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    Năng lực Xanh

    Mọi doanh nghiệp tham gia Chương trình Năng lực Xanh (Blue Competence) cam kết tuân thủ các tiêu chí và tiêu chuẩn bền vững đáng tin cậy. Chương trình Năng lực Xanh (Blue Competence) đảm bảo tính minh bạch cao hơn, cung cấp hướng dẫn và mang lại sự đảm bảo cho tất cả những ai đang tìm kiếm các giải pháp và sản phẩm bền vững hoặc các công ty hoạt động bền vững.

    Blue Competence Header

    Làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn: Năng lực Xanh

    Màu xanh lá cây tượng trưng cho việc bảo vệ môi trường. Xanh dương là màu sắc của sự bền vững, bao gồm hiệu quả chi phí, môi trường và xã hội. Chương trình "Năng lực Xanh" của Hiệp hội Công nghiệp Máy móc và Thiết bị Đức (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) (VDMA [Hiệp hội Kỹ thuật Đức]) cũng tập trung vào ba khía cạnh này. Cùng với Kärcher, 225 doanh nghiệp và 37 tổ chức, cùng với các hiệp hội chuyên nghiệp, đã tham gia vào sáng kiến này, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài trên hành tinh của chúng ta.

    Blue Competence

    Trách nhiệm được đặt lên hàng đầu.

    Kärcher đã là thành viên tích cực của Năng lực Xanh kể từ đầu năm 2012. Mục tiêu được đề ra là đưa kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật hệ thống lên hàng đầu trong phong trào bền vững và củng cố vững chắc các lĩnh vực này trong nhận thức của mọi người, vượt ra ngoài giới hạn của ngành công nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, tiến trình và tiềm năng trong các lĩnh vực bao gồm hiệu quả sử dụng vật liệu, sản xuất tiết kiệm tài nguyên và sản phẩm có tuổi thọ cao hơn được ghi chép và truyền đạt. Năng lực Xanh thể hiện những yếu tố quan trọng đối với ngành công nghiệp trong lĩnh vực bền vững. Kärcher có thể đóng góp một phần quan trọng trong lĩnh vực này, vì trách nhiệm đối với con người và môi trường luôn là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp của công ty.

    "Kỹ thuật vì một thế giới tốt đẹp hơn"

    Mục tiêu của sáng kiến bền vững Năng lực Xanh là trở thành trung tâm xuất sắc hàng đầu về thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, cũng như công nghệ môi trường sáng tạo, đồng thời giới thiệu các giải pháp cho tương lai bền vững từ lĩnh vực kỹ thuật máy móc và hệ thống đến các nhà hoạch định chính sách và công chúng. Điều này là do các giải pháp cho những thách thức của tương lai đối với một dân số toàn cầu đang gia tăng phải đi đôi với nhau: lý trí và công nghệ. Các lĩnh vực hoạt động và mục tiêu cho kinh doanh bền vững được xác định rõ ràng:

    • Hiệu quả năng lượng: đạt được nhiều hơn với ít hơn.
    • Nguồn năng lượng và sử dụng: Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn năng lượng hiện có. Phát triển và triển khai các nguồn năng lượng thay thế mới.
    • Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên: tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu thô và phát triển các loại nguyên liệu thô mới và thay thế.
    • Phát thải: Giảm mức phát thải hoặc tránh phát thải hoàn toàn.
    • Di động: Giải pháp cho thời đại khi ô tô dưới hình thức hiện tại không còn tồn tại.
    • Quản lý tái chế: Tránh, giảm thiểu và tái chế hợp lý chất thải.
    • Giảm chi phí vòng đời: từ sản xuất nguyên liệu thô và năng lượng, qua quá trình sản xuất, vận hành và tái chế cho đến những hậu quả tổng thể của các hoạt động của tất cả các bên tham gia.

    Quy mô của trách nhiệm và các nhiệm vụ là vô cùng lớn. Con đường dài đang chờ đợi tất cả chúng ta phía trước. Một bước nữa đã được thực hiện. Nhiều người khác sẽ theo sau. Bền vững không phải là một mục tiêu xa vời cho tương lai, mà là trách nhiệm và nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta. Điều này là bởi vì, cuối cùng, tất cả đều liên quan đến tương lai của mọi người.

    Blue Competence Urkunde

    Sản phẩm chuyên nghiệp của Kärcher: Tính năng tiết kiệm năng lượng và mẹo sử dụng

    Máy chà sàn và hút bụi

    Hệ thống KIK

    Tùy chỉnh chính xác các thông số máy theo các yêu cầu/người vận hành khác nhau:

    • Công suất tuabin.
    • Công suất động cơ chổi than.
    • Tốc độ di chuyển.
    • Phân phối nước (B 80 W Bp).
    KIK System

    F.A.C.T. Hệ thống

    Điều chỉnh tốc độ chổi trên máy bàn chải con lăn (BR):

