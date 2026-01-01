Máy rửa nước áp lực cao di động HD 6/15 M của chúng tôi đi kèm với nhiều tính năng thiết bị cải tiến để đảm bảo an toàn và vận hành. Tính năng giảm áp tự động bảo vệ các linh kiện chịu áp lực cao trong khi máy ở chế độ chờ, súng EASY!Force với thiết kế sáng tạo giúp tận dụng lực đẩy của tia nước áp lực cao để giảm lực giữ cần gạt xuống bằng 0. Bên cạnh đó, khớp nối nhanh EASY!Lock cho phép thao tác nhanh hơn gấp năm lần so với các kết nối ren truyền thống mà không ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ. Máy có thể hoạt động cả theo chiều dọc và ngang, mang lại tính linh hoạt tuyệt vời khi sử dụng. Bơm trục 3 piston mạnh mẽ với đầu xi lanh bằng đồng thau giúp tăng hiệu suất làm sạch và tiết kiệm năng lượng khoảng 20%. Máy cũng đi kèm nhiều lựa chọn để cất giữ và bảo quản phụ kiện an toàn trong quá trình vận chuyển. Cuối cùng, thiết kế thân máy thân thiện với dịch vụ, giúp việc bảo trì dễ dàng hơn, hoàn thiện cho tính năng ưu việt của HD 6/15 M.

Thiết bị cao cấp Tự giảm áp để bảo vệ các thành phần để kéo dài tuổi thọ thiết bị. Mạnh mẽ, 2 cực, làm mát bằng không khí Đầu xi lanh đồng chất lượng cao. Vận hành linh động Thiết kế cho hoạt động thẳng đứng và nằm ngang Ổn định tối da khi hoạt động nằm ngang trong khi bánh xe ko chạm đất. Nổi bật về tính di động Tay đẩy có thể được rút ra với nút nhấn, tăng độ nhỏ gọn và giảm yêu cầu về không gian. Lưu trữ dễ dàng trong các phương tiện dịch vụ Lưu trữ tích hợp tùy chọn giảm thời gian thiết lập. Kho phụ kiện thông minh Giá đỡ cố định để tách bọt EASY!Lock TR20 cho phép các đầu phun mạnh hoặc làm sạch bề mặt được lưu trữ ngay tại máy. Khoang vòi phun tiện lợi được giữa cho đầu phun xoay. Dễ phục vụ Dễ tiếp cận các đầu phun khi phần dưới của máy được mở ra. Tiếp cận nhanh các hộp điện đơn giản thông qua mở nắp. Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước Giải quyết hiệu quả và tiết kiệm thời gian Dễ dàng sử dụng súng áp lực cao EASY!Force. Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít. Tăng hiệu quả năng lượng Máy bơm 3 pít-tông mới phát triển với giảm lưu lượng nước đáng kể và giảm áp lực. Tăng 20% hiệu suất làm việc và hiệu quả năng lượng