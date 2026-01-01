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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.667-292.0Máy hút bụi khô/ẩm có động cơ kép, hiệu suất vận hành cao chuyên phục vụ các mục đích chuyên dụng. Khả năng vệ sinh hiệu quả bằng luồng khí của màng lọc đế gấp phẳng giúp duy trì được công suất vệ sinh hầu như không đổi.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Dung tích thùng chứa (l)
75
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất (W)
2760
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Chiều dài dây điện (m)
10
Độ ồn (dB(A))
73
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
26
Kích thước (D x R x C) (mm)
700 x 505 x 995
Phạm vi cung cấp
Thiết bị