Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch áp lực HDS 6/14-4 C | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose reel, and control panel, viewed from the rear angle.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HDS 6/14-4 C

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.170-904.0

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