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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with stainless steel body, large wheels, and flexible hose.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 75/2 Ap Me Tc *EU

    Mã đơn hàng: 1.667-292.0

    Máy hút bụi khô/ẩm có động cơ kép, hiệu suất vận hành cao chuyên phục vụ các mục đích chuyên dụng. Khả năng vệ sinh hiệu quả bằng luồng khí của màng lọc đế gấp phẳng giúp duy trì được công suất vệ sinh hầu như không đổi.
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