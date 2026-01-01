Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch áp lực HDS 7/16 CX | Kärcher

    Kärcher industrial steam cleaner with grey body, yellow controls, and wheels for mobility.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HDS 7/16 CX

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.173-904.0

    • Chế độ hiệu quả
    • Công tắc điều khiển đơn
    • Động cơ 3 pha mạnh mẽ
    Yêu cầu báo giá