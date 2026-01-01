Máy làm sạch áp lực HDS 7/16 CX | Kärcher

Máy HDS 7/16 CX 3 pha mạnh mẽ từ dòng máy HDS kết hợp với cuộn ống tích hợp gồm cả ồng cao áp 15 m. Thêm vào đó, máy phun rửa áp lực cao nước nóng có thao tác vận hành thông minh với một nút nhấn cùng với bánh xe phía trước và vô lăng để vận chuyển dễ dàng cho người sử dụng. Thiết bị cao cấp và hoạt động rất cực kỳ hiệu quả và thân thiện với môi trường nhờ có chế độ eco!effiency. Súng phun áp lực cao EASY!Force sử dụng lực giật của động cơ cao áp để giảm lực bằng không, trong khi khóa khớp nhanh EASY!Lock cho phép xử lý nhanh gấp 5 lần dùng vít mà không ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ. Thùng chứa chất tẩy rửa và nhiên liệu được bảo vệ trong khung gầm cứng mà cũng cho phép các ứng dụng khác bền hơn. Phụ kiện, vòi phun và công cụ được dễ dàng dọn dẹp gọn gàn để lưu trữ trong ngăn.

Hiệu quả Chế độ hiệu quả - kinh tế và thân thiện với môi trường, ngay cả trong thời gian sử dụng kéo dài. Giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và khoảng 20% khí thải CO₂ Bộ phun hóa chất định lượng kết hợp với tính năng súc rửa đường ống Dễ sử dụng Vận hành với công tắc đơn kích thước lớn, dễ quan sát Miệng thùng chứa lớn tích hợp máng đổ. Bình hóa chất bảo dưỡng hệ thống có thể thay thế dễ dàng từ bên ngoài. Cất đặt Ngăn phụ kiện có khóa để chứa vòi phun, dụng cụ đồ nghề, v.v… Tích hợp guồng quấn dây áp lực 15 m. Ứng dụng cho bán kính hoạt động rộng và dễ dàng bảo quản ( đối với dòng CX ) Kết hợp giá đỡ ống phun giúp máy dễ dàng di chuyển Ổn định Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao. Bộ lọc nước cấp bảo vệ bơm tránh hư hỏng Hệ thống làm mềm bằng nước giúp bảo vệ các cuộn dây nóng chống lại các tác hại vôi hóa. Tính cơ động Với những bánh xe cỡ lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng Tay cầm lớn trên khung máy Giá nghiêng tích hợp để vượt qua được các chướng ngại vật như bậc cầu thang và gờ đá mà không mất sức. Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock. Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.