    • cho các yêu cầu làm sạch khác nhau.
    • Giảm tới 15% lượng tiêu thụ năng lượng ở chế độ WHISPER CLEAN.
    • Giảm tới 30% lượng tiêu thụ năng lượng ở chế độ FINE CLEAN.
    • Mức độ tiếng ồn giảm trong chế độ WHISPER và FINE CLEAN mang lại lợi ích cho người vận hành và môi trường.
    Fact system

    eco!hiệu quả

    • Mới! Chế độ eco!efficiency trên các phiên bản RS. Chuyển sang eco!efficiency mang lại kết quả:
    • Giảm lượng nước tiêu thụ.
    • Giảm tiêu thụ điện năng của Tuabin hút.
    • Giảm tiêu thụ điện năng của động cơ chổi than.
    • Giảm tốc độ trong quá trình làm sạch (tiêu thụ điện năng thấp hơn).
    • Tiết kiệm điện năng và nước sạch (lên đến 20%) so với việc làm sạch sâu bằng máy lau sàn thông thường.
    eco!efficiency

    D.O.S.E. system

    • Hệ thống định lượng chính xác cho chất tẩy rửa (0-3%):
    • Ngăn ngừa quá liều: Việc tạo ra một hỗn hợp nước/chất tẩy rửa vừa thân thiện với môi trường vừa tiết kiệm luôn là thách thức đối với người vận hành.
    • Giảm thiểu ô nhiễm nước thải và chi phí xử lý nước lên đến 25%.
    • Bảo vệ sức khỏe của người vận hành cũng như môi trường bằng cách giảm đáng kể nồng độ chất tẩy rửa.
    • Cải thiện khả năng bảo vệ chống lại sự tích tụ vi khuẩn và vi sinh vật trong bình chứa nước bẩn.
    • Công nghệ cực kỳ chính xác nhờ vào đồng hồ đo lưu lượng nước và bơm chất tẩy rửa chính xác.
    Demand oriented supply of detergent

    Công nghệ sợi micro

    Hầu như không cần chất tẩy rửa – hiệu suất làm sạch cao nhờ khả năng hấp thụ nước/bụi bẩn xuất sắc của sợi và hình dạng đặc biệt:

    • Không cần sử dụng chất tẩy rửa, hoặc ít nhất là rất ít chất tẩy rửa, để đạt được kết quả làm sạch tốt.
    • Không sử dụng chất tẩy rửa có nghĩa là không gây ảnh hưởng đến người vận hành hoặc môi trường.
    • Độc đáo: Công nghệ sợi microfiber cho máy bàn chải con lăn được phát triển và ra mắt bởi Kärcher.
    Mikrofaser Technologie

    Ống định lượng nước WPD 100

    Tiết kiệm năng lượng

    Chế độ Tiết kiệm năng lượng nên luôn được kích hoạt.

    • Thời gian hoạt động của WPD 100 có thể được cài đặt riêng biệt.
    • Vào những ngày máy không được sử dụng, ví dụ như vào cuối tuần hoặc ban đêm, máy chỉ hoạt động với mức năng lượng tối thiểu (&lt; 1 watt).
    • Điều này giúp tiết kiệm năng lượng.
    Power Save

    Làm sạch các khe thông gió

    Các khe thông gió ở mặt sau của ống định lượng nước uống nên được làm sạch thường xuyên. Điều này đảm bảo hoạt động tối ưu của tất cả các bộ phận của ống định lượng nước uống và ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt không cần thiết của các bộ phận riêng lẻ.

    WPD đạt hiệu suất năng lượng cao nhất khi có nguồn cung cấp không khí tối ưu. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng.

    Cleaning pictogram

    Cốc uống nước có thể tái sử dụng

    Hãy giúp bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng cốc uống nước tái sử dụng thay vì cốc dùng một lần.

    • Kärcher cung cấp chai nước được làm hoàn toàn từ nhựa Tritan – không chứa BPA (bisphenol A), một chất có hại cho sức khỏe. Điều này có nghĩa là bạn có thể thưởng thức nước uống mà không chứa các chất phụ gia nhựa độc hại.
    • Một bình thủy tinh đặc biệt phù hợp cho văn phòng.
    • Các bình thủy tinh của Eva Solo là lựa chọn lý tưởng cho các cuộc họp.
    Gefaesse

    Sử dụng bình CO2

    • Đối với các ống định lượng nước uống có chức năng phân phối nước có ga, luôn phải sử dụng bình CO2 có dung tích tối đa (10 kg). Điều này có những ưu điểm sau:
    • Chai CO2 cần được thay thế ít thường xuyên hơn.
    • Điều này giúp tránh việc vận chuyển thêm không cần thiết.
    • WPD có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần phải thay thế bình CO2.
    • Không có công việc bảo trì không cần thiết.
    c02 bottles

    Dấu chân carbon của sản phẩm

    • Mỗi lần chúng ta sử dụng năng lượng, chúng ta để lại dấu vết CO2, được gọi là "dấu chân carbon sản phẩm" (PCF).
    • Bằng cách sử dụng WPD 100 của Kärcher, bạn đang đóng góp một phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường.
    • Không sử dụng năng lượng để sản xuất, vận chuyển và làm sạch chai nước và chai nạp lại.
    • Do đó, không có khí thải CO2 phát sinh từ quá trình này.
    • Để so sánh thêm, dấu chân carbon của sản phẩm WPD 100 chỉ bằng một phần sáu so với dấu chân carbon của máy làm mát nước và ít hơn một phần mười so với dấu chân carbon của máy bán hàng tự động.
    Footprint

