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    Black Kärcher PressurePro Professional cleaner bottle with yellow cap, featuring product label and safety symbols.

    RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-

    Mã đơn hàng: 6.295-555.0

    Hiệu quả cao và nhẹ nhàng thực hiện tập trung làm sạch áp lực cao cho dầu nặng, dầu mỡ và ngâm khoáng. Thích hợp để làm sạch phương tiện, bạt và động cơ.
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