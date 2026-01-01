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    Kärcher high-pressure cleaner with hose, grey and yellow design, on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 6/15 M 50Hz *KAP

    Mã đơn hàng: 1.150-945.0

    • Trục bơm 3 pit tông với ống thép cứng không rỉ
    • Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.
    • Tự giảm áp suất và hiệu suất năng lượng cao lên đến 20%
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