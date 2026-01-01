Đầu hút oto, ID 35, 90 mm | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.906-108.0Dụng cụ hút bụi ô tô dạng góc, phẳng, bằng nhựa với chiều rộng làm việc khoảng 90 mm. Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT.
Kích thước (D x R x C) (mm)
240 x 130 x 100
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng (mm)
90
Trọng lượng (Kg)
0.123
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.136
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm