FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-813.0Chất làm sạch sâu cực mạnh để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và lớp phủ của sàn chống kiềm. Loại bỏ ngay cả các vết dầu, mỡ và khoáng chất cứng đầu nhất.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
13
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.5
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