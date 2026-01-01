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Máy hút bụi khô dòng Kärcher T-Range mới kết hợp thiết kế tiện dụng với tính bền vững. Chúng hoạt động gần như không gây tiếng ồn và mang lại hiệu quả làm sạch tuyệt vời. Máy được làm từ 45% nhựa tái chế và được sản xuất theo cách tiết kiệm tài nguyên. Với lực hút mạnh mẽ, nhiều phụ kiện đi kèm và tỷ lệ hiệu năng/giá thành hấp dẫn, chúng đáp ứng những yêu cầu cao nhất về hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Máy hút bụi dạng mô-đun bền bỉ và chắc chắn nhờ khung gầm ổn định, vỏ máy chịu mài mòn, các tấm chắn bảo vệ và bánh xe lớn. Pin Kärcher Battery Power+ mạnh mẽ với điện áp 36 vôn đảm bảo thời gian hoạt động lâu dài cho các mẫu máy chạy bằng pin. Nhờ độ ồn khi hoạt động chỉ 52 dB(A) đối với phiên bản có dây, những chiếc máy siêu yên tĩnh này lý tưởng để sử dụng trong các khu vực nhạy cảm về tiếng ồn như khách sạn hoặc bệnh viện.
Sự cân bằng tối ưu: được làm từ 45% vật liệu tái chế. Nhu cầu năng lượng cho máy móc đã giảm đáng kể trong quá trình sản xuất và nhu cầu sử dụng nguyên liệu thô quý giá được giảm thiểu tối đa. Việc sử dụng vật liệu tái chế bền vững giúp tiết kiệm đến 2,0 kg nhựa mới cho mỗi sản phẩm.
Thiết kế thon gọn, tiện dụng, tay cầm thoải mái và trọng lượng nhẹ cho phép người dùng mang máy sát vào người. Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, giảm áp lực lên tay và lưng, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe. Sự uốn cong một cách công thái học giúp việc hút bụi dễ dàng hơn và cầm nắm thoải mái.
Là một phần của dòng sản phẩm T-Range mới, chúng tôi giới thiệu các máy có dây với mức tiêu thụ năng lượng giảm so với trước (500 W thay vì 700 W). Với các mẫu máy chạy bằng pin, thời gian hoạt động được kéo dài đáng kể ở chế độ tiết kiệm năng lượng (eco!efficiency) với độ ồn giảm.
Các phiên bản có dây của dòng máy hút bụi T-Range mới có độ ồn cực thấp, chỉ 52 dB(A). Độ ồn thấp đảm bảo điều kiện làm việc thoải mái và lý tưởng cho việc làm sạch cả ngày, ngay cả ở những khu vực nhạy cảm với tiếng ồn.
Nhờ hệ thống điều khiển điện tử, công nghệ này mang lại nhiều ưu điểm chẳng hạn như hiệu quả cao hơn với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Điều này giúp cho tuổi thọ của máy hút bụi được kéo dài đáng kể.
Bộ lọc HEPA-14 (DIN EN 1822:2019) loại bỏ hiệu quả các hạt bụi và virus như SARS-CoV-2 khỏi không khí trong phòng. Nhờ khả năng lọc và phân tách cao lên đến 99,995%, các tiêu chuẩn an toàn cao nhất được đảm bảo.
Dòng máy Kärcher T-Range mới là một ví dụ điển hình về tính bền vững bằng cách kết hợp các vật liệu thân thiện với môi trường với công nghệ sản xuất tiên tiến. Các máy móc được làm từ 45% vật liệu tái chế, nhựa tái chế từ phế liệu công nghiệp. Điều này giúp tiết kiệm đến 2,0 kg nhựa nguyên chất cho mỗi máy trong quá trình sản xuất. Vật liệu tái chế từ phế liệu công nghiệp là một loại vật liệu quý giá được thu hồi từ chất thải sản xuất như phế phẩm, mảnh vụn và hàng dư thừa được đưa trở lại chu trình. Lượng chất thải đưa đến bãi chôn lấp được giảm thiểu, tài nguyên thiên nhiên được tiết kiệm và môi trường được bảo vệ. Vật liệu thân thiện với môi trường giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong sản xuất và giảm đáng kể nhu cầu về nguyên liệu thô mới.
Các giá trị bên ngoài cũng rất quan trọng: các máy móc trong dòng T-Range không chỉ được sản xuất bền vững mà còn được đóng gói theo cách thân thiện với môi trường. Chúng tôi không làm mọi việc nửa vời. Đó là lý do tại sao bao bì của chúng tôi được làm từ 80% bìa cứng tái chế – không có lớp phủ nhựa. Điều này có nghĩa là bìa cứng có thể được đưa trở lại chu trình để tái chế giấy một cách an tâm. Với dòng sản phẩm T-Range, chúng tôi cho thấy sự đổi mới công nghệ và trách nhiệm sinh thái có thể song hành cùng nhau trong toàn bộ chu trình sản xuất và ứng dụng bền vững, sáng tạo và với những tư duy mới.
