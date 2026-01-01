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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with grey body, black top, and attached hose on wheels.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 65/2 Ap *EU

    Mã đơn hàng: 1.667-291.0

    NT 65/2 Ap là dòng máy hút bụi khô/ẩm công suất lớn với 2 mô-tơ chuyên phục vụ các ứng dụng chuyên nghiệp. Công suất hút gần như cố định nhờ hiệu quả vệ sinh của màng lọc đế gấp phẳng thông qua các luồng khí.
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