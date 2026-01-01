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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy lọc khí gia đình
Mã đơn hàng: 1.024-822.0
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Công suất (W)
50
Kích thước phòng phù hợp (m²)
100
Lưu lượng không khí (m³/h)
520
Hiệu quả lọc theo kích thước hạt (µm / %)
0.3 / >= 99.95
Cài đặt nguồn
5
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
9.3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.5
Kích thước (D x R x C) (mm)
290 x 290 x 580
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
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