Dòng máy hút bụi Kärcher T-Range mới đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về tính bền vững và đổi mới. Nó kết hợp các vật liệu thân thiện với môi trường với công nghệ làm sạch tiết kiệm năng lượng. Máy tiết kiệm được lượng lớn năng lượng và khí CO₂, đặc biệt là trong quá trình sử dụng, giúp cho việc làm sạch tiết kiệm mà vẫn đảm bảo môi trường. Ngoài ra, các mẫu Bp chạy bằng pin cho phép làm sạch tiết kiệm năng lượng đặc biệt ở chế độ eco!efficiency: điều này tiết kiệm khoảng 1,46 kWh điện trên 1000 mét vuông diện tích làm sạch, tương đương với mức tiêu thụ năng lượng cho 18 tách cà phê mới pha mỗi giờ.* Đồng thời, lượng khí thải nhà kính giảm tới 53%.
Ít tiêu thụ năng lượng hơn đồng nghĩa với tác động môi trường thấp hơn và tiết kiệm kinh tế chỉ trong một bước. Với T-Range, Kärcher cung cấp một giải pháp thân thiện với môi trường cho các ứng dụng chuyên nghiệp, tích cực góp phần giảm lượng khí thải CO₂ và bảo tồn tài nguyên vì một tương lai bền vững hơn.
*Chế độ eco!efficiency so với chế độ tiêu chuẩn, tiết kiệm năng lượng khoảng 0,42 kWh mỗi giờ. Các giá trị có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng và loại pin. Lượng khí thải được tính toán dựa trên nhu cầu năng lượng trên mỗi mét vuông trong giai đoạn sử dụng (eco!efficiency so với Tiêu chuẩn).
Một cho tất cả: dòng máy T-Range mới gây ấn tượng với thiết kế mô-đun cải tiến và đảm bảo tính linh hoạt tối đa. Dòng máy này bao gồm hai phiên bản dùng dây và hai phiên bản dùng pin với dung tích thùng chứa 10 hoặc 15 lít hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu làm sạch cụ thể của người dùng chuyên nghiệp. Nhưng đó chưa phải là tất cả: tính mô-đun của dòng T-Range còn vượt xa các mẫu riêng lẻ. Đầu hút và thùng chứa có thể được thay thế và điều chỉnh hoàn toàn linh hoạt cho các nhiệm vụ khác nhau. Hệ thống mô-đun cũng cho phép thay đổi phụ kiện nhanh chóng và khi cần thiết để bạn luôn có thiết bị phù hợp trong tay. Nhờ thiết kế mô-đun tinh vi này, một số lượng lớn các biến thể có thể được triển khai trên một nền tảng duy nhất.
Bền vững và mạnh mẽ: dòng máy hút bụi T-Range dạng mô-đun mới gây ấn tượng với thông điệp rõ ràng: thân thiện với môi trường và đổi mới. Các máy được làm từ 45% nhựa tái chế. Với dòng sản phẩm này, chúng tôi tập trung vào tính bền vững, lực hút mạnh mẽ và độ bền vượt trội. Bằng cách sử dụng vật liệu tái chế, chúng tôi giảm năng lượng cần thiết cho sản xuất, bảo tồn nguyên liệu thô quý giá và tiết kiệm đến 2,0 kg nhựa mới cho mỗi máy. Nhựa tái chế được sử dụng đến từ chất thải sản xuất như phế phẩm, mảnh vụn và hàng thừa. Điều này giúp tránh lãng phí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Chất lượng của dòng máy T-Range mạnh mẽ vẫn không hề bị ảnh hưởng vì nhựa tái chế mang lại những đặc tính vượt trội tương tự như nhựa mới.
Thiết kế công thái học và dễ sử dụng: dòng máy hút bụi T-Range dạng mô-đun mới gây ấn tượng với thiết kế thon gọn và tiện dụng mang lại nhiều ưu điểm. Nhờ thiết kế đặc biệt nhỏ gọn, máy dễ dàng cất giữ và lý tưởng cho những không gian chật hẹp. Thiết kế tiện dụng cũng giúp việc vận chuyển dễ dàng hơn, vì máy có thể được mang vác thoải mái và sát vào người. Điều này giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi về thể chất. Các phụ kiện và tất cả các chức năng đều được truy cập nhanh chóng và dễ dàng nhờ thiết kế tinh tế. Với T-Range, bạn luôn có mọi thứ cần thiết để làm sạch hiệu quả trong tầm tay.
Lắng nghe: dòng máy hút bụi T-Range dạng mô-đun mới gây ấn tượng với các mẫu có dây siêu êm ái, chỉ 52 dB(A), êm hơn đáng kể so với tất cả các máy trước đây. Máy hoạt động đặc biệt êm ái nhờ động cơ hiệu quả, cũng như lớp vỏ bọc và cơ cấu cố định đặc biệt. Điều này cho phép làm sạch cả ngày trong môi trường nhạy cảm với tiếng ồn mà không làm gián đoạn các hoạt động đang diễn ra. Dòng máy T-Range lý tưởng để sử dụng trong văn phòng, các tòa nhà công cộng, trường học, viện dưỡng lão, khách sạn, tàu du lịch và bất cứ nơi nào yêu cầu mức độ tiếng ồn thấp.
Mọi thứ đều nằm trong tầm tay: thiết kế cải tiến của dòng máy T-Range mới cho phép cất giữ các phụ kiện, chẳng hạn như đầu hút khe hẹp hoặc đầu hút thảm ngay trên đầu hút tùy thuộc vào từng model. Các phụ kiện không thể bị thất lạc trong quá trình vận chuyển vì chúng được tích hợp trên đầu hút và luôn dễ dàng tiếp cận. Tay cầm có thể gập lại không chỉ tối ưu hóa không gian lưu trữ mà còn giúp việc vận chuyển dễ dàng hơn nhiều. Thiết kế thon gọn cho phép vận chuyển máy một cách tiện lợi và dễ dàng. Với các phụ kiện tích hợp và tay cầm có thể gập lại, dòng máy T-Range thiết lập các tiêu chuẩn mới về sự dễ dàng sử dụng và khả năng tiếp cận trong các thiết bị làm sạch.
An tâm tuyệt đối: Tùy thuộc vào từng model, dòng máy T-Range mới của chúng tôi đã được trang bị bộ lọc HEPA-14 mạnh mẽ hoặc có thể được nâng cấp tùy chọn lên HEPA-14. Công nghệ lọc này đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều thập kỷ tại các cơ sở y tế và khoa học đời sống. Bộ lọc HEPA-14 giúp giảm thiểu sự lây lan của các hạt và vi sinh vật như virus và vi khuẩn trong không khí. HEPA-14 được chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN EN 1822:2019 và DIN EN 60335-2-69 và có khả năng thu giữ đáng tin cậy ngay cả những hạt nhỏ nhất, chẳng hạn như virus COVID-19. Do đó, dòng máy T-Range đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì không khí sạch và bảo vệ sức khỏe, tạo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh cho nhân viên vệ sinh và khách hàng.
Cuộn dây hiệu quả: các mẫu máy có dây trong dòng T-Range mới được trang bị cuộn dây cáp thủ công tiện dụng, mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cao hơn. Dây cáp dài 12 mét có thể được cuộn lại trong vài giây, giúp bạn tiếp tục làm việc hiệu quả mà không bị gián đoạn và không lãng phí thời gian, loại bỏ hoàn toàn việc gỡ rối dây cáp tốn thời gian. Dây nguồn cắm vào có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và cho phép quá trình làm sạch không bị gián đoạn. Cuộn dây cáp thông minh giúp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và dễ dàng thích ứng với mọi nhiệm vụ làm sạch.
Thời gian sử dụng pin lâu hơn, hoạt động êm ái hơn: chế độ eco!efficiency của dòng máy T-Range mới cho phép các mẫu máy chạy bằng pin hoạt động tiết kiệm năng lượng và êm ái hơn. Công nghệ này được phát triển đặc biệt để tối đa hóa hiệu suất đồng thời giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng, đảm bảo thời gian sử dụng pin lâu hơn. Với pin sạc Battery Power+ 36/75, bạn có thể sử dụng máy liên tục đến 68 phút chỉ với một lần sạc, lý tưởng cho những khoảng thời gian dài sử dụng không gián đoạn. Ngoài ra, chế độ eco!efficiency còn giảm tiếng ồn khi hoạt động, giúp máy có thể được sử dụng cả ngày mà không gây tiếng ồn khó chịu.
Hiệu năng mạnh mẽ: các mẫu máy chạy bằng pin trong dòng T-Range mới sử dụng nền tảng pin 36 vôn mạnh mẽ của chúng tôi, đảm bảo hiệu suất tối đa và thời gian hoạt động lâu dài. Để đạt hiệu suất tối ưu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng pin sạc Battery Power+ của chúng tôi.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Thời lượng dùng của pin (phút)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)
““Chiếc máy hút bụi này thực sự rất được nhớ khi chúng tôi phải mang nó trở lại phòng thí nghiệm để kiểm tra nhanh. Chúng tôi vẫn còn một chiếc máy hút bụi chạy bằng pin Kärcher khác (T 9/1 Bp). Nhưng nhân viên của chúng tôi thích chiếc máy hút bụi mới hơn. Chiếc máy hút bụi mới này rất êm ái đến nỗi tôi thậm chí có thể hút bụi trong phòng ăn sáng khi khách vẫn còn ở đó.””