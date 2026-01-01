SG 4/4 là dòng máy làm sạch bằng hơi nước nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, mang lại hiệu suất làm sạch vượt trội và khả năng khử trùng đã được chứng nhận¹⁾ nhờ áp suất hơi nước 4 bar. Chức năng điều tiết dòng hơi biến thiên liên tục và tính năng VapoHydro giúp điều chỉnh độ bão hòa hơi nước vô cấp, cho phép thiết bị thích ứng hoàn hảo với mọi tác vụ vệ sinh. Hệ thống 2 bình chứa gia nhiệt nhanh có thể châm nước liên tục, giúp vận hành xuyên suốt trong thời gian dài mà không bị gián đoạn. Thiết bị tích hợp màn hình hiển thị nhiệt độ, hoạt động hoàn toàn không sử dụng hóa chất và phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Gói thiết bị toàn diện bao gồm: hai đầu phun sàn (vệ sinh chuyên sâu và vệ sinh diệt khuẩn), khoang chứa phụ kiện tích hợp, móc treo dây điện và giá đỡ ống phun giúp lưu trữ tiết kiệm diện tích.

Khử trùng được chứng nhận và hiệu quả cao Khử trùng bề mặt theo EN 16615 được xác nhận bởi phòng thí nghiệm bên ngoài. Phổ hiệu quả diệt khuẩn và diệt virut chống lại virut bao bọc PLUS. Vi trùng xét nghiệm: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus. Khử trùng không hóa chất Thân thiện với tài nguyên và không có cặn, vì chỉ được làm sạch bằng nước. An toàn tối đa vì sự phát triển của vi trùng đa kháng được ngăn chặn. Làm sạch bề mặt thân thiện mà không cần hóa chất. Hệ thống bình kép Nước sạch có thể được liên tục làm đầy trong khoang do bộ phận đun sôi và khoang chứa nước được thiết kế tách biệt. Vì chỉ có một phần khối lượng tổng thể được làm nóng, một luồng hơi nước liên tục được nhanh chóng sản xuất. Với khối lượng bình chứa lên đến 4l, máy SG 4/4 có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần châm nước. VapoHydro Nhờ vào VapoHydro, mức độ hơi nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào các công việc làm sạch khác nhau. Ngoài áp lực hơi nước, độ bão hòa có thể được điều chỉnh từ dạng hơi sương sang dạng nước nóng. Với đầu phun nước nóng, ngay cả các chất bẩn cứng đầu nhất cũng có thể loại bỏ một cách dễ dàng. Khoang chứa phụ kiện Khoang chứa cho phép chứa đa dạng các loại phụ kiện khác nhau. Các phụ kiện luôn được cất giữ cẩn thận Ống phun cũng có thể được giữ ở khu vực sau máy