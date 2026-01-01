RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-555.0Hiệu quả cao và nhẹ nhàng thực hiện tập trung làm sạch áp lực cao cho dầu nặng, dầu mỡ và ngâm khoáng. Thích hợp để làm sạch phương tiện, bạt và động cơ.
Kích thước đóng gói (l)
2.5
Đơn vị gói (Unit)
4
pH
12
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3
Kích thước (D x R x C) (mm)
120 x 120 x 280
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