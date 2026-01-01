Máy chà sàn liên hợp cơ động như một bàn chải chân không. Nó tạo áp lực tiếp xúc gấp mười lần so với lau bằng tay với hiệu suất làm sạch tốt hơn nhiều. Và điều này, với tốc độ lăn khoảng 1.500 vòng quay. Máy duy trì lực hút trong khi hút bụi tiến và lùi. Các thanh gạt cũng có thể được nâng lên cho bụi cứng đầu. Điều này đảm bảo thời gian tiếp xúc làm sạch của thiết bị chuyên dụng rất nhanh chóng.

Con lăn tốc độ cao Áp lực tiếp xúc cao hơn gấp mười lần so với vệ sinh bằng tay. Con lăn cũng vệ sinh được các bề mặt có kết cấu và khe rãnh. Con lăn chuyển động hỗ trợ máy tự di chuyển, không cần phải đẩy máy. Khô tức thời Miệng hút mềm giúp loại bỏ độ ẩm - cả tiến lẫn lùi. Cho phép lám sạch chuyên sâu, chế độ hút có thể vô hiệu hóa bằng bàn đạp chân. Khô tức thời Miệng hút mềm giúp loại bỏ độ ẩm - cả tiến lẫn lùi. Sàn khô tức thời sau khi làm sạch. Cho phép lám sạch chuyên sâu, chế độ hút có thể vô hiệu hóa bằng bàn đạp chân. Thùng chứa có thể tháo rời Áp lực tiếp xúc cao hơn gấp mười lần so với vệ sinh bằng tay. Con lăn cũng vệ sinh được các bề mặt có kết cấu và khe rãnh. Con lăn chuyển động hỗ trợ máy tự di chuyển, không cần phải đẩy máy. Chế độ hút có thể được tắt Có thể tắt chế độ hút bằng bàn đạp chân Có thể áp dụng chế độ làm sạch và sau đó hút khô để làm sạch sâu hơn. Thùng chứa có thể tháo rời Có thể tháo bình chứa nước sạch. Có thể tháo riêng bình chứa nước bẩn. Có thể tháo riêng đổng thời hai bình chứa hoặc cùng nhau. Có tay cầm để dễ dàng vận chuyển.