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    Kärcher professional high-pressure cleaner with metal body, wheels, and attached spray gun.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 10/15-4 Cage Food

    Mã đơn hàng: 1.353-908.0

    • 2 bồn chứa chất làm sạch với chức năng rửa
    • Ống áp suất cao trong ngành công nghiệp thực phẩm, bánh xe không để lại vết màu xám
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