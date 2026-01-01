Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chất giặt thảm CarpetPro với công nghệ iCapsol RM 768 OA | Kärcher

    Kärcher CarpetPro RM 768 OA detergent in a large plastic container with a blue label.

    Chất giặt thảm CarpetPro với công nghệ iCapsol RM 768 OA

    Mã đơn hàng: 6.295-634.0

    Chất giặt thảm CarpetPro với công nghệ iCapsol RM 768 OA mạnh mẽ có tính năng khử mùi. Kết hợp cùng công nghệ Encapsulation: bụi bẩn được bao bọc và hút bỏ đi trong lần làm sạch tiếp theo.
    Yêu cầu báo giá