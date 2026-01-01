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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, and a long hose attached to a floor nozzle.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 50/1 Tact Te M

    Mã đơn hàng: 1.148-435.0

    Máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te M lớn và có tính di động cao với thùng chứa 50 lít và tay cầm điều chỉnh đẩy.
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