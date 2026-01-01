Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher steam cleaner with grey body, yellow accents, long handle, and brush attachment on white background.

    Máy hút bụi hơi nước

    SG 4/4

    Mã đơn hàng: 1.092-104.0

    Máy SG 4/4 nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ với áp lực lên đến 4 bar. Hệ thống điều chỉnh áp lực thông minh và chức năng VapoHydro giúp làm sạch hiệu quả mà không cần đến chất tẩy rửa.
    Yêu cầu báo giá
    ¹⁾
    Theo tiêu chuẩn EN 16615, sàn PVC, thiết bị: SG 4/4 (đầu hút sàn với bàn chải, tốc độ 30 cm/giây, áp suất hơi tối đa, mức VapoHydro tối thiểu), vi khuẩn kiểm nghiệm: Enterococcus hirae ATCC 10541, virus kiểm nghiệm: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.