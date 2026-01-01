Chất giặt thảm CarpetPro với công nghệ iCapsol RM 768 OA | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.295-634.0Chất giặt thảm CarpetPro với công nghệ iCapsol RM 768 OA mạnh mẽ có tính năng khử mùi. Kết hợp cùng công nghệ Encapsulation: bụi bẩn được bao bọc và hút bỏ đi trong lần làm sạch tiếp theo.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
8.5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.86
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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