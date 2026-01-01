Mục tiêu của sáng kiến bền vững Năng lực Xanh là trở thành trung tâm xuất sắc hàng đầu về thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, cũng như công nghệ môi trường sáng tạo, đồng thời giới thiệu các giải pháp cho tương lai bền vững từ lĩnh vực kỹ thuật máy móc và hệ thống đến các nhà hoạch định chính sách và công chúng. Điều này là do các giải pháp cho những thách thức của tương lai đối với một dân số toàn cầu đang gia tăng phải đi đôi với nhau: lý trí và công nghệ. Các lĩnh vực hoạt động và mục tiêu cho kinh doanh bền vững được xác định rõ ràng:

Hiệu quả năng lượng: đạt được nhiều hơn với ít hơn.

Nguồn năng lượng và sử dụng: Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn năng lượng hiện có. Phát triển và triển khai các nguồn năng lượng thay thế mới.

Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên: tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu thô và phát triển các loại nguyên liệu thô mới và thay thế.

Phát thải: Giảm mức phát thải hoặc tránh phát thải hoàn toàn.

Di động: Giải pháp cho thời đại khi ô tô dưới hình thức hiện tại không còn tồn tại.

Quản lý tái chế: Tránh, giảm thiểu và tái chế hợp lý chất thải.

Giảm chi phí vòng đời: từ sản xuất nguyên liệu thô và năng lượng, qua quá trình sản xuất, vận hành và tái chế cho đến những hậu quả tổng thể của các hoạt động của tất cả các bên tham gia.

Quy mô của trách nhiệm và các nhiệm vụ là vô cùng lớn. Con đường dài đang chờ đợi tất cả chúng ta phía trước. Một bước nữa đã được thực hiện. Nhiều người khác sẽ theo sau. Bền vững không phải là một mục tiêu xa vời cho tương lai, mà là trách nhiệm và nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta. Điều này là bởi vì, cuối cùng, tất cả đều liên quan đến tương lai của mọi người.