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    Kärcher RM 752 cleaning solution container with label detailing product information and warehouse image.

    FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752

    Mã đơn hàng: 6.295-813.0

    Chất làm sạch sâu cực mạnh để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và lớp phủ của sàn chống kiềm. Loại bỏ ngay cả các vết dầu, mỡ và khoáng chất cứng đầu nhất.
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