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    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and handle, standing upright on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 5/15 C Plus

    Mã đơn hàng: 1.520-931.0

    • Phụ kiện chất lượng cao