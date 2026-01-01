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Quốc gia: Việt Nam
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.148-435.0Máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te M lớn và có tính di động cao với thùng chứa 50 lít và tay cầm điều chỉnh đẩy.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
273 / 27.3
Dung tích thùng chứa (l)
50
Công suất (W)
1380
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
69
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
19
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
24.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
640 x 370 x 1045
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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