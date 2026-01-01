Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi khô công nghiệp T 10/1 Corded | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black hose, and yellow accents on a white background.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 10/1 Corded

    Mã đơn hàng: 1.527-300.0

    • Bình chứa 10 lít, được làm từ 45% vật liệu tái chế, hoạt động cực kỳ êm ái với độ ồn chỉ 52 dB(A), thiết kế tiện dụng.
    • Dây nguồn dài 12 mét, tay cầm có thể gập lại, ngăn chứa phụ kiện tích hợp.
    Yêu cầu báo giá
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    Tất cả các bộ phận bằng nhựa, không bao gồm phụ kiện.