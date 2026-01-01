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Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.527-154.0T 10/1 Professional là dòng thiết bị được cải tiến, nhằm phục vụ công tác hút bụi chuyên nghiệp cho các nhóm khách hàng mục tiêu như: Nhà hàng khách sạn, nhà thầu vệ sinh,... Thiết bị gồm một dây nguồn (12m), một khớp nối chống tĩnh điện, một bộ tích hợp dây nguồn, một màng lọc chính cho phép hút bụi cực mạnh.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
220 / 22
Lưu lượng khí (l/s)
43
Hiệu suất (W)
700
Dung tích thùng chứa (l)
10
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
12
Độ ồn (dB(A))
57
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
5.4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
9.194
Kích thước (D x R x C) (mm)
355 x 310 x 410
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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