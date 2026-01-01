Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.428-500.0NT 27/1 là dòng máy hút bụi khô/ẩm công suất lớn dành cho các đơn vị sử dụng chuyên nghiệp. Máy có thiết kế nhỏ gọn hiếm có, được tích hợp một số phụ tùng hữu ích theo tiêu chuẩn.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
72
Lực hút (mbar / kPa)
249 / 24.9
Dung tích thùng chứa (l)
27
Vật liệu thùng chứa
Nhựa
Công suất (W)
1380
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
71
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
7.1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8.56
Kích thước (D x R x C) (mm)
420 x 420 x 525
Phạm vi cung cấp
Thiết bị