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Quốc gia: Việt Nam
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Máy hút bụi khô công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.355-300.0
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lực hút (mbar / kPa)
185 / 18
Lưu lượng khí (l/s)
40
Hiệu suất (W)
585
Dung tích thùng chứa (l)
15
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
12
Độ ồn (dB(A))
52
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
6.4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.124
Kích thước (D x R x C) (mm)
440 x 250 x 410
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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