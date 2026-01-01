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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black hose, and yellow accents, on wheels.

    Máy hút bụi khô công nghiệp

    T 15/1 Corded

    Mã đơn hàng: 1.355-300.0

    • Dây nguồn dài 12 mét, tay cầm có thể gập lại, ngăn chứa phụ kiện tích hợp.
    Yêu cầu báo giá
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    Tất cả các bộ phận bằng nhựa, không bao gồm phụ kiện.