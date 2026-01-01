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    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and nozzle, featuring a grey and black body with yellow accents.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 10/1 Adv

    Mã đơn hàng: 1.527-154.0

    T 10/1 Professional là dòng thiết bị được cải tiến, nhằm phục vụ công tác hút bụi chuyên nghiệp cho các nhóm khách hàng mục tiêu như: Nhà hàng khách sạn, nhà thầu vệ sinh,... Thiết bị gồm một dây nguồn (12m), một khớp nối chống tĩnh điện, một bộ tích hợp dây nguồn, một màng lọc chính cho phép hút bụi cực mạnh.
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