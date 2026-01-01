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Quốc gia: Việt Nam
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.667-291.0NT 65/2 Ap là dòng máy hút bụi khô/ẩm công suất lớn với 2 mô-tơ chuyên phục vụ các ứng dụng chuyên nghiệp. Công suất hút gần như cố định nhờ hiệu quả vệ sinh của màng lọc đế gấp phẳng thông qua các luồng khí.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Dung tích thùng chứa (l)
65
Vật liệu thùng chứa
Nhựa
Công suất (W)
2760
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Chiều dài dây điện (m)
10
Độ ồn (dB(A))
73
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
20
Kích thước (D x R x C) (mm)
600 x 480 x 920
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng