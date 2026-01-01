Chất giặt thảm CarpetPro với công nghệ iCapsol RM 768 OA | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.295-634.0

Chất giặt thảm CarpetPro với công nghệ iCapsol RM 768 OA mạnh mẽ có tính năng khử mùi. Kết hợp cùng công nghệ Encapsulation: bụi bẩn được bao bọc và hút bỏ đi trong lần làm sạch tiếp theo.