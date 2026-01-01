Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu hút oto, ID 35, 90 mm | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner nozzle with a flat, angled design, shown on a white background.

    Đầu hút oto, ID 35, 90 mm

    Mã đơn hàng: 6.906-108.0

    Dụng cụ hút bụi ô tô dạng góc, phẳng, bằng nhựa với chiều rộng làm việc khoảng 90 mm. Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT.
    Yêu cầu báo giá