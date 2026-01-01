Máy làm sạch áp lực HDS 6/14-4 C | Kärcher

Khái niệm lưu động

Thiết kế bánh xe cao su kích thước lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng Giá nghiêng tích hợp để vượt qua được các chướng ngại vật như bậc cầu thang và gờ đá mà không mất sức. Tay đẩy giúp vận chuyển và điều động dễ dàng.