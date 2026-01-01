Máy hút bụi khô công nghiệp T 10/1 Corded | Kärcher

Máy hút bụi khô T 10/1 từ Kärcher được làm từ 45% vật liệu tái chế¹⁾, giúp tiết kiệm tài nguyên và năng lượng trong quá trình sản xuất. Thiết bị gây ấn tượng bởi lực hút hàng đầu, tính bền vững, sự chắc chắn và tỷ lệ hiệu suất trên giá thành vượt trội. Dù có lực hút cao, T 10/1 vận hành chỉ ở mức 52 dB(A) nên siêu yên tĩnh, cho phép dễ dàng sử dụng để làm sạch vào ban ngày tại các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn. Máy có thiết kế nhỏ gọn với tay xách gập gọn tiện lợi giúp vận chuyển công thái học. T 10/1 có khả năng chống lật và di chuyển linh hoạt. Dung tích bình chứa của máy hút bụi là 10 lít. Độ bền bỉ và chắc chắn của máy được thể hiện rõ qua các chi tiết như khung gầm, vỏ máy, thanh chống va đập và các bánh xe lớn. Đầu hút khe đi kèm trong phạm vi giao hàng có thể được cất giữ trong ngăn chứa phụ kiện tích hợp trên T 10/1, nhờ đó luôn trong tầm tay tiện lợi. Bộ lọc HEPA 14 hiệu quả cao cũng có thể được mua thêm dưới dạng tùy chọn.

Bền vững và mạnh mẽ: 45% thành phần tái chế Sản xuất: Giảm sử dụng nguyên liệu thô và năng lượng. Sử dụng vật liệu tái chế làm giảm lượng khí thải CO₂. Siêu êm: Hoạt động gần như không có tiếng ồn chỉ với 52 dB(A) Hoàn hảo để làm sạch ban ngày. Giảm ô nhiễm tiếng ồn ngay cả vào ban đêm. Giảm thiểu rủi ro như căng thẳng hoặc tổn thương thính giác. Thiết kế công thái học, nhỏ gọn và thân thiện với người dùng Thiết kế tiện dụng: có thể đeo sát vào cơ thể. Thiết kế công thái học với tay cầm thoải mái Tiết kiệm không gian và thông minh: Dễ dàng cất giữ nhanh chóng. Dây cắm nguồn Thay thế dây nguồn đơn giản và nhanh chóng ngay cả khi không có kiến thức trước đó. Quá trình làm sạch có thể được tiếp tục liền mạch. Giảm hoặc tránh chi phí bảo trì. Ngăn lưu trữ dây thủ công Dây nguồn có thể được lưu trữ dễ dàng. Tiết kiệm thời gian: Lưu trữ dây chỉ trong vài giây. Dây nguồn không bị xoắn và luôn được cuộn lại. Trọng lượng nhẹ Vận chuyển dễ dàng, ngay cả khi dùng một tay. Dễ dàng mang theo trên các bậc thang. Vận hành thân thiện với người dùng Nút bật/tắt lớn. Vận hành nhanh chóng và dễ dàng bằng chân hoặc tay. Vị trí đặt thiết thực để cất giữ gọn gàng. Bạn có thể đặt mua thêm bộ lọc HEPA 14 hiệu quả cao. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất tại các địa điểm nhạy cảm về vệ sinh. Độ lọc và phân tách cao: 99,995%. Giỏ lọc chính vĩnh viễn Bền, chắc và bền vững. Được làm từ chất liệu nỉ. Có thể làm sạch bằng tay ở 30 °C và tái sử dụng. Ngăn phụ kiện tích hợp Đầu hút khe hẹp có thể được cất giữ gọn gàng trong đầu máy. Lưu trữ tiết kiệm không gian, luôn sẵn sàng sử dụng. Vận chuyển máy và phụ kiện an toàn và thuận tiện.