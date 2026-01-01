Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black lid, and flexible hose attached to a metal wand.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 27/1

    Mã đơn hàng: 1.428-500.0

    NT 27/1 là dòng máy hút bụi khô/ẩm công suất lớn dành cho các đơn vị sử dụng chuyên nghiệp. Máy có thiết kế nhỏ gọn hiếm có, được tích hợp một số phụ tùng hữu ích theo tiêu chuẩn.
    Yêu cầu báo giá