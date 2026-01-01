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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy chà sàn liên hợp
Mã đơn hàng: 1.783-213.0Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C nhẹ và nhỏ gọn - nặng 12 kg, với cải tiến hút bụi mạnh mẽ này rất lý tưởng để làm sạch các bề mặt cứng từ 20 đến 200 m².
Loại truyền động
Nguồn vận hành
Động cơ dẫn động
Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
300
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
300
Bình nước sạch/bẩn (l)
4 4
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
200
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
130
Tốc độ bàn chải (rpm)
1450
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
100
Mức tiêu thụ nước (l/min)
0.3
Độ ồn (dB(A))
Tối đa 72
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Công suất (W)
820
Màu sắc
Màu than
Kích thước (D x R x C) (mm)
495 x 340 x 1145
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm