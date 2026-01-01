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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.353-908.0
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
440 - 990
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 85
Áp lực vận hành (bar / MPa)
20 - 145 / 2 - 14.5
Áp lực tối đa (bar / MPa)
175 / 17.5
Công suất (kW)
6.4
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
78.4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
86.8
Kích thước (D x R x C) (mm)
650 x 521 x 1100
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm