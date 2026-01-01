Máy hút bụi khô T 15/1 của chúng tôi được làm từ 45% vật liệu tái chế¹⁾, giúp tiết kiệm tài nguyên một cách hiệu quả. Thiết bị gây ấn tượng bởi lực hút xuất sắc, vận hành siêu yên tĩnh, tính bền vững, sự chắc chắn và tỷ lệ hiệu suất trên giá thành tuyệt vời. Độ bền bỉ của máy được thể hiện qua các chi tiết như khung gầm chắc chắn, vỏ máy, thanh chống va đập và các bánh xe lớn. Dù có lực hút cao, tiếng ồn khi vận hành của T 15/1 chỉ ở mức 52 dB(A). Nhờ khả năng vận hành siêu yên tĩnh này, máy có thể được sử dụng bất cứ lúc nào để làm sạch vào ban ngày tại các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn. Máy hút bụi nhỏ gọn này có khả năng chống lật, di chuyển linh hoạt và dễ dàng vận chuyển một cách công thái học sát cơ thể nhờ tay xách có thể gập gọn. Dung tích bình chứa của máy là 15 lít. Nhờ ngăn chứa phụ kiện tích hợp, đầu hút khe đi kèm luôn có thể được cất giữ ngay trên T 15/1 trong tầm tay tiện lợi. Ngoài ra, người dùng có thể mua thêm bộ lọc HEPA 14 hiệu quả cao dưới dạng tùy chọn.

Bền vững và mạnh mẽ: 45% thành phần tái chế Sản xuất: Giảm sử dụng nguyên liệu thô và năng lượng. Sử dụng vật liệu tái chế làm giảm lượng khí thải CO₂. Siêu êm: Hoạt động gần như không có tiếng ồn chỉ với 52 dB(A) Hoàn hảo để làm sạch ban ngày. Giảm ô nhiễm tiếng ồn ngay cả vào ban đêm. Giảm thiểu rủi ro như căng thẳng hoặc tổn thương thính giác. Thiết kế công thái học, nhỏ gọn và thân thiện với người dùng Vận chuyển công thái học: Có thể mang gần người. Thiết kế công thái học với tay cầm thoải mái Tiết kiệm không gian và thông minh: Dễ dàng cất giữ nhanh chóng. Dây cắm nguồn Thay thế dây nguồn đơn giản và nhanh chóng ngay cả khi không có kiến thức trước đó. Quá trình làm sạch có thể được tiếp tục liền mạch. Giảm hoặc tránh chi phí bảo trì. Trọng lượng nhẹ Vận chuyển dễ dàng, ngay cả khi dùng một tay. Dễ dàng mang theo trên các bậc thang. Vận hành thân thiện với người dùng Nút bật/tắt lớn. Vận hành nhanh chóng và dễ dàng bằng chân hoặc tay. Vị trí đặt thiết thực để cất giữ gọn gàng. Bạn có thể đặt mua thêm bộ lọc HEPA 14 hiệu quả cao. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất tại các địa điểm nhạy cảm về vệ sinh. Độ lọc và phân tách cao: 99,995%. Giỏ lọc chính vĩnh viễn Bền, chắc và bền vững. Được làm từ chất liệu nỉ. Có thể làm sạch bằng tay ở 30 °C và tái sử dụng. Ngăn phụ kiện tích hợp Đầu hút khe hẹp có thể được cất giữ gọn gàng trong đầu máy. Lưu trữ tiết kiệm không gian, luôn sẵn sàng sử dụng. Vận chuyển máy và phụ kiện an toàn và thuận tiện.