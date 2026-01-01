Máy hút bụi khô công nghiệp T 10/1 Corded | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.527-300.0
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
185 / 18
Lưu lượng khí (l/s)
40
Hiệu suất (W)
585
Dung tích thùng chứa (l)
10
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
12
Độ ồn (dB(A))
52
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
6.6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
9.8
Kích thước (D x R x C) (mm)
430 x 255 x 370
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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