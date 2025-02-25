Với khái niệm vận hành EASY của chúng tôi, chúng tôi mong muốn việc sử dụng thiết bị trở nên đơn giản nhất có thể. Một trong những cách chúng tôi thực hiện điều này là bằng cách thiết kế bộ điều chỉnh, vốn điều chỉnh lưu lượng và áp suất, có thể truy cập trực tiếp qua một lỗ mở trên nắp. Nếu tất cả các thiết lập đều ở mức tối thiểu, chế độ hơi nước sẽ được kích hoạt. Nhiệt độ có thể được điều chỉnh thông qua bảng điều khiển. Các tùy chọn lưu trữ tiện lợi cũng rất đa dạng đối với máy phun rửa áp lực cao nước nóng của chúng tôi: vòi phun, dây nguồn, đầu phun và các dụng cụ có thể được cất gọn trên thiết bị. Đối với các mẫu không có cuộn ống tự động, thay vào đó có một ngăn lưu trữ bổ sung. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, máy giặt được trang bị 2 bình chứa chất tẩy rửa với chức năng đo lường chính xác và xả nước, và tất cả các bộ phận cần bảo trì đều có thể tiếp cận nhanh chóng.