    HD / HDS

    eco!hiệu quả

    Sử dụng chế độ eco!efficiency một cách nhất quán trên tất cả các máy HDS đảm bảo:

    • tiết kiệm và
    • Hoạt động thân thiện với môi trường,
    • Tiết kiệm 20% nhiên liệu và
    • Giảm 20% lượng khí thải CO2
    eco!efficiency

    Phụ kiện phù hợp

    Lựa chọn phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng cụ thể. Với những phụ kiện phù hợp, bạn có thể làm sạch nhanh hơn và do đó thường tiết kiệm được điện và nước.

    • Máy phun cát cho vết bẩn cứng đầu kết hợp ưu điểm của tia điểm và tia phun phẳng.
    • Thiết bị làm sạch bề mặt cho diện tích lớn
    • Đầu phun áp lực tạo ra lực va chạm cao hơn 40% --> đảm bảo làm sạch nhanh hơn và kỹ lưỡng hơn.
    • Các bàn chải rửa xoay tròn cho việc làm sạch xe cộ một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.
    The right accessories

    Điều chỉnh áp suất và lưu lượng nước tự động trực tiếp trên súng phun.

    Với hệ thống điều khiển servo, áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trực tiếp trên súng phun:

    • Điều chỉnh áp suất nước và lưu lượng nước tối ưu theo yêu cầu của công việc làm sạch.
    • Bụi bẩn nhẹ có thể được làm sạch bằng lượng nước ít hơn, từ đó tiết kiệm tài nguyên.
    Automatische Druck- und Wassermengenverstellung direkt an der Pistole

    Ngừng cấp nước sớm

    Khi sử dụng đường ống cấp nước dài, nguồn cấp nước có thể được tắt sớm nếu cần thiết, miễn là trong ống nước và bể chứa vẫn còn đủ nước để hoàn thành công việc làm sạch.

    Chuyển các chất tẩy rửa còn lại một cách nhanh chóng và dễ dàng.

    Với hệ thống Switch-Chem, chai chất tẩy rửa không thể được làm rỗng hoàn toàn. Bằng cách nhanh chóng và đơn giản tháo các chai chất tẩy rửa, lượng còn lại có thể được chuyển sang chai tiếp theo.

    Restmengen schnell und einfach umfüllen

    Máy hút bụi

    T 12/1 Tiết kiệm năng lượng

    Sử dụng T 12/1 eco!efficiency

    • Tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí năng lượng (lên đến 40%)
    • Giảm chi phí
    • Hiệu suất làm sạch vượt trội dù tiết kiệm năng lượng
    • Mức độ tiếng ồn cực thấp (56 dB(A)) cho phép làm sạch yên tĩnh 24/7.
    • Bộ lọc vĩnh viễn siêu mạnh cho phép hút bụi mà không cần Túi lọc, từ đó tiết kiệm chi phí cho Túi lọc.
    T 12/1 eco!efficiency

    NT 35/1 Chiến thuật

    Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động Tact không chỉ đảm bảo lực hút mạnh mẽ và ổn định mà còn kéo dài tuổi thọ của bộ lọc.

    • Bộ lọc nếp phẳng tự làm sạch bằng các luồng khí mạnh. Ưu điểm: Tuổi thọ bộ lọc dài hơn nhiều so với các hệ thống lọc truyền thống.
    • Do đó, bộ lọc chỉ cần thay thế rất hiếm khi, giúp tiết kiệm cả tiền bạc và tài nguyên.
    • Bộ lọc nếp phẳng cũng có sẵn được làm từ vải polyester chống thấm nước, có thể giặt được và do đó cực kỳ bền bỉ, ngay cả trong các ứng dụng ẩm ướt.
    NT 35/1 Tact

    Puzzi 8/1, 100, 200

    Đối với vết bẩn nhẹ, chỉ cần một viên chất tẩy rửa là đủ để làm sạch hoàn toàn.

    • Hiệu suất làm sạch vượt trội trên vết bẩn nhẹ chỉ với một viên.
    • Vật liệu đóng gói hòa tan trong nước tạo ra ít rác thải hơn.
    • Điều chỉnh linh hoạt cho từng nhiệm vụ làm sạch cụ thể với việc định lượng dễ dàng.
    • Bảo vệ da nhờ vào bao bì đơn lẻ của viên thuốc.
    Puzzi 8/1, 100, 200

    Puzzi 400 K

    Lưu lượng phun có thể điều chỉnh từ 5,5 lít/phút đến 1 lít/phút tùy thuộc vào nhiệm vụ làm sạch.

    • Lượng dung dịch phun có thể được điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ làm sạch.
    • Tiết kiệm nước đáng kể tùy thuộc vào lượng nước phun được chọn.
    • Giảm ô nhiễm nước thải tùy thuộc vào lượng nước phun được chọn.
    • Bề mặt vải khô nhanh hơn khi sử dụng lượng phun ít hơn.
    Puzzi 400 K