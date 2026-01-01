Dòng máy Kärcher T-Range mới là một ví dụ điển hình về tính bền vững bằng cách kết hợp các vật liệu thân thiện với môi trường với công nghệ sản xuất tiên tiến. Các máy móc được làm từ 45% vật liệu tái chế, nhựa tái chế từ phế liệu công nghiệp. Điều này giúp tiết kiệm đến 2,0 kg nhựa nguyên chất cho mỗi máy trong quá trình sản xuất. Vật liệu tái chế từ phế liệu công nghiệp là một loại vật liệu quý giá được thu hồi từ chất thải sản xuất như phế phẩm, mảnh vụn và hàng dư thừa được đưa trở lại chu trình. Lượng chất thải đưa đến bãi chôn lấp được giảm thiểu, tài nguyên thiên nhiên được tiết kiệm và môi trường được bảo vệ. Vật liệu thân thiện với môi trường giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong sản xuất và giảm đáng kể nhu cầu về nguyên liệu thô mới.

Các giá trị bên ngoài cũng rất quan trọng: các máy móc trong dòng T-Range không chỉ được sản xuất bền vững mà còn được đóng gói theo cách thân thiện với môi trường. Chúng tôi không làm mọi việc nửa vời. Đó là lý do tại sao bao bì của chúng tôi được làm từ 80% bìa cứng tái chế – không có lớp phủ nhựa. Điều này có nghĩa là bìa cứng có thể được đưa trở lại chu trình để tái chế giấy một cách an tâm. Với dòng sản phẩm T-Range, chúng tôi cho thấy sự đổi mới công nghệ và trách nhiệm sinh thái có thể song hành cùng nhau trong toàn bộ chu trình sản xuất và ứng dụng bền vững, sáng tạo và với những tư duy mới.