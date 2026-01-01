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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, and a long hose on wheels.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 40/1 Ap L

    Mã đơn hàng: 1.148-321.0

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