Máy phun rửa áp lực cao dòng nước lạnh HD 5/15 C Plus với kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và có tính linh hoạt gây ấn tượng nhờ tính lưu động tuyệt vời, phù hợp cho cả quy trình vận hành theo chiều dọc và chiều ngang. Thiết bị được gắn ngăn phụ kiện đầy tinh vi và có tuổi thọ cao nhờ vào đầu xi lanh bằng đồng và van giảm áp tự động.

Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock. Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít. Tính cơ động Tay cầm tích hợp ở phía trước của máy cho phép tải dễ dàng và vận chuyển thuận tiện. Tay đẩy có thể thu lại bằng một nút bấm. Kết cấu nhỏ gọn. Tính linh hoạt Có thể vận hành máy theo phương ngang hoặc phương dọc. Những bánh xe không di chuyển theo theo phương ngang. Nhờ vậy máy sẽ đạt được độ ổn định tối đa. Tư thế đỗ và vận chuyển tách biệt cho bộ phận phun. Chất lượng Giảm áp tự động để bảo vệ các bộ phận của máy, đồng thời kéo dài tuổi thọ. Đầu xi-lanh với vật liệu đồng thau chất lượng cao Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước Ngăn phụ kiện Kết nối vít (M 18 × 1.5) để lưu trữ Surface Cleaner trực tiếp trên máy. Ngăn chứa đầu phun 3 chế độ và đầu phun xoáy. Đai cao su để gắn ống HP.