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    Kärcher upright vacuum cleaner with grey and yellow accents, standing on a white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    CMS Purus Award 2009
    StarAward 2009 gold 31466 CMYK 1

    Máy chà sàn liên hợp

    BR 30/4 C Adv

    Mã đơn hàng: 1.783-213.0

    Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C nhẹ và nhỏ gọn - nặng 12 kg, với cải tiến hút bụi mạnh mẽ này rất lý tưởng để làm sạch các bề mặt cứng từ 20 đến 200 m².
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