ้น

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    ง่ายไปหมด

    ระบบ EASY!Lock คือจุดเริ่มต้นของการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ใช่จุดสิ้นสุดสำหรับอุปกรณ์เสริมของคุณ อะแดปเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มีเกลียวเมตริก (M 22 × 1.5) สามารถใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่มีข้อต่อ EASY!Lock ได้อย่างเหมาะสม และเรามีระบบที่ช่วยให้สามารถเลือกอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับข้อต่อได้อย่างง่ายดาย โดยอะแดปเตอร์ทุกตัวจะมีที่ครอบพลาสติกสองสีที่มีหมายเลขสลักนูนไว้ ข้อต่อสีเทาแอนทราไซต์คือข้อต่อรุ่นใหม่ EASY!Lock ส่วนข้อต่อสีดำมีไว้สำหรับเกลียวเมตริกทั่วไป

    • หมายเลขระบุเฉพาะ: อะแดปเตอร์ทุกตัวมีการปั๊มหมายเลขระบุเฉพาะตัว ชัดเจนและแม่นยำ ไม่สับสน
    • เกลียวเมตริก M22 x 1.5: ะบบเกลียวเมตริกสำหรับการต่อกับอุปกรณ์เสริมรุ่นเดิมที่ไม่ได้ใช้ระบบ EASY!Lock
    • ระบบข้อต่อ EASY!Lock: เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 4 ชั้นพร้อมระบบล็อกแบบกรวย
    • สีเทาแอนทราไซต์ = EASY!Lock: รหัสสีเทาเข้มสื่อถึงข้อต่อระบบ EASY!Lock รุ่นใหม่
    • สีดำ = เกลียว M22 x 1.5: รหัสสีดำ สื่อถึงข้อต่อระบบเกลียวมาตรฐานแบบดั้งเดิม

    โบรชัวร์ ปืนอัดฉีด EASY!Force

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